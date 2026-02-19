EPF முக்கிய அப்டேட்: 8.25% வட்டி விகிதமே தொடருமா? மார்ச் 2 CBT கூட்டத்தில் முடிவு

EPFO Interest Rate: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. இபிஎஃப் வட்டி விகிதம் குறித்து ஒரு அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO), 2026 நிதியாண்டிற்கான ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) வைப்புத்தொகைக்கான வட்டி விகிதத்தை முன்னர் இருந்த விகிதத்திலிருந்து மாற்றாமல் 8.25% ஆகவே வைத்திருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மார்ச் 2 ஆம் தேதி நடைபெறும் அதன் உச்ச முடிவெடுக்கும் அமைப்பின் கூட்டத்தில் இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும்.
Central Board of Trustees: மார்ச் 2 மத்திய அறங்காவலர் குழு கூட்டம்
மார்ச் 2 ஆம் தேதி இபிஎஃப்ஓ மத்திய அறங்காவலர் குழு கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது. இந்த கூட்டத்தில் பல முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கபப்டக்கூடும். இதில், இபிஎஃப் இருப்புக்கான வட்டி விகிதம் குறித்தும் தீர்மானிக்கப்படும் என கூறப்படுகின்றது. இபிஎஃப்ஓ வட்டி விகிதத்தில் மாற்றம் செய்யாமல் இருந்தால், சந்தாதாரர்கள் தங்கள் ஓய்வூதிய சேமிப்பில் 8.25% பெறுவது இது மூன்றாவது ஆண்டாக இருக்கும். இது உலகளாவிய விகித ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் உள்நாட்டு சந்தை மாற்றங்கள் அதிகமாக உள்ள இந்த காலத்தில் ஒரு வித நிலைத்தன்மையை குறிக்கும் வகையில் உள்ளது.
இந்த நிதியாண்டிற்கான தற்போதைய விகிதத்தைத் தக்கவைக்க EPFO அதன் முதலீடுகளிலிருந்து போதுமான உபரியைக் கொண்டுள்ளது என்று ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், மீடியம் டர்மில் இதுபோன்ற வருமானத்தைப் பராமரிக்க மாற்று முதலீட்டு வழிகளை ஆராய வேண்டியிருக்கும் என்று அதிகாரிகள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர். வருவாய் அழுத்தத்தின் கீழ் வந்தால், அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் குறைந்த விகிதங்களுக்கான சாத்தியக்கூறுகளை மறுப்பதற்கில்லை.
இபிஎஃப்ஓ நிர்வகிக்கும் கார்ப்பஸ்
EPFO ₹28 லட்சம் கோடிக்கும் அதிகமான நிதியை நிர்வகிக்கிறது. இது நாட்டின் மிகப்பெரிய ஓய்வூதிய நிதிகளில் ஒன்றாகும். இந்த அமைப்பு ஒரு அளவீடு செய்யப்பட்ட முதலீட்டு உத்தியைப் பின்பற்றுகிறது:
- புதிய முதலீடுகளில் 45–65% அரசாங்கப் பத்திரங்களிலும்,
- 20–45% பிற கடன் பத்திரங்களிலும்,
- 5–15% பங்குச் சந்தை வர்த்தக நிதிகளிலும்,
- 5% வரை குறுகிய கால கடன் பத்திரங்களிலும் முதலீடு செய்யப்படுகிறது.
இந்த ஒதுக்கீடு, மூலதனப் பாதுகாப்பை அதிகரிக்கும் மகசூலுடன் சமநிலைப்படுத்த திட்டமிட்ட முயற்சியை பிரதிபலிக்கிறது. அரசு மற்றும் உயர் தர கடன் பத்திரங்களை நோக்கிய கடுமையான சாய்வு, கூர்மையான சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு எதிராக நிதியை சமன் செய்கிறது. அதே நேரத்தில் குறைந்த பங்கு வெளிப்பாடு ஏற்ற இறக்க சுழற்சிகளின் போது நிலைமையை சீராக்க உதவுகிறது.
இபிஎஃப் வட்டி விகிதம்
வட்டி விகித முன்மொழிவு தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர் மன்சுக் மண்டவியா தலைமையிலான மத்திய அறங்காவலர் குழுவால் (CBT) மதிப்பாய்வு செய்யப்படும். இதற்கு முன் இந்த வாரியம் கடைசியாக அக்டோபர் 15, 2025 அன்று கூடியது. அப்போது வருங்கால வைப்பு நிதி கணக்கில் உள்ள தொகையை எடுக்கும் செயல்முறையை எளிதாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்ட தொடர்ச்சியான நடவடிக்கைகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டபோது.
வரவிருக்கும் கூட்டத்தில் EPFO போர்ட்டலுக்கான சாத்தியமான தொழில்நுட்ப மேம்பாடுகள், விரைவான க்ளெய்ம் தீர்வுகள் மற்றும் மென்மையான பரிவர்த்தனை செயல்முறைகள் உள்ளிட்ட கூடுதல் நிர்வாக சீர்திருத்தங்களையும் இபிஎஃப்ஓ ஆராயக்கூடும் என்று பிசினஸ் டுடே அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், கூட்டத்தின் முறையான நிகழ்ச்சி நிரல் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை.
சந்தை சுழற்சிகள் முழுவதும் வருமானத்தை சீராக்க வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு வட்டி நிலைப்படுத்தல் இருப்பு நிதியை நிறுவுவதிலும் EPFO செயல்பட்டு வருகிறது. குறைந்த முதலீட்டு வருமானம் உள்ள ஆண்டுகளில் கூட, அத்தகைய இடையகமானது, ஒப்பீட்டளவில் நிலையான கொடுப்பனவுகளை பராமரிக்க EPFO -ஐ அனுமதிக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆறு கோடிக்கும் மேற்பட்ட சந்தாதாரர்களுக்கு, நிலையான விகிதத்தின் உடனடி தாக்கம் கணிக்கக்கூடியது. ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு இபிஎஃப் உறுப்பினரின் இபிஎஃப் கணக்கில் ₹5 லட்சம் இருப்பு உள்ளதாக வைத்துக்கொள்ளலாம். இந்த இருப்பில் 8.25% வட்டியில், மாதாந்திர இருப்புக்கள் மற்றும் புதிய பங்களிப்புகளுக்கு உட்பட்டு, ஆண்டுக்கு ₹41,250 வட்டி கிடைக்கும்.
மார்ச் 2 கூட்டத்தைத் தொடர்ந்து இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும். ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதும், FY26க்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட விகிதம், சரியான நேரத்தில் சந்தாதாரர்களின் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படும், இது இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஓய்வூதியக் குழுவை நிர்வகிப்பதில் நிலைத்தன்மையுடன் அதிகரிக்கும் சீர்திருத்தத்தை இணைக்கும் EPFO -வின் முயற்சியை வலுப்படுத்தும்.
