பிஎப் பாஸ்புக் நொடியில் உங்கள் கையில்! ஈஸியாக டவுன்லோடு செய்வது எப்படி?

EPFO : ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம் (EPFO), அதன் சேவைகளை மக்களுக்கு எளிமையாகக் கொண்டு சேர்க்க பல முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது. அதன் ஒருபகுதியாக, எந்தவித சிரமமும் இன்றி, உங்கள் மொபைல் போனிலேயே உங்கள் EPF பாஸ்புக்கை (இ-பாஸ்புக்) ஈஸியாக டவுன்லோடு செய்யலாம். அது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...
EPFO பாஸ்புக் டவுன்லோடு செயலி
UMANG செயலி என்பது மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் பல்வேறு சேவைகளை ஒரே இடத்தில் வழங்கும் ஒரு தளமாகும். இந்தச் செயலியின் மூலம், நீங்கள் EPFO சேவைகள் உட்பட பல்வேறு அரசு சேவைகளை உங்கள் மொபைல் மூலமாகவே பெற்றுக்கொள்ளலாம். உங்கள் EPF இருப்பை (Balance) சரிபார்க்கவும், உங்களின் இ-பாஸ்புக்கை பதிவிறக்கம் செய்யவும் இது மிகச்சிறந்த வழி
உங்கள் EPF இ-பாஸ்புக்கை எளிதாக பார்க்க வழிமுறை
கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த ஐந்து படிகளைப் பின்பற்றினால் போதும், உங்கள் EPF பாஸ்புக் உங்கள் கையில்...
1. EPFO-வைத் தேடுங்கள் (Search EPFO) - முதலில், உங்கள் மொபைலில் உள்ள UMANG செயலியைத் திறக்கவும். நீங்கள் இன்னும் செயலியைப் பதிவிறக்கவில்லை என்றால், கூகிள் பிளே ஸ்டோர் அல்லது ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோரில் இருந்து உடனடியாகப் பதிவிறக்கிக்கொள்ளுங்கள்.
2. செயலியின் முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள தேடல் பெட்டியில் (Search Bar), "EPFO" என்று தட்டச்சு செய்து தேடவும்.
3. தேடல் முடிவுகளில், "EPFO" சேவையைத் தேர்ந்தெடுத்து அதனுள் செல்லவும்.
4. "பாஸ்புக்கைக் காண்க" என்பதைக் கிளிக் செய்க (Click on VIEW PASSBOOK) - EPFO சேவைகளின் பட்டியலில், "View Passbook" அல்லது "பாஸ்புக்கைக் காண்க" என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
5. உங்கள் UAN எண்ணைப் உள்ளிடுக (Enter UAN) - அடுத்து வரும் திரையில், உங்கள் UAN (யுனிவர்சல் அக்கவுண்ட் நம்பர்) எண்ணை உள்ளிட வேண்டும்.
இந்த UAN எண், உங்கள் PF கணக்கின் ஒரு நிரந்தர எண்ணாகும். இந்த எண் உங்களுக்குத் தெரியவில்லை என்றால், உங்கள் சம்பளச் சீட்டு அல்லது முந்தைய PF ஆவணங்களைப் பார்க்கவும் அல்லது உங்கள் நிறுவனத்தைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.
6. OTP பெற்று சமர்ப்பிக்கவும் (Click on GET OTP & Submit OTP) - UAN எண்ணை உள்ளீடு செய்த பிறகு, "Get OTP" அல்லது "OTP பெறுக" என்ற பொத்தானை அழுத்தவும்.
7. உங்கள் UAN எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள மொபைல் எண்ணுக்கு ஒரு ஒரே நேர கடவுச்சொல் (One-Time Password - OTP) வரும். அந்த OTP-ஐ அதற்கான இடத்தில் உள்ளீடு செய்து, சமர்ப்பி (Submit) செய்யுங்கள்.
8. உறுப்பினர் ஐடி-ஐத் தேர்ந்தெடுத்து இ-பாஸ்புக்கைப் பதிவிறக்கம் செய்க (Select MEMBER ID & Download E-Passbook) - நீங்கள் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்களில் பணிபுரிந்திருந்தால், அங்கே உங்களுக்கான வெவ்வேறு "உறுப்பினர் ஐடிகள் (Member IDs)" இருக்கும். நீங்கள் எந்த நிறுவனத்தின் பாஸ்புக்கைப் பார்க்க அல்லது பதிவிறக்கம் செய்ய விரும்புகிறீர்களோ, அந்த "உறுப்பினர் ஐடி-ஐத்" தேர்ந்தெடுக்கவும்.
9. இப்போது, அந்த ஐடி-க்கான இ-பாஸ்புக்கை (E-Passbook) நீங்கள் பார்க்கலாம் மற்றும் பதிவிறக்கம் செய்யும் விருப்பத்தையும் பெறுவீர்கள். "Download E-Passbook" என்பதைக் கிளிக் செய்து உங்கள் பாஸ்புக்கை உங்கள் மொபைலில் சேமித்துக்கொள்ளுங்கள்.
இந்த எளிய படிகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், நீங்கள் எங்கு இருந்தாலும், உங்கள் EPF பாஸ்புக்கை உடனடியாகவும், பாதுகாப்பாகவும் பார்த்துக்கொள்ள முடியும். இதற்காக நீங்கள் யாரையும் சார்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி அரசாங்கம் வழங்கும் இந்தச் சிறந்த சேவையை அனைவரும் பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்.
