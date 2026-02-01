English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  EPF Claim Settlement: தனியார் ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட் கொடுத்த மத்திய அரசு

EPF Claim Settlement: தனியார் ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட் கொடுத்த மத்திய அரசு

EPF Claim Settlement: ஜனவரி 29, 2026 அன்று மாநிலங்களவையில் இபிஎஃப் க்ளெய்மகள் குறித்து கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு மத்திய அரசு பதில் அளித்தது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 1, 2026, 01:26 PM IST
  • இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட் உள்ளது.
  • மாநிலங்களவையில் மத்திய அரசு தந்த செய்தி.
  • முழு விவரம் இதோ.

EPF Claim Settlement: தனியார் ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட் கொடுத்த மத்திய அரசு

EPFO Latest News: தனியார் துறையில் பணிபுரியும் இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட் உள்ளது. இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் ஆன்லைன் க்ளெய்ம்கள் தொடர்பான ஒரு முக்கிய அப்டேட்டை மத்திய அரசு சமீபத்தில் அளித்தது.

மாநிலங்களவையில் மத்திய அரசு தந்த செய்தி

ஜனவரி 29, 2026 அன்று மாநிலங்களவையில் இபிஎஃப் க்ளெய்மகள் குறித்து கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு மத்திய அரசு பதில் அளித்தது. இதில், ஊழியர்கள் மூலம் மெற்கொள்ளப்படும் ஆன்லைன் க்ளெய்ம்களை தீர்க்க ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) எடுத்துக்கொள்ளும் சராசரி நேரம் வெறும் எட்டு நாட்கள் மட்டுமே என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

EPF Claim Settlement: சில முக்கிய தரவுகள்

- முழுமையாக இ-கேஒய்சி இணக்கமான EPF கணக்குகளைக் கொண்ட ஊழியர்கள், தங்கள் ஆன்லைன் பரிமாற்றக் கோரிக்கைகளை EPFO-விடம் நேரடியாகச் சமர்ப்பிக்க நிறுவனங்களின் ஒப்புதல் தேவையில்லை.

- 2025-26 நிதியாண்டில் ஜனவரி 23, 2026 நிலவரப்படி, EPFO ​​8.53 கோடிக்கும் அதிகமான கோரிக்கைகளைச் செயல்படுத்தியுள்ளது. 

- 2024-25 நிதியாண்டில், EPFO ​​கிட்டத்தட்ட 7.7 கோடி கோரிக்கைகளைத் தீர்த்து வைத்திருந்தது.

- 2025-26 நிதியாண்டில் ஜனவரி 23, 2026 வரை EPFO-வால் கையாளப்பட்ட உறுப்பினர் ப்ரொஃபைல் திருத்தக் கோரிக்கைகளின் எண்ணிக்கை 27,33,551 ஆகும்.

EPFO ​​2.0 

தொழிலாளர் நலத்துறை இணையமைச்சர் ஷோபா கரந்த்லாஜே, EPFO ​​‘ஒருங்கிணைந்த போர்டல்’ (Unified Portal) மற்றும் ‘புல அலுவலகப் செயலி’ (FO APP) ஆகிய இரண்டு செயலிகள் மூலம் EPF உறுப்பினர்கள், நிறுவனங்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஆன்லைன் சேவைகளை வழங்கி வருவதாகக் கூறினார். இந்த இரண்டு முக்கியப் செயலிகளும் கூட்டாக EPFO ​​2.0 என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன.

வாழ்க்கை எளிமை மற்றும் வணிகம் செய்வதை எளிதாக்குவதற்காக தற்போதுள்ள செயலிகள் பின்வரும் மென்பொருள் தலையீடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.

எளிதாக்கப்பட்ட கூட்டு அறிவிப்பு: 

EPFO ​​உறுப்பினர்கள் தங்கள் ப்ரொஃபைலை மிகவும் திறமையான மற்றும் தொந்தரவு இல்லாத முறையில், சில கணினி சார்ந்த சரிபார்ப்புகளுக்கு உட்பட்டு, சுயமாகப் புதுப்பிக்க அல்லது திருத்த உதவும் வகையில், ஜனவரி 2025-ல் எளிதாக்கப்பட்ட கூட்டு அறிவிப்பு செயல்முறை தொடங்கப்பட்டது.

ஆன்லைன் கோரிக்கைகளை நேரடியாகச் சமர்ப்பித்தல்: 

முழுமையாக இ-கேஒய்சி இணக்கமான EPF கணக்குகளைக் கொண்ட EPF உறுப்பினர்கள், இப்போது நிறுவாங்களின் ஒப்புதல் இல்லாமல் தங்கள் ஆன்லைன் பரிமாற்றக் கோரிக்கைகளை EPFO-விடம் நேரடியாகச் சமர்ப்பிக்கலாம்.

மையப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதியப் பட்டுவாடா அமைப்பு (CPPS): 

இது டிசம்பர் 2024-ல் முழுமையாகச் செயல்படுத்தப்பட்டது. இது நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட வங்கிகள் மற்றும் கிளைகள் மூலமாக ஓய்வூதியப் பட்டுவாடா செய்ய உதவுகிறது.

ஆகஸ்ட் 2025-ல் முக அங்கீகாரத் தொழில்நுட்பம் (FAT) மூலம் புதிய UAN-களின் கட்டாய அலாட்மெண்ட்: 

இது ஊழியர்கள் தங்கள் நிறுவனங்களைச் சாராமல், ஆதார் அடிப்படையிலான முக அங்கீகாரத்தின் மூலம் UMANG செயலி வழியாக தங்கள் UAN-ஐ உருவாக்கவும் செயல்படுத்தவும் அனுமதிக்கிறது. இது பாதுகாப்பான உறுப்பினர் அடையாள அங்கீகாரத்தை செயல்படுத்துகிறது. 

உறுப்பினர் பாஸ்புக் லைட்: 

இது உறுப்பினர் இடைமுகத்தில் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது சமீபத்திய பரிவர்த்தனைகளை எளிதாக அணுக உதவுகிறது.

மறுவடிவமைக்கப்பட்ட வருமானப் பிரிவு: 

இது செப்டம்பர் 2025-ல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது முழுமையாகச் சரிபார்க்கப்பட்ட மற்றும் பிழையற்ற வருமானங்கள் மற்றும் பிழையற்ற உறுப்பினர் கணக்குப் பதிவேடு புதுப்பித்தலை செயல்படுத்துகிறது.

மறுவடிவமைக்கப்பட்ட பயனர் மேலாண்மைப் பிரிவு: 

பணிப்பாய்வு மேலாண்மையின் பாதுகாப்பான மற்றும் அணுகல் கட்டுப்பாட்டிற்காக இது அக்டோபர் 2025-ல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

PMVBRY-க்கான பதிவு இணையதளம்: 

இது ஆகஸ்ட் 15, 2025 அன்று செயல்பாட்டிற்கு வந்தது. நிறுவனங்கள் இதில் பதிவு செய்து, புதிய பணியாளர்களின் UAN-களைப் பதிவேற்றி, பகுதி A (முதல் முறை பணியாளர்கள்) மற்றும் B (முதலாளிக்கான ஊக்கத்தொகைகள்) ஆகியவற்றின் கீழ் உள்ள பலன்களைப் பெறலாம். இது வணிகம் செய்வதை எளிதாக்குகிறது. மேலும் இந்த வசதி வெளிப்படையான பலன் விநியோகத்தை வழங்குகிறது.

