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EPF vs NPS: உங்களுக்கான சிறந்த முதலீட்டு திட்டம் எது?

EPF vs NPS: EPF மற்றும் NPS -க்கு இடையில் எது சிறந்ததாக இருக்கும் என்பது முதலீட்டாளரின் நிதி நிலை, முதலீடு செய்யக்கூடிய திறன் ஆகியவற்றை பெரிதும் சார்ந்திருக்கும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 02, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:17 PM IST
EPF vs NPS: உங்களுக்கான சிறந்த முதலீட்டு திட்டம் எது?
Image Credit: EPF vs NPS (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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