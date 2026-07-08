/EPF கணக்குகளில் 8.25% வட்டி ஜூலை 15-க்குள் வரவு வைகப்படும்: அமைச்சர் அறிவிப்பு, செக் செய்வது எப்படி?

EPF Interest: நாடு முழுவதும் உள்ள கோடிக்கணக்கான EPF சந்தாதாரர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. ஜூலை 15-க்குள் கோடிக்கணக்கான சந்தாதாரர்களின் கணக்குகளில் PF வட்டித் தொகை வரவு வைக்கப்படும் என தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா புதன்கிழமை அறிவித்தார்.
புதிய மையப்படுத்தப்பட்ட தகவல் தொழில்நுட்பத் தளம் (IT platform) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, பணியாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) தனது சந்தாதாரர்களின் கணக்குகளில் 2025-26 நிதியாண்டிற்கான வருடாந்திர வட்டியை ஜூலை 15 முதல் வரவு வைக்கத் தொடங்கும் என்று தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா புதன்கிழமை அறிவித்தார். இதன் மூலம் இந்தச் செயல்முறைக்குத் தேவைப்படும் நேரம் கணிசமாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. EPFO-வில் சுமார் 9 கோடி பேர் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.
அமைச்சர் மாண்டவியா கூறுகையில், "ஜூலை 15 அன்று 34 கோடி EPFO சந்தாதாரர்களின் கணக்குகளில் 8.25 சதவீத வட்டி வரவு வைக்கப்படும்; இதற்காக மொத்தம் ரூ. 1.44 லட்சம் கோடி வட்டித் தொகையாகச் செலுத்தப்படவுள்ளது. முன்னதாக, இதே தொகை செப்டம்பர்-அக்டோபர் மாதங்களில்தான் வரவு வைக்கப்பட்டது. தற்போது இச்செயல்முறை தானியக்கமாக்கப்பட்டுள்ளதால், இதற்கான கால அவகாசம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது," என்று தெரிவித்தார்.
First time after centralization of EPFO (Employees' Provident Fund Organisation), annual interest for Financial year 2025-26 at 8.25% to 34 Crore member accounts estimated at over Rs 1.44 Lakh Crores will be auto-processed and credited to account by July 15: Union Minister for… pic.twitter.com/JEAE2Dlsyn— ANI (@ANI) July 8, 2026
EPFO சந்தாதாரர்களுக்கு 2025-26 நிதியாண்டிற்கு வழங்கப்பட வேண்டிய வட்டித் தொகை தானாகவே (ஆடொமேடிக்) செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதாக தொழிலாளர் அமைச்சக வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. 2025-26 நிதியாண்டிற்கு 8.25% வட்டி விகிதத்தை வழங்க அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
நாடு முழுவதும் உள்ள EPFO அலுவலகங்களில் களச் சரிபார்ப்பு (field verification) பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்தச் சரிபார்ப்பு செயல்முறை இன்னும் ஓரிரு நாட்களுக்குத் தொடரும் என்று அதிகாரிகள் கூறினர். இதனைத் தொடர்ந்து, மொத்தம் ₹1.44 லட்சம் கோடிக்கும் அதிகமான தொகை 34 கோடி EPFO கணக்குதாரர்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட உள்ளது. ஜூலை 15-க்குள் அனைவரின் EPF கணக்குகளிலும் வட்டி வரவு வைக்கப்படும். பழைய நடைமுறையில், கணக்குதாரர்கள் வட்டியைப் பெற அக்டோபர் அல்லது நவம்பர் மாதம் வரை காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது. ஆனால், புதிய நடைமுறை இந்த வரவு வைக்கும் செயல்முறையை விரைவுபடுத்தியுள்ளது.
இதை 4 முக்கிய வழிகளில் செய்யலாம்: