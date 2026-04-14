  EPF Claim Process: வேலை மாற்றமா? பிஎஃப் பணத்தை எடுக்க வேண்டுமா? இது மிக அவசியம்

EPF Claim Process: வேலை மாற்றமா? பிஎஃப் பணத்தை எடுக்க வேண்டுமா? இது மிக அவசியம்

EPF Claim Process: இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள தொகையை எடுக்கும்போது, முன்பு வேலை செய்த மற்றும் தற்போது வேலை செய்யும், அதாவது இந்த இரு நிறுவனங்களின் டிஜிட்டல் கையொப்பங்களையும் பதிவு செய்வது கட்டாயமா?

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 14, 2026, 11:45 AM IST
EPF Claim Process: வேலை மாற்றமா? பிஎஃப் பணத்தை எடுக்க வேண்டுமா? இது மிக அவசியம்

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு கடந்த சில காலங்களில் பல வித புதிய வசதிகள் கிடைத்துள்ளன. குறிப்பாக இபிஎஃப் கணக்கிலிருந்து பணம் எடுக்கும் செயல்முறை முன் எப்போதையும் விட மிக எளிதாகிவிட்டது. இதில் இன்னும் பல அதிரடி மாற்றங்கள் கூடிய விரைவில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.

EPF Claim Process

முன்பு இருந்ததைவிட, இப்போது பிஎஃப் கணக்கில் உள்ள தொகையை க்ளெய்ம் செய்வது மிகவும் எளிமையாகிவிட்டது. இருப்பினும், இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் பெரும்பாலும் ஒரு முக்கியமான விவரத்தைக் கவனிக்கத் தவறிவிடுகிறார்கள். இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள தொகையை எடுக்கும்போது, முன்பு வேலை செய்த மற்றும் தற்போது வேலை செய்யும், அதாவது இந்த இரு நிறுவனங்களின் டிஜிட்டல் கையொப்பங்களையும் பதிவு செய்வது கட்டாயமா? உங்கள் தற்போதைய நிறுவனம் மட்டுமே ஊழியர்களின் சேமநிதி அமைப்பின் (EPFO) OTCP போர்ட்டலில் தங்கள் டிஜிட்டல் கையொப்பத்தைப் பதிவு செய்திருந்தால், உங்களால் ஆன்லைனில் க்ளெய்ம் செய்ய முடியுமா? பலருக்கு இந்த இடத்தில்தான் அதிகக் குழப்பம் எழுகிறது. 

இதன் விளைவாக, மக்களின் மனதில் எழும் மிகப்பெரிய கேள்வி இதுதான்: தற்போதைய நிறுவனத்தின் விவரங்களை மட்டும் பயன்படுத்தி ஆன்லைனில் EPF க்ளெய்மை வெற்றிகரமாகத் தாக்கல் செய்ய முடியுமா? அல்லது அது தடைபடும் அபாயம் உள்ளதா?

இந்த முழு செயல்முறையையும் 4 முக்கியக் குறிப்புகளில் புரிந்து கொள்ளுங்கள்:

- தற்போதைய நிறுவனத்தின் விவரங்கள் மட்டும் இருந்தாலும் ஆன்லைன் கிளெய்ம் சாத்தியமாகும்.

- இருப்பினும், உங்கள் முந்தைய வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான தரவுகள் EPFO ​​பதிவேடுகளில் இருப்பது கட்டாயமாகும்.

- தரவுகள் முழுமையடையாமல் இருந்தால், ஆன்லைன் கோரிக்கை செயல்படுத்தப்படாது.

- அத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில், நீங்கள் நேரில் கோரிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டியிருக்கும்.

இதில் ஏற்படக்கூடிய சிக்கல் என்ன?

இபிஎஃப் கிளெய்மின் முழு செயல்முறையும் உங்கள் தரவுகளைச் சார்ந்துள்ளது. EPFO-விடம் உங்கள் முந்தைய வேலைவாய்ப்பு குறித்த முழுமையான தகவல்கள் இருந்தால், கிளெய்ம் அதாவது உங்கள் கோரிக்கையைத் தாக்கல் செய்வது ஒரு சுமுகமான செயல்முறையாக இருக்கும். தரவுகள் முழுமையடையாமல் இருந்தால், கணினி அமைப்பு கோரிக்கையை நிராகரித்துவிடும்.

தற்போதைய நிறுவனத்தின் விவரங்களை மட்டும் பயன்படுத்தி ஆன்லைனில் கோரிக்கை தாக்கல் செய்ய முடியுமா?

இதுவும் பலருக்கு உள்ள முக்கிய சந்தேகமாக உள்ளது. இதற்கு பதில் 'ஆம்'! ஆனால் இதில் ஒரு நிபந்தனை உள்ளது. உங்கள் முந்தைய நிறுவனம் தொடர்பான முழுமையான விவரங்கள் EPFO ​​தரவுத்தளத்தில் இருக்க வேண்டும்.

உங்கள் முந்தைய வேலை தொடர்பான தரவுகள் முழுமையாக இருந்தால் என்ன நடக்கும்?

முந்தைய வேலை தொடர்பான தரவுகள் முழுமையாக இருந்தால், அந்தச் சூழலில், உங்கள் தற்போதைய நிறுவனம் மூலமாக நேரடியாக ஆன்லைனில் கோரிக்கை தாக்கல் செய்யலாம். அவ்வாறு செய்வது முழு செயல்முறையையும் எளிதாகவும் வேகமாகவும் ஆக்குகிறது.

உங்கள் முந்தைய வேலை தொடர்பான தரவுகள் முழுமையற்றதாக இருந்தால் என்ன நடக்கும்?

முந்தைய வேலை தொடர்பான தரவுகள் முழுமையற்றதாக இருந்தால், செயல்முறையில் சிக்கல் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இந்த சூழலில், உங்களால் ஆன்லைனில் கோரிக்கை தாக்கல் செய்ய முடியாது. மேலும், கணினி அமைப்பு அந்தக் கோரிக்கையை ஏற்காது.

அப்படியானால், இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் என்ன செய்ய வேண்டும்?

முந்தைய வேலை தொடர்பான தரவுகள் முழுமையற்றதாக இருந்தால், உறுப்பினர்கள் நேரில் சென்று கோரிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். சில சந்தர்ப்பங்களில், நேரில் சென்று கோரிக்கை தாக்கல் செய்வது அவசியமாகிறது. உங்கள் முந்தைய வேலை தொடர்பான விவரங்கள் EPFO ​​பதிவேடுகளில் விடுபட்டிருந்தாலோ அல்லது முழுமையற்றதாக இருந்தாலோ இப்படி செய்வது அவசியம். பழைய அல்லது புதிய நிறுவனங்களில் ஏதேனுன் ஒன்றின் மூலம் EPFO-க்கு ஆஃப்லைன் கோரிக்கையைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

இபிஎஃப் கிளெய்ம்: முக்கிய அம்சங்கள்

தற்போதைய நிறுவனம் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தால், ஆன்லைன் கோரிக்கை சாத்தியமாகும். முந்தைய வேலையின் தரவுகள் முழுமையாக இருந்தால், கிளெய்ம் வெற்றிகரமாக தீர்க்கப்படும். முந்தைய தரவுகள் முழுமையடையாத நிலையில் இருந்தால், ஆன்லைன் கோரிக்கை சாத்தியமில்லை. இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நேரடியாக்ச் சென்று கிளெய்ம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன?

இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் முதலில் தங்கள் EPFO ​​தரவுகளை செக் செய்ய வேண்டும். ஆன்லைன் கோரிக்கையைத் தாக்கல் செய்வதற்கு முன்பு அவர்கள் தங்கள் பதிவுகளைப் புதுப்பது நல்லது. இதனால் நேரில் சென்று கிளெய்ம் செய்வதற்கான தேவை குறையும். இப்படிப்பட்ட வழக்குகளின் எண்ணிக்கையும் குறையும்.

ஆகையால், தங்கள் வேலையை மாற்றியுள்ள ஊழியர்கள், முதலில் EPFO ​​பதிவுகளில் தங்கள் முந்தைய வேலை விவரங்களை செக் செய்ய வேண்டும். ஊழியர்கள் ஆன்லைன் கோரிக்கையைத் தாக்கல் செய்ய விரும்பினால், அவர்களது தரவுகள் முழுமையாக இருப்பது அவசியம். ஏதொ ஒரு காரணத்தினால், ஆன்லைன் கிளெய்ம் செயல்முறை தடைபட்டால், நேரடி முறையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

விவரங்களை செக் செய்வது எப்படி?

- இதற்கு முதலில் UAN போர்ட்டலில் லாக் இன் செய்யவும்.
- உங்கள் சேவை வரலாறு, அதாவது சர்வீஸ் ஹிஸ்டரியை செக் செய்யவும்.
- விடுபட்ட விவரங்களைப் புதுப்பிக்கவும்.
- அதன் பிறகு, உங்கள் ஆன்லைன் கிளெய்ம் கோரிக்கையைத் தாக்கல் செய்யலாம்.

முக்கியமான குறிப்பு

இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் ஒரு விஷயத்தைத் தெளிவாகப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உங்கள் PF கோரிக்கை சுமுகமாகச் செயல்படுத்தப்படுமா அல்லது தடைபடுமா என்பதைத் தீர்மானிப்பது உங்கள் நிறுவனம் மட்டுமல்ல. உங்கள் முழுமையான EPFO ​​பதிவேடும்தான். ஆம், ஆகையால், இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள பணத்தை எடுக்க விரும்பினால், எந்தத் தவறுகளையும் செய்யாமல், பதிவேட்டை சரியாக வைத்திருப்பதை உறுதி செய்து கொள்வது மிக அவசியமாகும்.

இந்த பதிவு தொடர்பான முக்கிய கேள்விகள் (அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் - FAQs)

1. தற்போதைய நிறுவனத்தின் தரவுகளை மட்டுமே வைத்துக்கொண்டு இபிஎஃப் கிளெய்ம் தாக்கல் செய்ய முடியுமா?

ஆம்! இது சாத்தியமே. தற்போதைய நிறுவனத்தின் தரவுகளை மட்டுமே வைத்துக்கொண்டு இபிஎஃப் கிளெய்ம் தாக்கல் செய்யலாம்.

2. அனைத்து சந்தர்ப்பங்களிலும் ஆன்லைனில் கோரிக்கையைத் தாக்கல் செய்ய முடியுமா?

இல்லை. சில சந்தர்ப்பங்களில் ஆன்லைனில் கோரிக்கையை தாக்கல் செய்ய முடியாது.

3. தரவுகள் முழுமையடையாமல் இருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்?

தரவுகள் முழுமையடையாமல் இருந்தால், இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் நேரில் சென்று கோரிக்கையைத் தாக்கல் செய்யுங்கள். EPFO ​​பதிவேடுகளில் உள்ள தரவுகளை சரியாக பூர்த்தி செய்வது மிக அவசியமாகும்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

