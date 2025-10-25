EPF Advance Withdrawal: இனி விரைவாக பிஎஃப் கணக்கிலிருந்து முன்பணம் பெறலாம்... விதிகளில் மாற்றம்

EPF Advance New Rules: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. சமீபத்தில் ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO செயல்முறைகளில் பல மாற்றங்களை செய்துள்ளது. அவற்றில் பிஎஃப் பணத்தை எடுக்கும் முறைகளிலும் பல மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இனி அவசரநிலை காரணமாக திடீரென பண பற்றாக்குறை ஏற்பட்டால், நண்பர்களிடமிருந்து கடன் வாங்கவோ அல்லது தனிப்பட்ட கடன்களை நாடவோ தேவையில்லை. சில நிமிடங்களில் உங்கள் பிஎஃப் கணக்கிலிருந்து பணத்தை எடுக்கலாம்.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு நிவாரணம்
இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு EPFO, பிஎஃப் கணக்கிலிருந்து அட்வான்ஸ் பணம் எடுக்கும் வசதியை வழங்குகிறது என்பது பலருக்குத் தெரியாது. இந்தத் தொகையைத் திருப்பிச் செலுத்த வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை என்பது இதன் மற்றொரு சிறப்பம்சம். பிஎஃப் பணத்தை எடுப்பதற்கான செயல்முறை மற்றும் இதி செய்யப்படுள்ள சமீபத்திய மாற்றங்களைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
EPF என்றால் என்ன?
EPF எனப்படும் வருங்கால வைப்பு நிதி, ஊழியர்களுக்காக அரசாங்கத்தால் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்மார்ட் சேமிப்புத் திட்டமாகும். ஒவ்வொரு மாதமும், ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் ஒரு பகுதி நேரடியாக அவர்களது PF கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது, மேலும் நிறுவனமும் சமமான தொகையை பங்களிக்கிறது. இது குறிப்பிடத்தக்க வட்டியைப் பெறுகிறது. இதன் மூலம் ஊழியர்களின் தொகை படிப்படியாக வளர்கிறது.
ஓய்வு பெறும் போது அல்லது வேலைகளை மாற்றும் போது இந்தப் பணம் கைக்கு வரும். இருப்பினும், EPFO புதிய விதிகள் மூலம், அவசர நிலைகளிலும் PF முன்பணத்தை இப்போது எளிதாகப் பெறலாம்.
EPFO புதிய விதிகள்
- EPFO, ஊழியர்கள் பிஎஃப் பணத்தை எடுக்கும் விதிகளில் சில குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது.
- இப்போது, ஊழியர்கள் தங்கள் தகுதியான PF தொகையை வருடத்திற்கு இரண்டு முறை வரை திரும்பப் பெறலாம்.
- இதற்கான காரணம் மருத்துவ அவசரநிலை, திருமணம், குழந்தைகளின் கல்வி அல்லது வீடு வாங்குதல் என எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம்.
- முன்பு, அடிக்கடி PF பணத்தை எடுப்பது, பணிக்காலத்தில் ஒரு இடைவெளி போல கருதப்பட்டது, இதனால் ஓய்வூதியத் தொகையில் எதிர்மறையான தாக்கம் இருந்தது.
- ஆனால் இப்போது அந்த கவலை இல்லை. புதிய விதிகளின் காரணமாக, பிஎஃப் அட்வான்ஸ் எடுத்தாலும், அது சேவை காலத்தில் ஒரு இடைவெளியாக கருதப்படாது, ஓய்வூதிய நிதியும் பாதுகாப்பாக இருக்கும்.
EPF Advance: வீட்டிலிருந்தபடியே இபிஎஃப் அட்வான்ஸ் பெறுவது எப்படி?
- PF பணத்தை எடுக்கும் செயல்முறை இப்போது முற்றிலும் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
- இதற்கு முதலில், உங்கள் UAN (யுனிவர்சல் கணக்கு எண்) செயலில் உள்ளதா, உங்கள் வங்கிக் கணக்கு PF உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா, உங்கள் ஆதார் மற்றும் பான் விவரங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.
- பின்னர், அதிகாரப்பூர்வ EPFO வலைத்தளத்தில் லாக் இன் செய்யவும்.
- 'நான் விண்ணப்பிக்க விரும்புகிறேன்' பகுதிக்குச் சென்று 'PF முன்பணம் (படிவம் 31)' என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- மருத்துவ அவசரநிலை, திருமணம், வீடு வாங்குதல் அல்லது குழந்தைகளின் கல்வி போன்ற பணத்தை எடுப்பதற்கான காரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- தொகையை உள்ளிட்டு உங்கள் வங்கி பாஸ்புக் அல்லது காசோலை புத்தகத்தின் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகலை பதிவேற்றவும்.
- இறுதியாக, 'ஆதார் OTP ஐப் பெறு' என்பதைக் கிளிக் செய்து, OTP ஐ உள்ளிட்டு சமர்ப்பிக்கவும்.
- இந்த செயல்முறை பிஎஃப் முன்பணம் பெறும் செயல்முறையை மிகவும் எளிதாக்குகிறது.
PF பணம் உங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்க எவ்வளவு நேரம் ஆகும்?
உங்கள் விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதும், EPFO அதிகாரி உங்கள் விவரங்களைச் சரிபார்க்கிறார். எல்லாம் சரியாக இருந்தால், PF தொகை 3 முதல் 7 வேலை நாட்களுக்குள் உங்கள் வங்கிக் கணக்கிற்கு நேரடியாக மாற்றப்படும்.
இபிஎஃப் அட்வான்ஸ் சுருக்கமாக....
- ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO செயல்முறைகளில் பல மாற்றங்களை செய்துள்ளது.
- பிஎஃப் அட்வான்ஸ் பெறும் செயல்முறை மிக எளிதாகியுள்ளது.
- இதன் மூலம் பல வசதிகளும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.
- இப்போது அனைத்தும் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க | EPFO : லஞ்சம் கொடுத்தாலோ, வாங்கினாலோ கடும் நடவடிக்கை!
மேலும் படிக்க | PF உறுப்பினர்களுக்கு குட் நியூஸ்: வீடு வாங்க, கட்ட அட்வான்ஸ் கொடுக்கும் EPFO, எளிய செயல்முறை இதோ
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ