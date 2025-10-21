EPF vs EPS: இரண்டு திட்டங்களின் தனித்துவமான நன்மைகள் என்ன? எதில் அதிக லாபம் கிடைக்கும்?

EPF vs EPS: பெரும்பாலான தனியார் துறை ஊழியர்கள் இபிஎஃப் உறுப்பினர்களாக இருக்கிறார்கள். இவர்கள் மாதா மாதம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்கிறார்கள். அதே அளவு தொகையை உறுப்பினர்களின் நிறுவனங்களும் டெபாசிட் செய்கின்றன.
ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான இபிஎஃப்ஓ, ஊழியர்களுக்கு 2 முக்கிய திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது.
- EPF: ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி மற்றும்
- EPS: ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம்
இவை இரண்டும் மிக முக்கியமான திட்டங்களாகும். இரண்டும் ஊழியர்கள் வேலையில் இருக்கும்போது படிப்படியாக பணத்தை குவிக்க உதவும் அரசாங்கத் திட்டங்களாகும். இவை பணி ஓய்வு நேரத்தில் நிதி ஆதரவை வழங்குகின்றன.
இந்த இரண்டு திட்டங்களும் ஒரே சட்டமான ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி மற்றும் இதர ஏற்பாடுகள் சட்டம், 1952 இன் கீழ் வந்தாலும், அவற்றின் நோக்கங்கள் மற்றும் இயக்க முறைகள் வேறுபடுகின்றன. இபிஎஃப் மற்றும் இபிஎஸ் திட்டங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகள் என்ன? இவை இரண்டும் எப்படி செயல்படுகின்றன? இவற்றால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன? இவை அனைத்தையும் பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
EPF என்றால் என்ன?
பணியாளர் வருங்கால வைப்பு நிதியில் (EPF) ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் ஒரு பகுதி ஒவ்வொரு மாதமும் டெபாசிட் செய்யப்படுகின்றது. இந்தத் தொகை உங்கள் சம்பளத்தில் 12% (அடிப்படை சம்பளம் + அகவிலைப்படி). ஊழியர் பங்களிக்கும் அதே அளவு தொகையை நிறுவனமும் பங்களிக்கின்றது.
முதலாளியின் 12% பங்களிப்பில், ஒரு பகுதி, அதாவது, 3.67%, EPF க்கும், மீதமுள்ள 8.33% EPS -க்கும் செல்கிறது. EPF என்பது ஒரு நீண்ட கால சேமிப்பு நிதியாகும். இதற்கு அரசாங்கம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு நிலையான வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது. தற்போது, இந்த வட்டி விகிதம் 8.25% (2024-25) ஆக உள்ளது. இதற்கு வரி விதிக்கப்படுவதில்லை. ஆனால் இது சில நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது. ஊழியர்கள் தங்கள் வேலையை மாற்றிய பின் அல்லது விட்டுச் சென்ற பிறகு EPF இலிருந்து நிதியை எடுக்கலாம், ஆனால் இதற்கும் சில விதிகள் உள்ளன.
EPS என்றால் என்ன?
பணியாளர் ஓய்வூதியத் திட்டம் (EPS) என்பது ஓய்வுக்குப் பிறகு மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை வழங்க வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு திட்டமாகும். இதன் முக்கிய அம்சம் என்னவென்றால், இதில் நிறுவனம் மட்டுமே பங்களிக்கிறது. இதில் ஊழியர்கள் பங்களிப்பதில்லை. முதலாளி ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் 8.33% ஐ EPS நிதியில் டெபாசிட் செய்கிறார். ஒரு ஊழியர் குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் பணியாற்றி 58 வயதை எட்டிய பிறகு ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதி பெறுகிறார். ஊழியர் இறந்தால், அவர் பரிந்துரைத்த நாமினி தொடர்ந்து ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவார். அதாவது, இந்தத் திட்டம் ஊழியர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் அவரது குடும்பத்திற்கும் பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.
எந்தத் திட்டம் யாருக்கு சிறந்தது?
ஓய்வு பெறும்போது நீங்கள் ஒரு பெரிய தொகையை விரும்பினால், EPF ஒரு சிறந்த வழி. இருப்பினும், ஓய்வுக்குப் பிறகு நிலையான மாதாந்திர வருமானத்தை நீங்கள் விரும்பினால், EPS நிவாரணம் வழங்கும். பெரும்பாலான ஊழியர்களால் இந்த இரண்டு திட்டத்தின் நன்மைகளையும் பெற முடிகின்றது. இரண்டு திட்டங்களும் சேர்ந்து ஊழியர்களின் பணி ஓய்வு காலத்திற்கான பாதுகாப்பை பலப்படுத்துகின்றன. ஆகையால், அவற்றைப் பற்றி சரியாகத் தெரிந்துகொள்வதும், பணியில் இருக்கும்போது தொடர்ந்து இவற்றில் பங்களிப்புகளைச் செய்வதும் முக்கியமாகும்.
