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EPF கணக்குகளில் 8.25% வட்டி ஜூலை 15-க்குள் வரவு வைகப்படும்: அமைச்சர் அறிவிப்பு, செக் செய்வது எப்படி?

EPF Interest: பழைய நடைமுறையில், இபிஎஃப் கணக்குதாரர்கள் வட்டியைப் பெற அக்டோபர் அல்லது நவம்பர் மாதம் வரை காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது. ஆனால், புதிய நடைமுறை இந்த வரவு வைக்கும் செயல்முறையை விரைவுபடுத்தியுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 08, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:09 PM IST
EPF கணக்குகளில் 8.25% வட்டி ஜூலை 15-க்குள் வரவு வைகப்படும்: அமைச்சர் அறிவிப்பு, செக் செய்வது எப்படி?
Image Credit: EPFO Interest Credit Update (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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