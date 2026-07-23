/பிஎப் vs மியூட்சுவல் பண்ட்: ஓய்வூதியத்துக்கு எது பெஸ்ட்? EPFO விளக்கம்

EPFO : மாதச் சம்பளம் வாங்கும் ஊழியர்கள் தங்களது ஓய்வூதிய காலப் பாதுகாப்பான EPF சேமிப்புகளைத் திரும்பப் பெற்று, அவற்றை Mutual Fundsல் முதலீடு செய்ய வேண்டாம் என்று தனது எக்ஸ் பதிவில் EPFO தெரிவித்துள்ளது. EPF மற்றும் மியூட்சுவல் ஃபண்ட் ஆகிய இரண்டும் முற்றிலும் வேறுபட்ட நிதி இலக்குகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டவை என்பதால், ஒன்றை மற்றொன்றிற்கு மாற்றாகக் கருதக் கூடாது என்று தெரிவித்துள்ள EPFO, விவரமறிந்தவருக்கு EPF மட்டுமே போதுமானது என்று கூறியுள்ளது. EPF என்பது ஓய்வுக்கால நிதிப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கான ஒரு சட்டப்பூர்வ சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டமாகும். ஆனால், மியூட்சுவல் ஃபண்ட் என்பது சந்தை அபாயங்களுக்கு உட்பட்டது.
கூட்டுப் பங்களிப்பு: EPF திட்டத்தின் கீழ் ஊழியர் மற்றும் வேலை வழங்கும் நிறுவனம் ஆகிய இருவரும் பங்களிப்பை வழங்குவதால், காலப்போக்கில் மிகப்பெரிய நிதி உருவாகிறது. ஆனால், பரஸ்பர நிதிகளில் முதலீட்டாளர் மட்டுமே தனித்து முதலீடு செய்ய வேண்டும்.
உத்தரவாதமான வட்டி: அரசாங்கத்தால் ஆண்டுதோறும் நிர்ணயிக்கப்படும் வட்டி விகிதத்தை EPF பெறுவதால், நிலையான மற்றும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய வருமானம் கிடைக்கிறது. மேலும், மாத சம்பளத்திலிருந்து நேரடியாகப் பிடித்தம் செய்யப்படுவதால், இது நீண்டகால ஒழுங்கான சேமிப்புப் பழக்கத்தை ஊக்குவிக்கிறது.
கூடுதல் சலுகைகள்: ஓய்வூதிய சேமிப்பு தவிர, தகுதியுள்ள அனைத்து EPF உறுப்பினர்களுக்கும் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் (EPS) மற்றும் ஊழியர்களின் டெபாசிட் இணைக்கப்பட்ட காப்பீட்டுத் திட்டம் (EDLI) ஆகியவற்றின் கீழ் சலுகைகள் கிடைக்கின்றன. இதன் மூலம் ஓய்வுக்குப் பின் வாழ்நாள் ஓய்வூதியமும், ஊழியர் இறக்க நேரிட்டால் அவரது குடும்பத்திற்கு ஓய்வூதியம் மற்றும் ரூ.7 லட்சம் வரை காப்பீட்டுத் தொகையும் கிடைக்கிறது.
வரி விலக்கு: EPF-ல் செய்யப்படும் பங்களிப்புகள், வட்டி மற்றும் திரும்பப் பெறப்படும் தொகைகள் நடைமுறையிலுள்ள விதிகளின்படி முழுமையாக வரி விலக்கு பெற்றவை.
மியூட்சுவல் பண்ட் பங்குச்சந்தையின் ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு உட்பட்டவை. அவை நீண்ட காலத்தில் அதிக லாபத்தை அளிப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளைக் கொண்டிருந்தாலும், நஷ்டம் அடைவதற்கோ அல்லது குறிப்பிட்ட காலத்தில் எதிர்பார்ப்புக்குக் குறைவாகச் செயல்படுவதற்கோ வாய்ப்புகள் உள்ளன.
மாறாக, EPF முதலீட்டின் முதன்மை நோக்கம் நஷ்ட அபாயமின்றிப் பாதுகாப்பான நிதிப் பாதுகாப்பை வழங்குவதாகும். மேலும், மியூட்சுவல் பண்ட்டுகளில் இயல்பாக ஓய்வூதியமோ அல்லது காப்பீட்டுச் சலுகைகளோ கிடைப்பதில்லை, சந்தை விதிகளின்படி முதலீட்டு லாபத்திற்கு மூலதன ஆதாய வரியும் பொருந்தக்கூடும்.
மியூட்சுவல் பண்ட் என்பது EPF-க்கு மாற்றாக முடியாது என்பதை EPFO தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. ஒரு முதலீட்டாளர் தனது முதலீட்டுப் பிரிவை பல்வகைப்படுத்த பரஸ்பர நிதிகளைத் தேர்வு செய்யலாமே தவிர, EPF சேமிப்பை முன்கூட்டியே எடுத்து சந்தை சார்ந்த திட்டங்களில் முதலீடு செய்வது அவரது நீண்டகால ஓய்வூதியப் பாதுகாப்பைப் பலவீனப்படுத்தும்.
எனவே, சந்தை அபாயங்களை எதிர்கொள்ளும் திறன் கொண்டவர்கள் பரஸ்பர நிதிகளை கூடுதல் முதலீடாகப் பயன்படுத்தலாமே தவிர, ஓய்வூதியத் திட்டமிடலின் முதன்மை அடித்தளமாக EPF சேமிப்பையே வைத்திருக்க வேண்டும் என்று EPFO அறிவுறுத்தியுள்ளது.