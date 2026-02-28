English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • EPF Retirement Corpus: PF கணக்கு மூலம் ரூ.2 கோடி கார்பஸ் உருவாக்குவது எப்படி? கணக்கீடு இதோ

EPF Retirement Corpus: PF கணக்கு மூலம் ரூ.2 கோடி கார்பஸ் உருவாக்குவது எப்படி? கணக்கீடு இதோ

EPF Retirement Corpus: ஒரு ஊழியர் 25 வயதில் ஒரு வேலையில் சேர்ந்து 60 வயது வரை தொடர்ந்து பங்களித்தால், அவர் EPF மூலம் ₹2 கோடிக்கு மேல் குவிக்க முடியும். இதற்கான கணக்கீட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 28, 2026, 11:59 AM IST
  • கோடிக்கணக்கில் கொட்டிக்கொடுக்கும் இபிஎஃப் சேமிப்பு.
  • இபிஎஃப் கணக்கில் ஒவ்வொரு மாதமும் எவ்வளவு தொகை செல்கிறது?
  • 35 ஆண்டுகளில் ஒரு ஊழியர் 2.5 கோடி ரூபாய் கார்ப்பசை சேர்ப்பது எப்படி?

EPF Retirement Corpus: PF கணக்கு மூலம் ரூ.2 கோடி கார்பஸ் உருவாக்குவது எப்படி? கணக்கீடு இதோ

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள், ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) மூலம் நிர்வகிக்கப்படும் இபிஎஃப் கணக்கில் சேரும் நிதியை பணி ஓய்வுக்கு பிறகான ஒரு நிதி ஆதாரமாக கருதுகிறார்கள். எனினும், பங்குச் சந்தை அல்லது பிற முதலீடுகளை போல கோடிக்கணக்கில் வருவாய் தரும் ஒரு வழியாக யாரும் இதை கருதுவதில்லை. ஆனால், அதுவும் சாத்தியமே!!

EPF Retirement Corpus: கோடிக்கணக்கில் கொட்டிக்கொடுக்கும் இபிஎஃப் சேமிப்பு

இபிஎஃப் கணக்கில் சேரும் பணத்தின் மூலம் கோடிக்கணக்கில் கார்பசை உருவாக்க முடியும். ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களுக்காக ஒரு கணிசமான நிதியை அமைதியாக உருவாக்குகிறது என்பதே நிஜம். ஒரு ஊழியர் 25 வயதில் ஒரு வேலையில் சேர்ந்து 60 வயது வரை தொடர்ந்து பங்களித்தால், அவர் EPF மூலம் ₹2 கோடிக்கு மேல் குவிக்க முடியும். இதற்கான கணக்கீட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

EPF Account: இபிஎஃப் கணக்கில் ஒவ்வொரு மாதமும் எவ்வளவு தொகை செல்கிறது?

ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம்.

- ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளம் ₹50,000 என்று வைத்துக்கொள்வோம். 

- விதிகளின்படி, ஊழியர் தனது அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படியில் 12% -ஐ EPF-க்கு பங்களிக்கிறார். 

- அதாவது ஒவ்வொரு மாதமும் ₹6,000 நேரடியாக அவர்களின் EPF கணக்கில் செல்கிறது. 

- நிறுவனமும் சம்பளத்தில் 12% -ஐ பங்களிக்கிறது.

- ஆனால் அந்தத் தொகையில் 3.67%, அதாவது தோராயமாக ₹4,750 மட்டுமே இபிஎஃப் கணக்கிற்கு செல்கிறது.

- மீதமுள்ள 8.33% ஓய்வூதியத் திட்டமான இபிஎஸ் கணக்கில் செல்கிறது. 

- இந்த வகையில் மாதா மாதம் மொத்தம் ₹10,750 அந்த ஊழியரின் இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது.

EPF Corpus: 35 ஆண்டுகளில் ஒரு ஊழியர் 2.5 கோடி ரூபாய் கார்ப்பசை சேர்ப்பது எப்படி?

இபிஎஃப் கார்ப்பஸ் எவ்வளவு கிடைக்கும்? இபிஎஃப் பங்களிப்பு 35 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து, இபிஎஃப் மூலம் 8.25% ஆண்டு வட்டியைப் பெற்றால், மொத்தத் திரட்டப்பட்ட தொகை தோராயமாக 45.15 லட்சம் ரூபாயாக இருக்கும். இருப்பினும், கூட்டு வட்டி முறையின் மூலம், இந்தத் தொகை ஓய்வு பெறும்போது தோராயமாக 2.54 கோடி ரூபாயை எட்டக்கூடும். 

இதில் மற்றொரு விஷயத்தையும் கவனமாக பார்க்க வேண்டும். ஊழியரின் சம்பளம் 35 ஆண்டுகளுக்கு ஒரே மாதிரியாக இருப்பதாக இந்த கணக்கீட்டில் கருதப்படுகிறது. ஆனால், உண்மையில், சம்பளம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதிகரிக்கிறது. இதன் விளைவாக, உண்மையான ஓய்வூதிய நிதி இன்னும் அதிகமாக இருக்கலாம்.

EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் மற்றும் வரிச் சலுகைகள்

EPF இல் எப்போது வரிச் சலுகைகளைப் பெற முடியும்? பழைய வரி முறையில், EPF பங்களிப்புகள் வருமான வரி விலக்கையும் பெறுகின்றன. இது உண்மையான வருமானத்தை மேம்படுத்துகிறது. ஐந்து வருட தொடர்ச்சியான சேவைக்குப் பிறகு இபிஎஃப் தொகையை எடுத்தால், இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் வரிச் சலுகைகளைப் பெறலாம்.  

மேலும், ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் டெபாசிட் செய்யப்படும் நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு ஓய்வுக்குப் பிறகு மாதாந்திர ஓய்வூதியத்திற்கு பங்களிக்கிறது. அதாவது, EPF என்பது ஒரு சேமிப்புத் திட்டமாக மட்டுமல்லாமல், நீண்டகால பாதுகாப்புக் கவசமாகவும் செயல்படுகிறது. வழக்கமான பங்களிப்புகளும் நீண்ட கால பொறுமையும் ஒரு சாதாரண சம்பளத்தைக் கூட கோடிக்கணக்கான மதிப்புள்ள மூலதனமாக மாற்றும் என்பதை இந்த எடுத்துக்காட்டின் மூலம் புரிந்துகொள்ள முடிகின்றது. சரியான வயதில் தொடங்கி தொடர்ந்து முதலீடு செய்வது முக்கியம். ஊழியர் வேலையை மாற்றினாலும், இபிஎஃப் கணக்கையும் மாற்றி, அதை நீண்ட கால முதலீடாக இடையூறு இல்லாமல் பாதுகாக்கலாம்.

PF பணத்தை எடுக்க தேவையான ஆவணங்கள்: 

- UAN (யுனிவர்சல் கணக்கு எண்), 
-  அடையாளம் மற்றும் முகவரிச் சான்று, 
-  இபிஎஃப் சந்தாதாரரின் வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள், 
- IFSC குறியீடு மற்றும் 
- கணக்கு எண்ணுடன் கேன்சல் செய்யப்பட்ட காசோலை. 

