EPF Retirement Corpus: PF கணக்கின் மூலம் கோடிகளில் கார்பஸ் உருவக்கலாம்.. கணக்கீடு இதோ

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினரா நீங்கள்? மாதா மாதம் இபிஎஃப் கனக்கில் சம்பளத்தில் ஒரு பகுதியை டெபாசிட் செய்கிறீர்களா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும். பணி ஓய்வுக்கு பிறகு மிகப்பெரிய கார்பஸை உருவாக்க இபிஎஃப் மிக உதவியாக இருக்கிறது. இபிஎஃப் கணக்கில் சேரும் தொகையின் மூலம் ஒரு இபிஎஃப் உறுப்பினர் கோடீஸ்வரராக முடியும். இதற்கான கணக்கீட்டை இங்கே காணலாம்.
EPF Retirement Corpus: இபிஎஃப் கார்ப்பஸ்
- இபிஎஃப் கணக்கில் மூலம், மாதந்தோறும் ₹5000 முதலீடு செய்து, பணி ஓய்வின் போது, ₹3.5 கோடி மதிப்புள்ள கார்ப்பஸ் நிதியை உருவாக்க முடியும் .
- EPF, EPFO ஆல் இயக்கப்படும் இந்திய அரசின் மிகவும் நம்பகமான மற்றும் பாதுகாப்பான ஓய்வூதியத் திட்டமாக உள்ளது.
- ஊழியர்களின் எதிர்காலத்தை நிதி ரீதியாகப் பாதுகாக்க, இபிஎஃப் கணக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும் என்பதை இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
EPFO: ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு
EPF (பணியாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி) EPFO மூலம் நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு அரசாங்க ஓய்வூதியத் திட்டமாகும். இதில் ஊழியர் மற்றும் நிறுவனம் என இரு தரப்பினரும் பங்களிக்கின்றனர். இதில், ஊழியர் தனது அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படியில் 12% -ஐ மாதா மாதம் டெபாசிட் செய்கிறார். நிறுவனமும் அதே அளவு தொகையை டெபாசிட் செய்கிறது. நிறுவனம் டெபாசிட் செய்யும் 12% இல், 3.67% ஊழியர்களின் EPF கணக்கிற்குச் செல்கிறது, மீதமுள்ள 8.33% நேரடியாக ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு (EPS) செல்கிறது.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு வட்டியும் கிடைக்கிறது
அரசாங்கம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள தொகைக்கு ஒரு நிலையான வட்டியை தருகிறது. தற்போதைய வட்டி விகிதம் 8.25% ஆக உள்ளது. அதாவது இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள உங்கள் பணம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வேகமாக வளர்ந்துகொண்டே இருக்கும். இந்த முதலீடு சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் பாதுகாப்பானது.
EPF Account: இபிஎஃப் கணக்கின் மூலம் ₹3.5 கோடி கார்ப்பசை உருவாக்குவது எப்படி?
இதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்.
ஒரு இபிஎஃப் உறுப்பினரின் மாத சம்பளம் ₹64,000 என்று வைத்துக்கொள்வோம். அவரது அடிப்படை சம்பளம் சுமார் ₹31,900 ஆக இருக்கும்.
- ஊழியரின் இபிஎஃப் பங்களிப்பு: ₹3,828 (12%)
- நிறுவனத்தின் இபிஎஃப் பங்களிப்பு: ₹1,172 (3.67%)
- மொத்த மாதாந்திர EPF பங்களிப்பு: சுமார் ₹5,000
- ஊழியரின் சம்பளம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 10% அதிகரித்தால், அவரது EPF-க்குச் செல்லும் தொகையும் அதே விகிதத்தில் அதிகரிக்கும்.
- 8.25% என்ற மிகப்பெரிய வட்டியுடன், இந்தத் தொகை தொடர்ந்து அதிகரிக்கும்.
EPF Corpus: இபிஎஃப் கார்பஸ் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
ஊழியர் 25 வயதில் வேலை செய்யத் தொடங்கி, 58 வயது வரை 33 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து EPF-க்கு பங்களித்தால், கணக்கீடு இப்படி இருக்கும்:
ஊழியரின் மொத்த முதலீடு: ₹1.33 கோடிகள்
ஓய்வு பெறும் வரை உருவாக்கப்படும் மொத்த நிதி: சுமார் ₹3.5 கோடி
இந்த வழியில், ஒவ்வொரு மாதமும் ₹5000 மட்டும் பங்களித்து, ஊழியர் ஓய்வூதியத்திற்கு ஒரு பெரிய நிதியை உருவாக்க முடியும்.
EPF-ன் நன்மைகள்
- EPF திட்டம் ஒரு சேமிப்பு கருவி மட்டுமல்ல, ஓய்வூதியம் (EPS) மற்றும் காப்பீட்டின் நன்மைகளையும் இது வழங்குகிறது.
- ஆகையால், இது பாதுகாப்பான மற்றும் மிகவும் நம்பகமான ஓய்வூதியத் திட்டமாகக் கருதப்படுகிறது.
- இது ஊழியர்களுக்கு நிதிப் பாதுகாப்பை வழங்குவது மட்டுமல்லாமல், எதிர்காலத் தேவைகளுக்கு வலுவான அடித்தளத்தையும் அமைக்கிறது.
இபிஎஃப் கணக்கு: சுருகமாக....
- EPF, EPFO ஆல் இயக்கப்படும் இந்திய அரசின் மிகவும் நம்பகமான மற்றும் பாதுகாப்பான ஓய்வூதியத் திட்டமாக உள்ளது.
- EPF உறுப்பினர்கள் தொடக்கம் முதலே EPF கணக்கில் முறையாக முதலீடு செய்தால், பணி ஓய்வுக்கு பிறகு பெரிய கார்ப்பஸ் உருவாகும்.
- ரூ.5,000 மாதாந்திர முதலீடு மற்றும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சம்பளத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவிகிதம் அதிகரிப்பது ரூ.3.5 கோடி வரையிலான நிதியை சேர்க்க உதவும்.
- இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள், EPS மூலம் ஓய்வூதிய ஆதரவையும் பெற முடியும்.
மேலும் படிக்க | வருகிறது EPFO 3.0: PF உறுப்பினர்களுக்கு அதிகரிக்கும் வசதிகள், எப்போது தொடக்கம்?
மேலும் படிக்க | குட் நியூஸ்!! 1 மாதம் வேலை செய்தாலே ஓய்வூதிய தொகை கிடைக்கும்: EPFO விதிகளில் மாற்றம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ