  • EPF ஓய்வூதிய விதிகள்: 10 ஆண்டுக்கும் குறைவான சர்வீஸ்? ஸ்கீம் சர்டிஃபிகேட் கை கொடுக்கும்!!

EPF ஓய்வூதிய விதிகள்: 10 ஆண்டுக்கும் குறைவான சர்வீஸ்? ஸ்கீம் சர்டிஃபிகேட் கை கொடுக்கும்!!

EPS Pension Latest News: ஊழியர்களின் மொத்த சேவை காலம் 10 ஆண்டுகளை எட்டவில்லை என்றால், கணக்கில் சேர்ந்துள்ள ஓய்வூதியத் தொகையை எடுக்க வேண்டாம் என்றும், அதை 'ஸ்கீம் சர்டிஃபிகேட்' எனப்படும் 'திட்டச் சான்றிதழ்' மூலம் பாதுகாப்பதே சிறந்தது என்றும் நிபுணர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 12, 2026, 10:35 AM IST
EPF ஓய்வூதிய விதிகள்: 10 ஆண்டுக்கும் குறைவான சர்வீஸ்? ஸ்கீம் சர்டிஃபிகேட் கை கொடுக்கும்!!

EPF Pension Rules: இன்றைய காலகட்டத்தில் ஊழியர்கள் அடிக்கடி தங்கள் வேலைகளை மாற்றுகிறார்கள். மேன்மையான தொழில்முறை முன்னேற்றத்திற்காக, அவ்வப்போது வேலையை மாற்றுவது தவறல்ல. ஆனால், இப்படி வேலைகளை மாற்றும்போது நாம் பொதுவாக சில தவறுகளை செய்து விடுகிறோம். பழைய நிறுவனத்தை விட்டு வெளியேறும்போது ஊழியர்கள் பெரும்பாலும் தங்கள் இபிஎஃப் கணக்கை புதிய நிறுவனத்திற்கு மாற்றுகிறார்கள். ஆனால், இபிஎஸ் ஓய்வூதியக் கணக்கில் உள்ள தொகையை எடுத்துவிடுகிறார்கள், அல்லது அப்படியே மறந்துவிடுகிறார்கள்.

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய குறிப்பு

ஊழியர்களின் மொத்த சேவை காலம் 10 ஆண்டுகளை எட்டவில்லை என்றால், கணக்கில் சேர்ந்துள்ள ஓய்வூதியத் தொகையை எடுக்க வேண்டாம் என்றும், அதை 'ஸ்கீம் சர்டிஃபிகேட்' எனப்படும் 'திட்டச் சான்றிதழ்' மூலம் பாதுகாப்பதே சிறந்தது என்றும் நிபுணர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.

ஊழியர்கள் பெரும்பாலும், 10 ஆண்டுகளுக்கு வேலை செய்யவில்லை என்றால், தங்களுக்கு ஓய்வூதியம் கிடைக்காது என்று நினைக்கிறார்கள். இதன் விளைவாக, வேலைகளை மாற்றும்போது அவர்கள் தங்கள் ஓய்வூதியத் தொகையை எடுத்து அதை செலவும் செய்துவிடுகிறார்கள். இருப்பினும், இது நிதி ரீதியாக நல்லதாகக் கருதப்படவில்லை.

Scheme Certificate: ஸ்கீம் சர்டிஃபிகேட் என்றால் என்ன?

- ஒரு ஊழியர் வேலைகளை மாற்றும்போது, அவரது சேவை காலம் 10 வருடங்களுக்கும் குறைவாக இருந்தால், ​​EPFO அதற்கு ​​ஒரு சான்றிதழை வழங்குகிறது.

- இந்தச் சான்றிதழ் ஊழியரின் ஓய்வூதிய சேவையின் அதிகாரப்பூர்வ பதிவாகும்.

- ஊழியர் பணியாற்றிய ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையை இது பதிவு செய்கிறது.

- இந்தச் சான்றிதழ் ஊழியர் அடுத்த வேலையில் சேரும்போது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

- இது ஊழியரின் பழைய சேவையை அவரது புதிய சேவையுடன் சேர்க்கிறது.

- வெவ்வேறு வேலைகளின் சேவையை இணைத்து ஊழியர்கள் 10 ஆண்டுகளை முடிக்கலாம்.

- 10 ஆண்டுகளுக்கான சேவை முடிந்தவுடன், ஊழியர்கள் வாழ்நாள் ஓய்வூதியத்திற்கு தகுதி பெறுவார்கள்.

ஓய்வூதியப் பணத்தை பாதியிலேயே எடுப்பது ஏன் நல்லதல்ல?

- 10 ஆண்டுகள் சேவைக்கு முன் ஓய்வூதியக் கணக்கில் சேர்ந்துள்ள பணத்தை எடுப்பது நல்லதல்ல என கூறப்படுகின்றது.

- 'டேபிள்-D' இன் படி EPFO ​​மிகக் குறைந்த நிதியை வழங்குகிறது.

- இந்தத் தொகை நீங்கள் எதிர்பார்ப்பதை விட மிகக் குறைவாக இருக்கும்.

- ஒரு ஊழியர் ஓய்வூதிய கணக்கிலிருந்து பணத்தை எடுத்தால், அவரது பழைய சேவை காலம் பூஜ்ஜியமாக மாறக்கூடும்.

- அதாவது அவர் பணியாற்றிய ஆண்டுகளின் பதிவு இழக்கப்படும்.

- உதாரணமாக, ஒருவர் 7 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பணத்தை எடுத்ததாக வைத்துக்கொள்வோம்.

- அவர் புதிய வேலையில் சேர்ந்தால், ஓய்வூதியம் பெற, மீண்டும் தொடக்கத்திலிருந்து முழு 10 ஆண்டு சேவையை முடிக்க வேண்டும்.

- ஆனால் ஊழியர்களிடம் ஸ்கீம் சர்ட்பிஃபிகேட் இருந்தால், ஓய்வூதியம் பெற, மீதமுள்ள 3 ஆண்டுகள் பணியாற்றினாலும் போதும்.

ஸ்கீம் சர்டிஃபிகேட்டை எப்போது, ​​எப்படிப் பெறுவது?

ஊழியர்களின் சேவை காலம் ஆறு மாதங்களுக்கு மேல் ஆனால் 10 ஆண்டுகளுக்கு குறைவாக இருந்தால், அவர்கள் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

- 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு திட்டச் சான்றிதழைப் பெறுவது கட்டாயமாகும்.

- வேலையை விட்டு வெளியேறும்போது, ​​படிவம் 10C ஐ நிரப்ப வேண்டும்.

- இதில், ‘Withdrawal Benefit’ என்பதற்குப் பதிலாக ‘Scheme Certificate’ என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

- இந்த செயல்முறையை EPFO ​​போர்டல் மூலமாகவும் ஆன்லைனிலும் செய்யலாம்.

- சரியான ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுத்து, உங்கள் ஓய்வூதிய சேவையைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கலாம்.

ஸ்கீம் சர்டிஃபிகேட் தொலைந்து போனால் என்ன செய்வது?

- EPFO இப்போது செயல்முறையை டிஜிட்டல் மயமாக்குகிறது.

- ஊழியர்களின் சேவை வரலாறு முழுவதும் UAN போர்ட்டலில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

- உங்கள் முழுத் தகவலையும் எந்த நேரத்திலும் ஆன்லைனில் பார்க்கலாம்.

- இருப்பினும், பாதுகாப்பாக இருக்க எச்சரிக்கை அவசியம்.

- ஊழியர்கள் தங்கள் முன்னாள் நிறுவனத்திடமிருந்து சான்றிதழின் நேரடி அல்லது டிஜிட்டல் நகலை பெறுவதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

இன்றைய சிறிய தொகை நாளைய உத்தரவாதமான ஓய்வூதியமா?

இன்று, இபிஎஸ் கணக்கில் சேரும்  ₹20,000-₹30,000 தொகை சிறியதாகத் தோன்றலாம். இதை 58 வயது வரை அப்படியே எதற்கு வைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஏற்படலாம். ஆனால் இதனால், 60 வயதிற்குப் பிறகு கிடைக்கும் ₹3,000-₹5,000 நிலையான மாத ஓய்வூதியம் அந்த வயதில் ஒரு சிறந்த நிதி ஆதரவாக இருக்கும். 

மேலும் படிக்க | EPF மொத்தத்தொகையா, EPS ஓய்வூதியமா? தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு எது சிறந்தது?

மேலும் படிக்க | EPFO ஊதிய உச்சவரம்பு, EPS ஓய்வூதியம், ESIC வரம்பு... 3 குட் நியூஸ்: அமைச்சர் அதிரடி அப்டேட்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

EPFOEPFScheme CertificateEPSEps Pension

