  • EPF Claim நிராகரிக்கப்படுவதற்கான முக்கிய காரணங்கள் என்ன? தவிர்ப்பது எப்படி?

EPF Claim நிராகரிக்கப்படுவதற்கான முக்கிய காரணங்கள் என்ன? தவிர்ப்பது எப்படி?

EPFO Pension Claim: 20 முதல் 30 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த ஊழியர்கள் ஓய்வூதியத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும்போது, அவர்களுடைய கைபேசியில் சில நேரங்களில் "கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டது" என்ற செய்தி வருவதுண்டு. இதற்கான காரணம் என்ன?

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 27, 2026, 11:07 AM IST
  • ஓய்வூதியக் கோரிக்கைகள் நிராகரிக்கப்படுவதற்கு தரவுப் பிழைகளே முக்கியக் காரணமாகும்.
  • 10 ஆண்டுகள் தகுதியான சேவை முக்கியமானது.
  • உங்கள் பெயர், பிறந்த தேதி மற்றும் வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் துல்லியமாக இருப்பது கட்டாயமாகும்.

EPF Claim நிராகரிக்கப்படுவதற்கான முக்கிய காரணங்கள் என்ன? தவிர்ப்பது எப்படி?

EPFO Pension Claim: இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் பல முறை ஒரு முக்கிய பிரச்சனையை சந்திப்பதுண்டு. 20 முதல் 30 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த ஊழியர்கள் ஓய்வூதியத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும்போது, அவர்களுடைய கைபேசியில் சில நேரங்களில் "கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டது" என்ற செய்தி வருவதுண்டு. இது அந்த ஊழியர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியாக அமைகிறது. இதற்கு காரணம் கணினி அமைப்பில் உள்ள கோளாறு அல்லது துறை மூலம் ஏற்படும் தாமதங்கள் என பலர் கருதுகின்றனர். ஆனால், உண்மை என்னவென்றால், பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், சிறிய தவறுகளால்தான் கோரிக்கைகள் முடங்கிவிடுகின்றன.

ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம்

ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS) கீழ் நீங்கள் ஓய்வூதியம் கோரத் திட்டமிட்டிருந்தால், முதலில் விதிகளைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம். சரியான ஆவணங்கள், துல்லியமான சேவைப் பதிவு ஆகியவற்றுடன் உரிய படிவங்களைச் சரியாக நிரப்பி கோரிக்கை செயல்முறையை கணிசமாக எளிதாக்க முடியும்.

முதலில், இதற்கான முக்கிய அம்சங்களை புரிந்து கொள்ளலாம்:

- ஓய்வூதியக் கோரிக்கைகள் நிராகரிக்கப்படுவதற்கு தரவுப் பிழைகளே முக்கியக் காரணமாகும்.

- 10 ஆண்டுகள் தகுதியான சேவை முக்கியமானது.

- உங்கள் பெயர், பிறந்த தேதி மற்றும் வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் துல்லியமாக இருப்பது கட்டாயமாகும்.

- தவறான படிவத்தை நிரப்பினால், கிளெய்ம் தடைபடக்கூடும்.

- உங்கள் சேவைப் பதிவையும், பணியிலிருந்து விலகிய தேதியையும் சரிபார்ப்பது அவசியமாகும்.

10 ஆண்டுகள் பணிபுரியவில்லை என்றால் ஓய்வூதியம் கிடைக்காதா?

ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS) கீழ், மாத ஓய்வூதியம் பெறத் தகுதிபெற, பொதுவாகக் குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் தகுதிவாய்ந்த பணி அனுபவம் தேவைப்படுகிறது. பணிக்காலம் 10 ஆண்டுகளுக்கும் குறைவாக இருந்தால், பல சந்தர்ப்பங்களில், உறுப்பினர்கள் மாத ஓய்வூதியத்திற்குப் பதிலாக, பணத்தைத் திரும்பப் பெறும் பலன்களைப் (withdrawal benefits) பெறத் தகுதிபெறலாம்.
நீங்கள் வெவ்வேறு நிறுவனங்களில் பணிபுரிந்திருந்து, உங்கள் முந்தைய PF இருப்பை (balance) மாற்றிக்கொள்ளவில்லை எனில், உங்கள் பணித் தொடர்ச்சி தடைபடலாம். ஆகையால், உங்கள் பணி வரலாற்றை ஒருங்கிணைப்பது மிகவும் அவசியமாகும்.

EPF Claim Settlement: பெயர் அல்லது பிறந்த தேதி மிக முக்கியம்

உங்கள் EPFO ​​பதிவுகள், ஆதார் மற்றும் வங்கிக் கணக்குப் பதிவுகள் ஆகியவற்றில் உங்கள் பெயர் அல்லது பிறந்த தேதியில் ஏதேனும் முரண்பாடு இருந்தால், உங்கள் ஓய்வூதியக் கோரிக்கை (claim) சிக்கிக்கொள்ளலாம்.

உதாரணமாக ஆதாரில் ஒருவரது பெயர் Shree Kumar என்றும், PF பதிவுகளில் உள்ள பெயர் Shree K. Kumar என்றும் இருந்தால் பிரச்சனை ஏற்படும். இதுபோன்ற ஒரு சிறிய பிழை கூட சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கும்.

இதற்கான தீர்வு என்ன?

- UAN இணையதளத்தில் உங்கள் சுயவிவரத்தை செக் செய்யவும்.
- உங்கள் ஆதார் சரிபார்ப்பை நிறைவு செய்யவும்.
- தேவைப்பட்டால், 'கூட்டு அறிவிப்பு' (Joint Declaration) செயல்முறையைத் தொடங்கவும்.

வங்கிக் கணக்கு, IFSC குறியீடு ஆகியவை சரியாக இருக்க வேண்டும்

ஓய்வூதியத் தொகையானது நேரடியாக உங்கள் வங்கிக் கணக்கிலேயே வரவு வைக்கப்படுகிறது. வங்கி இணைப்புக்கு பிறகு, IFSC குறியீடு மாறியிருந்தால், வங்கிக் கணக்கு செயலற்றதாகவோ (dormant/inactive) அல்லது பயன்பாட்டில் இல்லாததாகவோ மாறியிருந்தால், அல்லது தவறான வங்கிக் கணக்கு எண் உள்ளிடப்பட்டிருந்தால், ஓய்வூதியப் பணம் பட்டுவாடா ஆவதில் தாமதம் ஏற்படலாம்.

ஓய்வூதியக் கோரிக்கையைச் சமர்ப்பிப்பதற்கு முன்:

- உங்கள் வங்கிப் புத்தகத்தைச் (passbook) செக் செய்யவும்.
- உங்கள் IFSC குறியீட்டைப் புதுப்பிக்கவும்.
- உங்கள் பெயரில் உள்ள, பயன்பாட்டில் இருக்கும் ஒரு வங்கிக் கணக்கின் விவரங்களை வழங்கவும்.
படிவம் 10D மற்றும் படிவம் 10C ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான வித்தியாசம்

இது மிகவும் சாதாரணமாக நிகழும் ஒரு தவறாகும்.

- படிவம் 10D மாத ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
- படிவம் 10C 'திட்டச் சான்றிதழ்' பெறுவதற்கோ அல்லது திரும்பப் பெறும் பலன்களைக் கோருவதற்கோ சில சூழ்நிலைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நீங்கள் தவறான படிவத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தால், உங்கள் கோரிக்கை நிராகரிக்கப்படலாம் அல்லது திருப்பி அனுப்பப்படலாம். விண்ணப்பிப்பதற்கு முன், உங்கள் தகுதி அளவுகோல்களையும் படிவத்தின் குறிப்பிட்ட நோக்கத்தையும் நீங்கள் புரிந்துகொண்டிருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

Date of Exit: இதன் முக்கியத்துவம் என்ன?

உங்கள் சேவைப் பதிவுகள் அல்லது பணியிலிருந்து விலகிய தேதி (Date of Exit) தவறாக இருந்தால் பிரச்சனைகள் உண்டாகலாம். பெரும்பாலும், நிறுவனங்கள் பணியிலிருந்து விலகிய தேதியைப் புதுப்பிக்கத் தவறுகின்றன. இதனால் உங்கள் கோரிக்கை நிலுவையில் இருக்கலாம். உங்கள் சேவைக் காலம் தவறாகத் தோன்றலாம். இதனால் ஓய்வூதியக் கணக்கீடுகள் பாதகமாகப் பாதிக்கப்படலாம். ஆகையால், UAN இணையதளத்தில் உங்கள் சேவை வரலாற்றைச் சரிபார்ப்பது அவசியம்.

நீங்கள் 50+, 58+ வயதுடையவராகவோ அல்லது ஓய்வு பெறும் வயதை நெருங்கியவராகவோ இருந்தால், உங்கள் ஓய்வூதியத்திற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு முன் படிவத்தை நிரப்புவது மட்டும் போதாது.

இந்த 5 விஷயங்களைச் சரிபார்க்கவும்:

மொத்த சேவைக் காலம்
பெயர் / பிறந்த தேதி
வங்கி விவரங்கள்
சரியான படிவம்
சேவை வரலாறு

உங்கள் கோரிக்கை அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு இவை அனைத்தும் சரியாக இருப்பது மிக அவசியமாகும்.

இதை இந்த வழியில் செக் செய்யலாம்:

- UAN போர்ட்டலில் லாக் இன் செய்யவும்.
- உங்கள் சுயவிவரம் மற்றும் KYC விவரங்களைப் பார்க்கவும்
- உங்கள் சேவை வரலாற்றைச் சரிபார்க்கவும்
- உங்கள் முந்தைய நிறுவனத்தின் பதிவுகள் துல்லியமாக உள்ளதா என்பதை செக் செய்யவும்.
- உங்கள் வங்கி விவரங்களைப் புதுப்பிக்கவும்
- உங்கள் வங்கிக் கணக்கு செயலில் இருப்பதையும் துல்லியமாக இருப்பதையும் உறுதிசெய்யவும்
- படிவங்களைக் கவனமாக நிரப்பவும்
- படிவம் 10D அல்லது 10C தொடர்பான குழப்பங்களைத் தவிர்க்கவும்
- தேவைப்பட்டால் EPFO குறைதீர்ப்பு போர்ட்டலைப் பயன்படுத்தவும்

ஓய்வூதியக் கோரிக்கை நிராகரிக்கப்படுவதற்கான பொதுவான காரணங்கள்?

10 வருட சேவையை நிறைவு செய்யத் தவறுதல்
தவறான பெயர்
பிறந்த தேதி (DOB) பொருந்தாமை
தவறான வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள்
தவறான படிவத்தைச் சமர்ப்பித்தல்
பணியிலிருந்து விலகிய தேதி விடுபட்டிருத்தல்
நிலுவையில் உள்ள KYC சரிபார்ப்பு

EPFO ஓய்வூதியக் கோரிக்கை நிராகரிக்கப்படுவது பெரும்பாலும் கணினிப் பிழையை விட, பதிவேடுகளில் உள்ள சிக்கல்களின் விளைவாகவே ஏற்படுகிறது. ஆகையால், உங்கள் விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பிப்பதற்கு முன்பு உங்கள் தரவுகளைச் சரிசெய்தால், முழு செயல்முறையும் கணிசமாக எளிதாகிவிடும். சுருக்கமாக, ஓய்வூதியத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும் முன் உங்கள் சுயவிவர விவரங்களைச் சரிபார்ப்பது அவசியம், இல்லையெனில், உங்கள் தொகை முடக்கப்படலாம்.

இபிஎஃப் கிளெய்ம் தொடர்பான முக்கியக் கேள்விகள் (FAQs)

1. 10 வருடங்களுக்கும் குறைவான சேவைக்கு ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுமா?

ஒரு நிலையான மாதாந்திர ஓய்வூதியத்திற்கு 10 வருட தகுதியான சேவை கட்டாயமாகும். இருப்பினும், குறுகிய கால சேவைக்கு மற்ற விருப்பங்கள் பொருந்தக்கூடும்.

2. பெயர் தவறாக இருந்தால் ஓய்வூதியக் கோரிக்கை நிராகரிக்கப்படுமா?

ஆம், உங்கள் பதிவுகளில் பொருத்தமின்மை இருந்தால் தாமதங்கள் அல்லது நிராகரிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

3 ஓய்வூதியம் கோருவதற்கு எந்தப் படிவம் பயன்படுத்தப்படுகிறது?

மாதாந்திர ஓய்வூதியம் கோருவதற்கு பொதுவாக படிவம் 10D பயன்படுத்தப்படுகிறது.

4 முந்தைய வேலைகளின் பதிவுகளை இணைப்பது/சேர்ப்பது அவசியமா?

ஆம், அவ்வாறு செய்வது உங்கள் மொத்தப் பணிக்காலத்தை ஒருங்கிணைத்துக் கணக்கிட உதவுகிறது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

