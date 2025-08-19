English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

EPF கணக்கு இருக்கா? கோடிகளில் கார்பஸ் உருவக்கலாம்.. இதோ முழு கணக்கீடு

EPF Retirement Corpus: இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் பிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படும் தொகையின் மூலம் கோடிகளில் கார்பசை உருவாக்கலாம். இதற்கான கணக்கீட்டை  இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Aug 19, 2025, 12:52 PM IST
EPFO Latest News: மாதா மாதம் இபிஎஃப் கணக்கில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தொகையை டெபாசிட் செய்யும் இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு இந்த பதிவு மிக உதவியாக இருக்கும். பணி ஓய்வுக்கு பிறகு மிகப்பெரிய கார்பஸை உருவாக்க இபிஎஃப் மிக உதவியாக இருக்கிறது. இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படும் தொகையின் மூலம் எப்படி கோடிகளில் கார்பசை உருவாக்குவது என இந்த பதிவில் காணலாம்.

EPFO: ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு

EPF (ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி) என்பது EPFO (ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு) ஆல் நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு ஓய்வூதிய சேமிப்புத் திட்டமாகும். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், ஊழியர்கள் மாதா மாதம் அடிப்படை ஊதியத்தில் 12% தொகையை டெபாசிட் செய்கிறார்கள். அதே அளவு தொகையை நிறுவனமும் டெபாசிட் செய்கிறது. இதில் இபிஎஃப் கணக்கில் 3.67 சதவிகிதமும் இபிஎஸ் கணக்கில் 8.33 சதவிகிதமும் டெபாசிட் செய்யப்படுகின்றது. இந்தத் தொகை முதலில் சிறியதாகத் தோன்றினாலும், உறுப்பினர்கள் 58 வயதில் ஓய்வு பெறும் வரை நிதியில் முதலீடு செய்தால் கணிசமான ஓய்வூதிய நிதியை உருவாக்க இது உதவுகிறது.

மற்ற திட்டங்களிலிருந்து வேறுபட்ட EPF

- தேசிய ஓய்வூதிய அமைப்பு (NPS) மற்றும் பொது வருங்கால வைப்பு நிதி போன்ற பிற சேமிப்பு மற்றும் ஓய்வூதிய நிதி விருப்பங்களிலிருந்து EPF வேறுபட்டது. 

- PPF மற்றும் NPS நெகிழ்வான முதலீட்டு வழிகளை வழங்கினாலும், EPF என்பது ஒழுக்கமான முதலீட்டு பழக்கத்தை உருவாக்கும் ஒரு கட்டாய பங்களிப்பாகும்.

- இதனுடன், EPF தொகைக்கு அரசாங்கத்திடமிருந்து நிலையான வட்டியும் கிடைக்கிறது.

- ஓய்வூதியம் மற்றும் காப்பீட்டுத் தொகை போன்ற கூடுதல் வசதிகளும் EPS மூலம் சேர்க்கப்படுகின்றன.

EPF Contribution: EPF பங்களிப்பு எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது?

EPF விதிகளின்படி –

- ஊழியர் தனது அடிப்படை சம்பளத்தில் 12% EPF இல் டெபாசிட் செய்கிறார்.

- நிறுவனமும் அடிப்படை தொகையில் 12% பங்களிப்பையும் செய்கிறது.

- இதில் 8.33% EPS (ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம்) க்குச் செல்கிறது, மீதமுள்ள 3.67% EPF கணக்கில் வருகிறது.

- EPS எதிர்காலத்தில் ஓய்வூதியத்தின் பலனை வழங்குகிறது.

- தற்போது, EPF தொகைக்கு அரசாங்கத்தால் 8.25% ஆண்டு வட்டி வழங்கப்படுகிறது.

இபிஎஃப் கார்பஸ் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

ஒரு உதாரணத்துடன் புரிந்துகொள்ளலாம்:

ஒரு ஊழியரின் மொத்த மாத சம்பளம் ரூ. 64,000 என்று வைத்துக்கொள்வோம். இதில், அடிப்படை சம்பளம் ரூ. 31,900, HRA ரூ. 15,950 (அடிப்படையில் 50%), மற்றும் பிற கொடுப்பனவுகள் ரூ. 16,150.

இப்போது EPF பங்களிப்பைக் கணக்கிடலாம்:

அடிப்படை ஊதியத்தில் 12% = மாதத்திற்கு ரூ.3,828

அடிப்படை ஊதியத்தில் 3.67% = மாதத்திற்கு ரூ.1,172

அதாவது, ஒவ்வொரு மாதமும் ஊழியரின் இபிஎஃப் கணக்கில் மொத்தம் ரூ.5,000 டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது.

நீண்ட கால நன்மை எவ்வளவு இருக்கும்?

- ஒரு நபர் 25 வயதில் வேலையைத் தொடங்கி 58 வயது வரை (33 வயது) வழக்கமான பங்களிப்புகளைச் செய்தால், அவரது EPF கணக்கில் அவர் ஒரு மிகப்பெரிய தொகையை சேர்க்கலாம்.

- ஒவ்வொரு ஆண்டும் சம்பளம் குறைந்தது 10% அதிகரிக்கும் என்று வைத்துக் கொண்டால், EPF-க்குச் செல்லும் பணமும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதிகரிக்கும். 

- இந்த தொகை தொடர்ந்து 8.25% வட்டியைப் பெறும்.

- இதன் விளைவாக, ஓய்வு பெறும் நேரத்தில், அதாவது 58 வயதில், ஊழியரிடம் சுமார் ரூ.3.5 கோடி ஓய்வூதிய நிதி இருக்கும்.

- இந்த காலகட்டத்தில், EPF -இல் முதலீடு செய்யப்பட்ட மொத்த பணம் ரூ.1.33 கோடி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

EPS: Employees Pension Scheme

ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் நன்மைகள்

- EPF உடன், நிறுவனம் சார்பில் செலுத்தப்படும் 8.33% பங்களிப்பு EPS-க்கு செல்கிறது. 

- இது ஊழியருக்கு ஓய்வூதியத்தின் பலனை அளிக்கிறது.

- தற்போதைய விதிகளின்படி, EPS-இல் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் மாதத்திற்கு ரூ.1,000 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

- இருப்பினும், ஓய்வூதியத் தொகை உங்கள் ஓய்வூதியம் பெறக்கூடிய சம்பளம் மற்றும் சேவை காலம் போன்ற பல காரணிகளைப் பொறுத்தது.

EPF ஒரு பாதுகாப்பான முதலீடாக பார்க்கப்படுவதற்கு காரணம் என்ன?

- EPF அரசாங்கத்தால் முற்றிலும் ஆதரிக்கப்படுகிறது.

- இது சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களால் பாதிக்கப்படாது.

- இதன் வட்டி விகிதங்கள் மாறிக்கொண்டே இருக்கலாம், ஆனால் அது பணி ஓய்வு காலத்திகான மிகவும் சரியான நிதி பாதுகாப்பாகும்.

இபிஎஃப் கணக்கின் நன்மைகள் சுருகமாக....

- ஊழியர்கள் தொடக்கம் முதலே EPF கணக்கில் முறையாக முதலீடு செய்தால், பணி ஓய்வு காலத்தில் நிதி பற்றாக்குறை ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொள்ளலாம்.

- ரூ.5,000 மாதாந்திர முதலீடு மற்றும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சம்பளத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவிகிதம் அதிகரிப்பது ரூ.3.5 கோடி வரையிலான நிதியை சேர்க்க உதவும்.

- மேலும், இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள், EPS உதவியுடன், ஓய்வுக்குப் பிறகு ஓய்வூதிய ஆதரவையும் பெறலாம்.

