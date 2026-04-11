EPF Final Settlement: படிவம் 19 ஏன் முக்கியம்? கிளெய்ம் ரிஜெக்ட் ஆகாமல் இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினரா நீங்கள்? இபிஎஃப் கணக்கு தொடர்பான சில விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை அனைத்து இபிஎஃப் உறுப்பினர்களும் தெரிந்துவைத்திருக்க வேண்டும். அவற்றில் சில முக்கிய விதிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
PF தொகையை எடுக்க வேண்டுமா?
உங்கள் முழு PF இருப்பையும் திரும்பப் பெறத் திட்டமிடுகிறீர்களா? அப்படியென்றால், சில விஷயங்களை கவனத்தில் கொள்ளவேண்டும். இல்லையெனில் உங்கள் கோரிக்கை நிராகரிக்கப்படலாம். பிஎஃப் பணத்தை எடுக்க, EPFO நிர்ணயித்துள்ள 3 கடுமையான விதிகள் குறித்துத் தெரிந்துகொள்வது மிகவும் அவசியமாகும். உங்கள் நிதிகள் எவ்விதத் தாமதமும் இன்றி நேரடியாக உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுவதை உறுதிசெய்ய, 'பணியில் சேர்ந்த தேதி' (Date of Joining), 'பணியிலிருந்து விலகிய தேதி' (Date of Exit) மற்றும் '2 மாத காத்திருப்புக் காலம்' ஆகியவை குறித்த முழுமையான உண்மைகளைத் தெரிந்துகொள்வது அவசியம்.
EPF Final Settlement
ஒரு வேலையிலிருந்து விலகிய பிறகு, உங்கள் PF இருப்பைத் திரும்பப் பெறுவது (இறுதித் தீர்வு) இன்று ஆன்லைன் வாயிலாக மிக எளிதாகிவிட்டது. இருப்பினும், அதற்கான அடிப்படை நிபந்தனைகளை முழுமையாகப் புரிந்துகொள்ளாமல் விண்ணப்பிப்பதால், அவர்களின் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படுகின்றன. படிவம்-19-ஐ ஆன்லைனில் வெற்றிகரமாகச் சமர்ப்பிக்க, எத்தகைய பணிசார் நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும்? இதற்கான விடையை அனைவரும் தெரிந்துகொள்வது மிகவும் முக்கியமாகும்,
இந்த முழுமையான செயல்முறையை 3 முக்கியக் குறிப்புகளின் வாயிலாகப் புரிந்துகொள்ளுங்கள்:
- பணியில் சேர்ந்த தேதி (Joining Date) மற்றும் பணியிலிருந்து விலகிய தேதி (Exit Date) ஆகியவை EPFO பதிவேடுகளில் கட்டாயம் புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
- நீங்கள் தற்போது வேறு எங்கும் பணியில் இருக்கக்கூடாது.
- வேலையிலிருந்து விலகிய பிறகு, 2 மாதங்கள் காத்திருந்த பின்னரே நீங்கள் PF தொகையை திரும்பப் பெறுவதற்கான கோரிக்கையைச் சமர்ப்பிக்க முடியும்.
இந்த நிபந்தனைகளின் முக்கியத்துவம் என்ன?
ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO), பின்வரும் விவரங்களைத் தீர்மானிக்கவே இந்தக் குறிப்பிட்ட தரவுகளைப் பயன்படுத்துகிறது:
- நீங்கள் உண்மையிலேயே உங்கள் வேலையிலிருந்து விலகிவிட்டீர்களா இல்லையா என்பதை அறிய.
- PF நிதிகளைத் திரும்பப் பெற உங்களுக்குத் தகுதி உள்ளதா இல்லையா என்பதை அறிய.
- வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் முழுமையற்றதாக இருந்தால், உங்கள் கோரிக்கை தேக்கமடைய (நிறுத்தப்பட) வாய்ப்புள்ளது என்பது தெளிவாகிறது.
Form-19: படிவம்-19-க்கான பணிசார் நிபந்தனைகள் என்னென்ன?
1. 'பணியில் சேர்ந்த தேதி' மற்றும் 'பணியிலிருந்து விலகிய தேதி' ஆகியவை கட்டாயமா?
ஆம், இவ்விரண்டும் கட்டாயமாகும். அவை EPFO தரவுத்தளத்தில் கட்டாயம் புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். பதிவு செய்யப்பட்ட 'பணி விலகல் தேதி' (Date of Exit) இல்லையெனில், உங்கள் கோரிக்கை பரிசீலிக்கப்படாது.
2. கிளெய்மை சமர்ப்பிக்கும்போது பணியில் இருப்பது அனுமதிக்கப்படுமா?
இல்லை. கிளெய்மை சமர்ப்பிக்கும்போது PF திட்டத்தின் கீழ் வரும் எந்தவொரு நிறுவனத்திலும் நீங்கள் பணியில் இருக்கக்கூடாது. நீங்கள் தற்போது பணியில் இருந்தால், இறுதித் தீர்வுத் தொகை பெற நீங்கள் தகுதி பெறமாட்டீர்கள்.
3. கிளெய்மை எப்போது சமர்ப்பிக்கலாம்?
உங்கள் வேலையை விட்டு விலகிய பிறகு, குறைந்தது 2 மாதங்கள் கழித்து கிளெய்மை சமர்ப்பிக்கலாம். இந்தக் காலத்திற்கு முன்னதாகச் சமர்ப்பிக்கப்படும் எந்தவொரு கோரிக்கையும் நிராகரிக்கப்படலாம்.
PF செயல்முறையில் 'படிவம் 19' (Form 19) -இன் முக்கியத்துவம் என்ன?
- வேலையை விட்டு விலகிய பிறகு, முழு PF இருப்பையும் திரும்பப் பெற இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- இந்த படிவத்தின் மூலம், உங்கள் சொந்தப் பங்களிப்பு, நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு மற்றும் திரட்டப்பட்ட வட்டி ஆகிய அனைத்தையும் ஒரே மொத்தத் தொகையாகப் பெற முடியும்.
- வேலையை விட்டு விலகிய பிறகு அல்லது வேலையற்ற நிலையை அடைந்த பிறகு, குறைந்தது 2 மாதங்கள் கழித்து மட்டுமே இந்தப் படிவத்தைச் சமர்ப்பிக்க முடியும்.
- ஓய்வுபெறும் ஊழியர்களும் தங்கள் இறுதித் தீர்வுத் தொகையைப் பெற இதே படிவத்தையே பயன்படுத்துகின்றனர்.
- இந்தப் படிவத்தை இணையவழியில் சமர்ப்பிக்க, உங்கள் UAN (Universal Account Number) எண் செயல்பாட்டில் இருக்க வேண்டும்.
- உங்கள் வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் இணையதளத்தில் (Portal) புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய அம்சங்கள் என்ன?
- பணியில் சேர்ந்த தேதி புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
- பணியிலிருந்து விலகிய தேதி புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
- தற்போது வேலையில் இருக்கக்கூடாது.
- 2 மாத காத்திருப்புக் காலம் நிறைவடைந்திருக்க வேண்டும்.
எதிர்காலத்தில் வரவுள்ள மாற்றங்கள் என்ன?
- கோரிக்கைகள் நிராகரிக்கப்படுவது குறையும்.
- தனிநபர்கள் தங்கள் விவரங்களை முன்னரே புதுப்பித்துக்கொள்வார்கள்.
- PF திரும்பப் பெறும் செயல்முறை மேலும் விரைவடையும்.
வேலையை விட்ட இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன?
- நீங்கள் உங்கள் வேலையை விட்டு விலகியிருந்தால், முதலில் UAN போர்ட்டலில் 'வெளியேறும் தேதியை' (Exit Date) சரிபார்க்கவும்.
- உங்களுக்கு உடனடி நிதி தேவைப்பட்டால், நீங்கள் இன்னும் ஒரு மாத காலம் காத்திருக்க வேண்டும்.
- உங்கள் கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டிருந்தால், உங்கள் விவரங்களைப் புதுப்பித்துவிட்டு மீண்டும் விண்ணப்பிக்கவும்.
ஆன்லைனிக் செய்ய வேண்டிய முக்கிய பணிகள்:
UAN போர்ட்டலில் லாக் இன் செய்யவும்.
உங்கள் 'சேவை வரலாற்றை' (Service History) செக் செய்யவும்.
'வெளியேறும் தேதி' (Exit Date) புதுப்பிக்கப்படவில்லை என்றால், உங்கள் நிறுவனத்தைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.
2 மாத காத்திருப்பு காலத்திற்குப் பிறகு, படிவம்-19-ஐ ஆன்லைனில் தாக்கல் செய்யவும்.
நினைவில் கொள்ளுங்கள்...
உங்கள் PF தொகையைத் திரும்பப் பெறுவது ஒரு நேரடியான செயல்முறை என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். இருப்பினும், சரியான நேரம் மற்றும் துல்லியமான தரவுகள் இல்லாமல், உங்கள் கோரிக்கை தடைபடக்கூடும். எனவே, திரும்பப் பெறுவதற்கான உங்கள் விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பிப்பதற்கு முன்பு, தேவையான அனைத்து நிபந்தனைகளும் பூர்த்தி ஆவதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. 'வெளியேறும் தேதி' பதிவு செய்யப்படாமல் எனது பிஎஃப் தொகையை எடுக்க முடியுமா?
முடியாது. 'வெளியேறும் தேதி' அதாவது Exit Date பதிவு செய்யப்படாமல் பிஎஃப் தொகையை எடுக்க முடியாது. இதை குறிப்பிட வேண்டியது மிக அவசியமாகும்.
2. நாம் பணியில் இருக்கும்போதே 'இறுதி பிஎஃப் தீர்வு' (Final PF Settlement) முறையைத் தேர்ந்தெடுக்க முடியுமா?
முடியாது. இறுதி பிஎஃப் தீர்வை கோர வேண்டுமானால், அந்த நேரத்தில் கோரும் நபர் பணியில் இருக்கக்கூடாது.
3. 2 மாத காத்திருப்பு காலம் முடிவதற்குள் கோரிக்கை (claim) தாக்கல் செய்ய முடியுமா?
அவ்வாறு செய்ய முடியாது. அப்படி செய்வது விதிமுறைகளுக்கு எதிரானது. 2 மாத காத்திருப்பு காலத்திற்குப் பிறகுதான், படிவம்-19-ஐ ஆன்லைனில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
மேலும் படிக்க | EPFO 3.0: ஆட்டோ கிளேய்ம் தீர்வு, UPI, EPF மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதி, இன்னும் பல நன்மைகள்
மேலும் படிக்க | EPFO எச்சரிக்கை: உங்கள் PF கணக்கில் இந்த தேதிகள் தவறு உள்ளதா? பணம் கிடைப்பதில் சிக்கல்!
