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Explained | EPF விதிகள் மாற்றம்: புதிய ஓய்வூதிய முறையால் ஊழியர்களுக்கு என்ன லாபம்?

EPFO New Pension Rules : இபிஎப் விதிகளில் புதிதாக கொண்டு வரப்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் காரணமாக, ஓய்வூதியத்தில் ஊழியர்களுக்கு என்னென்ன லாபம் இருக்கிறது என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 01, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 02:48 PM IST
Explained | EPF விதிகள் மாற்றம்: புதிய ஓய்வூதிய முறையால் ஊழியர்களுக்கு என்ன லாபம்?
Image Credit: EPF Rule Changes

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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