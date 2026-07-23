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பிஎப் vs மியூட்சுவல் பண்ட்: ஓய்வூதியத்துக்கு எது பெஸ்ட்? EPFO விளக்கம்

EPFO : மியூட்சுவல் பண்ட் மற்றும் பிஎப் ஆகிய இரண்டில் ஓய்வூதிய திட்டமிடலுக்கு எது பெஸ்ட் என பிஎப் நிறுவனம் விளக்கம் அளித்துள்ளது. முழு விவரம்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 23, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 02:52 PM IST
பிஎப் vs மியூட்சுவல் பண்ட்: ஓய்வூதியத்துக்கு எது பெஸ்ட்? EPFO விளக்கம்
Image Credit: EPF vs Mutual FundsSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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