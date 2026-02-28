PF : இறந்தவரின் பிஎப் பணத்தைப் பெறுவது எப்படி? முழுமையான வழிகாட்டி

EPFO : மத்திய அரசின் புதிய அறிவிப்பின்படி, நீண்டகாலமாகச் செயல்பாடில்லாத பிஎஃப் (EPF) கணக்குகளில் உள்ள பணத்தை உரியவர்களிடம் சேர்க்கும் தீவிரமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, இறந்தவர்களின் கணக்குகளில் உள்ள தொகையை அவர்களின் வாரிசுகள் பெறுவதற்கான வழிமுறைகள் தற்போது எளிதாக்கப்பட்டுள்ளன.
இறந்தவர்களின் பிஎஃப் பணத்தை வாரிசுகள் கண்டறிந்து பெறுவதற்கான விரிவான வழிமுறைகள் இதோ:
இறந்தவருக்கு பிஎஃப் கணக்கு இருப்பதை எப்படிக் கண்டறிவது?
குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவர் இறந்த பிறகு, அவருக்கு பிஎஃப் கணக்கு உள்ளதா என்பதைத் தெரிந்துகொள்ள முதலில் கீழ்க்கண்ட ஆவணங்களைச் சரிபார்க்க வேண்டும்:
சம்பளச் சீட்டு: அவர் கடைசியாகப் பணியாற்றிய நிறுவனத்தின் சம்பளச் சீட்டில் PF Deduction செய்யப்பட்டுள்ளதா என்று பாருங்கள். அதில் பிஎஃப் கணக்கு எண் அல்லது UAN குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்.
UAN கார்டு அல்லது பாஸ்புக்: அவருடைய பழைய ஆவணங்களில் 12 இலக்க UAN எண் இருக்கிறதா எனத் தேடுங்கள். இது இருந்தால் ஆன்லைனில் நிலுவைத் தொகையைச் சரிபார்ப்பது மிக எளிது.
முந்தைய நிறுவனம்: அவருக்குப் பிடித்தம் செய்யப்பட்ட பிஎஃப் விவரங்கள் தெரியவில்லை எனில், அவர் கடைசியாக வேலை செய்த நிறுவனத்தின் மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறையை அணுகி விவரங்களைக் கேட்கலாம்.
பிஎஃப் கணக்கில் எவ்வளவு பணம் இருக்கிறது எனத் தெரிந்து கொள்வது எப்படி?
UAN எண் தெரிந்திருந்தால், EPFO இணையதளத்தில் உள்ள Member Passbook வசதி மூலம் நிலுவைத் தொகையைச் சரிபார்க்கலாம். ஒருவேளை UAN எண் தெரியவில்லை என்றாலும் கவலைப்பட வேண்டாம்:
மிஸ்டு கால் வசதி: இறந்தவரின் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண் உங்களிடம் இருந்தால், 9966044425 என்ற எண்ணிற்கு மிஸ்டு கால் கொடுத்தால், பிஎஃப் இருப்பு விவரம் எஸ்எம்எஸ் மூலம் வரும்.
நேரடியாக செல்லுதல்: விவரங்கள் எதுவும் தெரியாத பட்சத்தில், அருகிலுள்ள பிஎஃப் மண்டல அலுவலகத்திற்கு (EPFO Regional Office) சென்று இறந்தவரின் ஆதார் கார்டு மற்றும் இறப்புச் சான்றிதழைக் காண்பித்து விவரங்களைக் கோரலாம்.
பணத்தைப் பெற விண்ணப்பிக்கும் வழிமுறைகள்
இறந்தவரின் பிஎஃப் பணத்தைப் பெற, அவர் யாரை நாமினி ஆக நியமித்துள்ளார் என்பதைப் பொறுத்து நடைமுறைகள் மாறும்.
1. நாமினி நியமிக்கப்பட்டிருந்தால்: இறந்தவர் தனது பிஎஃப் கணக்கில் யாரையாவது வாரிசாக (Nominee) நியமித்திருந்தால், அந்த நபர் ஆன்லைன் மூலமாகவோ அல்லது நேரடியாகவோ விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கு Composite Claim Form in Death Cases என்ற படிவத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
2. நாமினி இல்லாத பட்சத்தில்: நாமினி யாரும் நியமிக்கப்படவில்லை என்றால், இறந்தவரின் சட்டப்பூர்வ வாரிசுகள் இந்தப் பணத்தைக் கோரலாம். இதற்குத் தாசில்தார் அலுவலகத்தில் பெறப்பட்ட வாரிசுச் சான்றிதழ் மிக அவசியமாகும்.
தேவையான முக்கிய ஆவணங்கள்
உறுப்பினரின் அசல் இறப்புச் சான்றிதழ், வாரிசுதாரரின் ஆதார் கார்டு மற்றும் பான் கார்டு, வாரிசுதாரரின் வங்கி கணக்கு விவரங்கள், Passbook நகல் அல்லது கேன்சல் செய்யப்பட்ட காசோலை, வாரிசுச் சான்றிதழ், குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் இருக்கும் புகைப்படம் தேவைப்பட்டால் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும்.
என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும்?
ஒரு பிஎஃப் உறுப்பினர் இறக்கும்போது, அவருடைய கணக்கிலிருந்து மூன்று விதமான பலன்கள் கிடைக்கும். அதாவது, பிஎஃப் கணக்கில் சேர்ந்திருக்கும் மொத்தத் தொகை, EPS எனப்படும் ஓய்வூதியம், அதாவது இறந்தவரின் மனைவி மற்றும் குழந்தைகளுக்கு மாதந்திர ஓய்வூதியம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. EDLI எனப்படும் காப்பீடு மூலம் பணியில் இருக்கும்போது இறந்தால், குறைந்தபட்சம் ரூ.2.5 லட்சம் முதல் அதிகபட்சம் ரூ.7 லட்சம் வரை காப்பீட்டுத் தொகை வாரிசுகளுக்குக் கிடைக்கும்.
தற்போது மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள புதிய 'பைலட்' திட்டத்தின் கீழ், ரூ.1,000-க்கும் குறைவாக நிலுவையில் உள்ள கணக்குகளுக்கு எந்தவித விண்ணப்பமும் இன்றி தானாகவே பணத்தைத் திருப்பித் தரும் முறையும் சோதனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. இருப்பினும், அதிகத் தொகை இருந்தால் மேலே சொன்ன நடைமுறைகளைப் பின்பற்றுவது அவசியமாகும்.
