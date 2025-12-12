PF கணக்கில் ஒரு வருடத்தில் எவ்வளவு வட்டி கிடைக்கிறது? இப்படி எளிதாக தெரிந்துகொள்ளலாம்

EPFO Latest Update: இபிஎஃப் உறுப்பினரா நீங்கள்? ஒவ்வொரு மாதமும் உங்கள் சம்பளத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறதா? இபிஎஃப் கணக்கில் சேரும் தொகைக்கு எவ்வவு வட்டி கிடைக்கும் என உங்களுக்கு தெரியுமா? இபிஎஃப் கணக்கில் வரும் வட்டி மற்றும் அதை செக் செய்யும் முறை ஆகியவை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கான சேமிப்பு
தனியார் துறை வேலைகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் அனைவரும் பெரும்பாலும் இபிஎஃப் -இல் டெபாசிட் செய்கிறார்கள். PF என்பது படிப்படியாக ஒரு கணிசமான நிதியாக வளரும் ஒரு சேமிப்பாகும். இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யும் ஊழியர்கள் பலர் அதை கண்காணிப்பதில் அத்தனை கவனம் செலுத்துவதில்லை. உதாரணமாக, பெரும்பாலான இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள், ஒவ்வொரு ஆண்டும் தங்கள் PF கணக்கில் எவ்வளவு வட்டி சேர்கிறது என்பதைப் பார்க்கத் தவறிவிடுகிறார்கள்.
EPF Interest: இபிஎஃப் வட்டி
இபிஎஃப் தொகைக்கு இப்போது 8.25% வட்டி கிடைக்கிறது. இது ஆண்டு வட்டியாக இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது. மத்திய அரசு புதிய நிதியாண்டில், அதாவது ஏப்ரல் 2026 முதல் இபிஎஃப் வட்டி விகிதங்களை அதிகரிப்பது குறித்து பரிசீலித்து வருவதாகவும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. இது கோடிக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கு நிவாரணமாக இருக்கலாம். இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் இப்போது வீட்டில் இருந்தபடியே PF இருப்பு மற்றும் வட்டி இரண்டையும் ஒரு நிமிடத்தில் எளிதாகச் செக் செய்யலாம்.
EPF Interest Rate: தற்போதைய இபிஎஃப் வட்டி விகிதம் என்ன?
- EPFO 2024-25 நிதியாண்டிற்கு 8.25 சதவீத வட்டி விகிதத்தை நிர்ணயித்துள்ளது.
- இதற்கு முந்தைய ஆண்டும் இதே விகிதம்தான் இருந்தது.
- இந்த வட்டி நிதியாண்டின் இறுதியில் ஊழியர்களின் PF கணக்கில் ஆண்டு முழுவதும் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட தொகையுடன் சேர்க்கப்படும்.
- அடுத்த ஆண்டுக்கான வட்டி விகிதம் குறித்த முடிவு பிப்ரவரி 2026 இல் நடைபெற உள்ள EPFO கூட்டத்தில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
EPFO Wage Ceiling Hike: இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பு உயர்த்தப்படுமா?
தற்போது, இபிஎஃப் கட்டாய பங்களிப்பிற்கான சம்பள வரம்பு ₹15,000 ஆகும். அதாவது அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் DA இணைந்து ₹15,000 வரை உள்ள அனைவரும் PF திட்டத்தில் சேர்வது கட்டாயமாகும். இதற்கு மேல் சம்பளம் வாங்கும் நபர்கள் இதில் சேர்வது அவரவர் விருப்பத்தை சார்ந்தது. அதிக ஊழியர்கள் சிறந்த ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவதற்காக, எதிர்காலத்தில் இந்த வரம்பை அதிகரிப்பது குறித்து மத்திய அரசு பரிசீலித்து வருகிறது.
சம்பளத்திலிருந்து PF எப்படி, எவ்வளவு கழிக்கப்படுகிறது?
சம்பளத்திலிருந்து PF கழிக்கப்படும் செயல்முறை மிகவும் எளிதானது.
- ஊழியர்களின் அடிப்படை சம்பளம் + அகவிலைப்படியில் 12 சதவீதம் PF கணக்கில் -க்கு செல்கிறது.
- நிறுவனமும் 12 சதவீதத்தையும் பங்களிக்கிறது.
- நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
- ஒரு பகுதி ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்குச் செல்கிறது, மீதமுள்ள பகுதி PF-ல் சேர்க்கப்படுகிறது.
How To Check EPF Balance
வீட்டில் இருந்தபடியே உங்கள் இபிஎஃப் இருப்பை செக் செய்வது எப்படி?
ஊழியர்கள் தங்கள் PF இருப்பைச் சரிபார்ப்பது நம்பமுடியாத அளவிற்கு எளிதாகிவிட்டது. இதை செய்ய எங்கும் செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. ஒரு மிஸ்டு கால், மெசேஜ் அல்லது உமங் செயலி மூலம் இதை எளிதாகச் செய்யலாம்.
- Missed Call: உங்கள் மொபைல் எண் உங்கள் UAN உடன் இணைக்கப்பட்டிருந்தால், 011-22901406 என்ற எண்ணுக்கு மிஸ்டு கால் கொடுங்கள். சில நொடிகளில், உங்கள் PF இருப்புடன் ஒரு SMS வரும்.
- SMS: உங்கள் தொலைபேசியின் மெசேஜ் பாக்சில் EPFOHO UAN ENG என டைப் செய்து 7738299899 என்ற எண்ணுக்கு அனுப்பவும். ENG என்பது மொழியைக் குறிக்கிறது. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியையும் நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம். தமிழுக்கு TAM என எழுத வேண்டும்.
- UMANG App: உமங் செயலியைத் திறந்து, EPFO பிரிவைத் தேர்ந்தெடுத்து, View Passbook என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். உங்கள் UAN மற்றும் OTP ஐ உள்ளிட்டதும், உங்கள் முழு PF பாஸ்புக் திறக்கும். இது வருடாந்திர வட்டி மற்றும் மாதாந்திர பங்களிப்பு விவரங்களைக் காட்டுகிறது.
இபிஎஃப் கணக்கில் சேரும் தொகை, ஊழியர்களின் மிகவும் பாதுகாப்பான முதலீடுகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகின்றது. ஆகையால், உங்கள் PF கணக்கில் எவ்வளவு பணம் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது, இதன் மூலம் உங்களுக்கு எவ்வளவு வட்டி கிடைக்கிறது என்பதை அவ்வப்போது கணக்கு விவரங்களை பார்த்து அறிந்துகொள்வது மிக அவசியமாகும்.
