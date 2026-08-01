/Explained | EPF விதிகள் மாற்றம்: புதிய ஓய்வூதிய முறையால் ஊழியர்களுக்கு என்ன லாபம்?

EPFO New Pension Rules : சமீபத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள EPF விதிகள் தொடர்பான புதிய தெளிவுபடுத்தல்கள், கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் தங்களது ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் திட்டங்களை வடிவமைக்கும் முறையில் ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. EPF மற்றும் கார்ப்பரேட் NPS (தேசிய ஓய்வூதிய திட்டம்) ஆகிய இரண்டையும் இணைத்து ஊழியர்களின் மாதாந்திர கைக்குக் கிடைக்கும் சம்பளத்தை (Take-Home Salary) உயர்த்தவும், அதே நேரத்தில் வரிகளைப் பெருமளவில் சேமிக்கவும் நிறுவனங்கள் புதிய உத்திகளைக் கையாளத் தொடங்கியுள்ளன.
இந்தியாவில் இதுவரை பெரும்பாலான நிறுவனங்கள், ஊழியர்களின் முழு அடிப்படைச் சம்பளத்திலும் (Basic Salary) 12% தொகையைக் கட்டாய பிஎப் பிடிப்பாகப் பிடித்து வந்தன. ஆனால், சட்டப்படியான கட்டாய EPF வரம்பு என்பது மாதத்திற்கு ரூ.15,000 அடிப்படைச் சம்பளம் மட்டுமே ஆகும். இதன்படி பார்த்தால், ஒரு ஊழியருக்கு மாதத்திற்கு ரூ.1,800 (12%) மட்டுமே கட்டாய பிஎப் பங்களிப்பாக இருக்க வேண்டும்.
தற்போது வந்துள்ள புதிய தெளிவுபடுத்தலின்படி, நிறுவனங்கள் தங்கள் ஊழியர்களுக்கு இந்த குறைந்தபட்சக் கட்டாய வரம்பான ரூ.1,800-ஐ மட்டும் EPF-ல் செலுத்திவிட்டு, மீதமுள்ள தொகையைக் கார்ப்பரேட் NPS அல்லது நேரடியாகச் சம்பளத்தில் சேர்த்து வழங்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஊழியர்களின் ஓய்வூதிய சேமிப்பைப் பாதுகாப்பான EPF மற்றும் அதிக வளர்ச்சி தரும் NPS ஆகிய இரண்டிலும் பிரித்து முதலீடு செய்வது தற்போதைய காலகட்டத்திற்கு மிக அவசியமாகிறது. EPF என்பது அரசின் உத்தரவாதமான வட்டி விகிதத்தைக் கொண்ட ஒரு நிலையான மற்றும் பாதுகாப்பான சேமிப்புத் திட்டமாகும். அதே வேளையில், கார்ப்பரேட் NPS என்பது பங்குச்சந்தை மற்றும் கடனீட்டுப் பத்திரங்கள் சார்ந்த முதலீட்டுத் திட்டமாகும்.
இது நீண்ட காலத்தில் EPF-ஐ விட அதிக அளவிலான பண வளர்ச்சியைத் தரும் வல்லமை கொண்டது. இந்த புதிய அணுகுமுறையானது EPF-ஐ முற்றிலும் நீக்குவதற்கு அல்ல; மாறாக EPF தரும் பாதுகாப்பையும் NPS தரும் அதிவேக வளர்ச்சியையும் ஒன்றாக இணைப்பதாகும்.
ஒரு ஊழியரின் ஆண்டு வருமானம் ரூ.40 லட்சம் எனக் வைத்துக்கொண்டால், பழைய முறைக்கும் புதிய மாற்றியமைக்கப்பட்ட முறைக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளைப் கீழே காணலாம்:
பழைய முறையில் நிறுவனத்தின் EPF பங்களிப்பாக ஆண்டுக்கு ரூ.2.40 லட்சமும், ஊழியரின் EPF பங்களிப்பாக ரூ.2.40 லட்சமும் பிடிக்கப்படும். இத்துடன் கார்ப்பரேட் NPS-க்காக ரூ.2.80 லட்சம் ஒதுக்கப்பட்டால், மொத்தமாகச் சேமிப்பிற்காகப் பிடிக்கப்படும் தொகை மிக அதிகமாக இருக்கும். இதனால் ஊழியரின் கைக்குக் கிடைக்கும் மாதாந்திரச் சம்பளம் கணிசமாகக் குறையும்.
புதிய அமைப்பில், நிறுவனத்தின் கட்டாய EPF பங்களிப்பு ஆண்டுக்கு வெறும் ரூ.21,600 (மாதம் ரூ.1,800) ஆகவும், ஊழியரின் EPF பங்களிப்பு ரூ.21,600 ஆகவும் மட்டுமே குறைக்கப்படும். நிறுவனத்தின் NPS பங்களிப்பு வழக்கம் போல் ரூ.2.80 லட்சமாகத் தொடரும். இதன் மூலம் ஓய்வூதியத்திற்கான கட்டாயப் பிடிப்பு பெருமளவில் குறைவதால், ஊழியரின் கைக்கு வரும் மாதாந்திரச் சம்பளம் உடனடியாக அதிகரிக்கும்.
அதிகரிக்கும் கைச் சம்பளம்: மாதாந்திர பிஎஃப் பிடிப்பு ரூ.1,800 ஆகக் குறைக்கப்படுவதால், ஊழியர்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் அதிகப் பணத்தைக் கையில் பெற முடியும்.
கூடுதல் வரிச் சேமிப்பு (Tax Savings): கார்ப்பரேட் NPS-ல் நிறுவனம் செலுத்தும் பங்களிப்பிற்கு வருமான வரிச் சட்டப் பிரிவு 80CCD(2)-ன் கீழ் சிறப்பு வரி விலக்கு கிடைக்கிறது. இது புதிய வருமான வரி முறையிலும் (New Tax Regime) பொருந்தும் என்பதால் வரிச் சுமை வெகுவாகக் குறையும்.
நீண்ட கால நிதி வளர்ச்சி: NPS-ல் முதலீடு செய்யப்படும் தொகை பங்குச்சந்தையின் வளர்ச்சிக்கேற்ப அதிகரிப்பதால், ஓய்வு பெறும்போது ஊழியர்களின் கையில் மிகப்பெரிய அளவிலான நிதி (Corpus Fund) சேர்ந்திருக்கும்.
நிறுவனங்கள் தங்களின் மொத்த ஊழியர் செலவை (CTC) சிறிதும் உயர்த்தாமலேயே, ஊழியர்களுக்கு அதிகச் சம்பளத்தையும் வரிச் சலுகைகளையும் ஒரே நேரத்தில் வழங்க இந்த புதிய EPF-NPS கட்டமைப்பு உதவுகிறது. சுருக்கமாகச் சொன்னால், பாதுகாப்புக்கு EPF மற்றும் வளர்ச்சிக்கு NPS என்ற இந்த இரட்டைச் சேர்க்கை இந்தியக் கார்ப்பரேட் ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் திட்டமிடலை முற்றிலும் ஒரு புதிய உயரத்திற்கு எடுத்துச் சென்றுள்ளது.
இந்த புதிய EPF மற்றும் கார்ப்பரேட் NPS அணுகுமுறையானது ஊழியர்களுக்குக் கூடுதல் நன்மைகளைத் தந்தாலும், சில முக்கிய நடைமுறைகளை மனதில் கொள்வது அவசியமாகும். EPF-ல் மாதாந்திரப் பங்களிப்பு ரூ.1,800 ஆகக் குறைக்கப்படும்போது, அதற்கேற்ப ஆயுள் கால பிஎஃப் சேமிப்புத் தொகை மற்றும் இபிஎஸ் (EPS - Employee Pension Scheme) ஓய்வூதியக் கணக்கீட்டில் ஏற்படும் மாற்றங்களைத் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.
மேலும், கார்ப்பரேட் NPS-ல் முதலீடு செய்யப்படும் தொகை பங்குச்சந்தை நிலவரங்களுக்கு உட்பட்டது என்பதால், ஊழியர்கள் தங்களின் வயது மற்றும் ரிஸ்க் எடுக்கும் திறனுக்கு ஏற்ப முதலீட்டு விகிதங்களைத் தேர்வு செய்வது நல்லது. எனவே, நிறுவனங்கள் இந்த மாற்றத்தைச் செயல்படுத்தும்போது, ஊழியர்களின் தனிப்பட்ட நிதி இலக்குகள் பாதிக்கப்படாதவாறு அவர்களுக்குத் தகுந்த விழிப்புணர்வையும் வழிகாட்டுதலையும் வழங்குவது மிக அவசியமாகும்