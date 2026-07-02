/EPF vs NPS: உங்களுக்கான சிறந்த முதலீட்டு திட்டம் எது?

EPF vs NPS: தற்போது நாடு முழுதும் வரி செலுத்துவோர் அதற்கான செயல்முறைகளில் மும்முரமாக உள்ளனர். 2025-26 நிதியாண்டிற்கான கணக்கு தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடுவான ஜூலை 31, 2026 நெருங்கிக்கொண்டிருக்கிறது. ஆகையால், பணிபுரியும் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் முதலீடுகளைப் பாதுகாக்கவும், வரிச் சேமிப்பை அதிகரிக்கவும் வழிகளைத் தேடி வருகின்றனர்.
இந்தியாவில், நீண்ட கால அடிப்படையில் கார்ப்பசை உருவாக்கவும், வரியை சேமிக்கவும் இரு வழிகள் முக்கியமானவையாக உள்ளன:
இருப்பினும், நீங்கள் பழைய வரி முறையைத் தேர்ந்தெடுக்கிறீர்களா அல்லது புதிய வரி முறையைத் தேர்ந்தெடுக்கிறீர்களா என்பதைப் பொறுத்து இத்திட்டங்களுக்கான வரிச் சலுகைகள் மாறுபடும். இந்த அரசுத் திட்டங்களுக்கான வரி விலக்கு விதிமுறைகள் இவ்விரு வரி அமைப்புகளுக்கும் இடையே கணிசமாக வேறுபடுகின்றன.
புதிய வரி முறையில் தனிப்பட்ட வரி விலக்குகள் நீக்கப்பட்டிருந்தாலும், NPS-க்கான நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு மீதான பிரிவு 80CCD(2)-ன் கீழான சலுகைகள் தொடர்ந்து கிடைக்கின்றன. வேலையளிப்பவர்கள் இப்போது ஊழியரின் அடிப்படைச் சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படியில் (DA) 14% வரை NPS-க்கு பங்களிக்கலாம்.
இந்தப் பங்களிப்புக்கு முழுமையாக வரி விலக்கு உண்டு. இது ஊழியர்களுக்குக் கணிசமான வரி சேமிப்பை அளிக்கக்கூடும். அதிக வருமானம் ஈட்டுபவர்கள் இத்திட்டத்தைத் தவறாகப் பயன்படுத்துவதைத் தடுக்க அரசு ஒரு உச்ச வரம்பை நிர்ணயித்துள்ளது.
Systematic Lump Sum Withdrawal - SLW: புதிய NPS விதிகளின்படி, ஓய்வுபெறும் போது கிடைக்கும் 60% தொகையை, 'முறையான மொத்தத் தொகை திரும்பப் பெறுதல்' என்ற வசதியின் மூலம் 85 வயது வரை தவணை முறையில் திரும்பப் பெற முடியும்.
Annuity: ஆனுவிட்டி திட்டத்தை வாங்காமலேயே மொத்தத் தொகையையும் (100%) திரும்பப் பெறுவதற்கான வரம்பு ரூ. 5 லட்சத்திலிருந்து ரூ. 8 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
NPS Saving: ரூ. 8 லட்சம் அல்லது அதற்குக் குறைவான NPS சேமிப்புத் தொகையைக் கொண்ட தனிநபர்கள், ஓய்வூதியத் திட்டத்தை வாங்காமலேயே அந்த முழுத் தொகையையும் வரி விலக்குடன் திரும்பப் பெறலாம்.
எனினும், EPF மற்றும் NPS -க்கு இடையில் எது சிறந்ததாக இருக்கும் என்பது முதலீட்டாளரின் நிதி நிலை, முதலீடு செய்யக்கூடிய திறன் ஆகியவற்றை பெரிதும் சார்ந்திருக்கும்.