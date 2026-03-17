EPF Interest: ஊழியர்களின் கணக்கில் வட்டி எப்போது டெபாசிட் செய்யப்படும்?

EPF Interest News: கோடிக்கணக்கான பணியாளர்களுக்கு அவர்களது வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) கணக்கு எதிர்கால சேமிப்பிற்கான ஒரு மிக முக்கியமான அடித்தளமாகத் திகழ்கிறது. இபிஃப் கணக்கு மூலம் பணி ஓய்வுக்கு பிறகு மொத்த தொகையாக ஒரு பெரிய கார்ப்பஸ் கிடைப்பதோடு இபிஎஸ் கணக்கின் மூலம் மாத ஓய்வூதியமும் கிடைக்கின்றது. மேலும், ஊழியர்களுக்கு பிஎஃப் தொகைக்கு கிடைக்கும் வட்டியும் பெரும்பாலான சேமிப்பு திட்டங்களை விட அதிகமாகவே உள்ளது.
இபிஎஃப் வட்டி எப்போது கிடைக்கும்?
இபிஎஃப் வட்டி விகிதம் சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது. அது முதல், இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் தங்கள் PF கணக்குகளில் வட்டி எப்போது வரவு வைக்கப்படும் என்பதையும், தாங்கள் எவ்வளவு தொகையைப் பெறுவோம் என்பதையும் மிகுந்த ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கின்றனர். சமீபத்தில், ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) மத்திய அறங்காவலர் குழு, 2025-26 நிதியாண்டிற்கான EPF வைப்புகளுக்கு 8.25% வட்டி விகிதத்தை அறிவித்தது. இது கடந்த ஆண்டில் இருந்த விகிதத்திலேயே மாறாமல் அப்படியே உள்ளது. இந்த வட்டி எப்போது தங்கள் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படும் என்பதையும், அது எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது என்பதையும் அறிந்துகொள்ள ஊழியர்கள் ஆர்வமாக உள்ளனர்.
முதல் கட்டம் முடிந்துள்ளது
EPF வட்டி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில் மட்டுமே வரவு வைக்கப்படுவதில்லை. மாறாக, அதற்கென ஒரு குறிப்பிட்ட நடைமுறை பின்பற்றப்படுகிறது. முதலாவதாக, EPFO-வின் மத்திய அறங்காவலர் குழு அந்த ஆண்டிற்கான வட்டி விகிதத்தைத் தீர்மானிக்கிறது. இந்த முடிவு பின்னர் மத்திய அரசின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது. அரசு தனது இறுதி ஒப்புதலை வழங்கிய பிறகு, அந்த வட்டித் தொகை ஊழியர்களின் PF கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படுகிறது. தற்போதைய நிலையில், வட்டி விகிதத்தை நிர்ணயிக்கும் பணியின் முதல் கட்டம் நிறைவடைந்துள்ளது.
கடந்த கால அனுபவங்களின் அடிப்படையில் பார்த்தால், வட்டி விகிதத்திற்கு இறுதி ஒப்புதல் கிடைப்பதற்கும், அந்த வட்டித் தொகை கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படுவதற்கும் பொதுவாக இரண்டு முதல் மூன்று மாதங்கள் வரை ஆகக்கூடும். சில சமயங்களில், இந்தச் செயல்முறை ஜூலை அல்லது ஆகஸ்ட் மாதம் வரை கூட நீடிக்கப்படலாம். மேலும், அனைத்து ஊழியர்களின் கணக்குகளிலும் வட்டி ஒரே நேரத்தில் வரவு வைக்கப்படுவதில்லை என்பதையும் ஊழியர்கள் கருத்தில்கொள்ள வேண்டும்.
EPF வட்டி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
EPF திட்டத்தின் விதிகளின்படி, வட்டித் தொகையானது மாதாந்திர நடப்பு இருப்பின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது. அதாவது, கணக்கில் உள்ள மொத்த இருப்புத் தொகை மீதும், அந்த நிதியாண்டு முழுவதும் அந்த இருப்பில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்கள் மீதும் வட்டி கணக்கிடப்படுகிறது.
முந்தைய ஆண்டின் இருப்புத் தொகைக்கான முழு ஆண்டு வட்டி
கடந்த நிதியாண்டின் இறுதியில் உங்கள் கணக்கில் ஏதேனும் ஒரு இருப்புத் தொகை இருந்திருந்தால், அந்தத் தொகைக்கு 12 மாதங்களுக்குமான முழுமையான வட்டி உங்களுக்குக் கிடைக்கும். இருப்பினும், அந்த நிதியாண்டின் இடைப்பட்ட காலத்தில் நீங்கள் உங்கள் கணக்கிலிருந்து ஏதேனும் பணத்தை எடுத்திருந்தால், திரும்பப் பெறப்பட்ட அந்தத் தொகையைக் கழித்த பிறகே வட்டி கணக்கிடப்படும்.
திரும்பப் பெறப்பட்ட தொகைகளுக்கான குறிப்பிட்ட கால வட்டி
நிதியாண்டின் இடைப்பட்ட காலத்தில் ஊழியர்கள் தஉங்கள் PF கணக்கிலிருந்து நீங்கள் ஏதேனும் பணத்தைத் திரும்பப் பெற்றிருந்தால், அந்தத் தொகைக்கான வட்டி, அவர்கள் தொகையை எடுப்பதற்கு முந்தைய மாதம் வரை மட்டுமே கணக்கிடப்பட்டு வழங்கப்படும்.
புதிய தொகை டெபாசிட் செய்யப்பட்டால் என்ன நடக்கும்?
ஒரு நிதி ஆண்டில் உங்கள் கணக்கில் புதிய தொகை டெபாசிட் செய்யப்பட்டால், அதற்கான வட்டி அடுத்த மாதத்தின் முதல் தேதியிலிருந்து மார்ச் 31 வரை செலுத்தப்படும்.
வட்டித் தொகை எப்போது ரவுண்ட் ஆஃப் செய்யப்படும்?
ஆண்டின் இறுதியில் உள்ள மொத்த வட்டித் தொகை, அருகிலுள்ள முழு ரூபாய்க்கு ரவுண்ட் ஆஃப் செய்யப்படும்.
ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கும் நன்மை என்ன?
வழக்கமான சேமிப்புத் திட்டங்களை விட EPF மீதான வட்டி விகிதம் சிறந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. இது பணிபுரியும் நபர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான நீண்ட கால பாதுகாப்பான சேமிப்புக் கருவியாக அமைகிறது.
