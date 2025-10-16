PF உறுப்பினர்கள் அலர்ட்: EPFO அறிவித்த 7 முக்கிய மாற்றங்கள் இவைதான்

EPF Withdrawal Rules 2025: அக்டோபர் 13 ஆம் தேதி, ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பினுடைய மத்திய அறங்காவலர் குழுவின் (CBT) 238வது கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில், இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் வசதி மற்றும் ஓய்வூதிய பாதுகாப்பை மேம்படுத்த எளிமைப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் தாராளமயமாக்கப்பட்ட பார்ஷியல் வித்டிராயலுக்கு (பகுதியளவு தொககையை திரும்ப எடுக்கும் செயல்முறை) ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.
EPFO, CBT கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவுகள்
மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் இளைஞர் விவகாரங்கள் மற்றும் விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மண்டவியா தலைமையில், பல முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படன. அவற்றில் முக்கியமான 7 புதிய இபிஎஃப் விதிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
1. EPF உறுப்பினர்களின் வாழ்க்கையை எளிதாக்குவதற்காக, CBT 13 சிக்கலான விதிகளை ஒரு ஒற்றை, நெறிப்படுத்தப்பட்ட விதியாக இணைத்து, அத்தியாவசியத் தேவைகள் (நோய், கல்வி, திருமணம்), வீட்டுத் தேவைகள் மற்றும் சிறப்பு சூழ்நிலைகள் என மூன்று வகைகளாக வகைப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் EPF திட்டத்தின் கீழ் பகுதியளவு தொகையை திரும்ப எடுக்கும் செயல்முறைக்கான விதிகளை எளிமைப்படுத்த முடிவு செய்தது.
2. இப்போது, பணியாளர் மற்றும் நிறுவனத்தின் பங்கு உட்பட வருங்கால வைப்பு நிதியில் (தகுதியான) இருப்பில் 100% வரை உறுப்பினர்கள் திரும்பப் பெற முடியும்.
3. பணத்தை எடுக்கும் வரம்புகள் தாராளமயமாக்கப்பட்டுள்ளன. கல்விக்காக இப்போது 10 மடங்கு வரையும் திருமண செலவுகளுக்காக 5 மடங்கு வரையும் (திருமணம் மற்றும் கல்விக்கு தற்போதுள்ள மொத்த 3 பார்ஷியல் வித்டிராயல் என்ற வரம்பிலிருந்து) பணம் எடுக்கலாம் .
4. பகுதியளவு பணத்தை எடுப்பதற்கான குறைந்தபட்ச சேவைத் தேவை 12 மாதங்களாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக, இயற்கை பேரிடர், நிறுவனங்கள் மூடப்படுதல், தொடர்ச்சியான வேலையின்மை, தொற்றுநோய் பரவல் போன்ற 'சிறப்பு சூழ்நிலைகள்' என்பதன் கீழ், பகுதியளவு பணம் எடுப்பதற்கான காரணங்களை உறுப்பினர் தெளிவுபடுத்த வேண்டியிருந்தது. இது பெரும்பாலும் கோரிக்கைகள் நிராகரிக்கப்படுவதற்கும் அதன் விளைவாக ஏற்படும் குறைகளுக்கும் வழிவகுத்தது. இப்போது, இந்த பிரிவின் கீழ் எந்த காரணங்களையும் குறிப்பிடாமல் உறுப்பினர் விண்ணப்பிக்கலாம்.
5. உறுப்பினர்களின் கணக்கில் உள்ள பங்களிப்புகளில் 25% ஐ உறுப்பினர் எப்போதும் பராமரிக்க வேண்டிய குறைந்தபட்ச இருப்பாக ஒதுக்குவதற்கான ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது உறுப்பினர் EPFO வழங்கும் அதிக வட்டி விகிதத்தை (தற்போது 8.25% வருடாந்திரம்) கூட்டு சலுகைகளுடன் அதிக மதிப்புள்ள ஓய்வூதிய நிதியை சேகரிக்க உதவும். இந்த பகுத்தறிவு அணுகலை எளிதாக்குவதோடு, உறுப்பினர்கள் போதுமான ஓய்வூதிய நிதியைப் பராமரிப்பதையும் உறுதி செய்கிறது.
6. திட்ட ஏற்பாடுகளை எளிமைப்படுத்துதல், அதிக நெகிழ்வுத்தன்மை மற்றும் எந்த ஆவணங்களும் தேவையில்லாத நிலை ஆகியவை பார்ஷியல் வித்டிராயலுக்கான க்ளெய்ம்களுக்கான 100% ஆட்டோ செட்டில்மெண்டுக்கு வழி வகுத்து செயல்முறைகளை எளிதாக்கும்.
7. மேற்கூறியவற்றை நிறைவு செய்யும் வகையில், EPF-ன் முன்கூட்டிய இறுதி தீர்வைப் (premature final settlement) பெறுவதற்கான காலத்தை தற்போதுள்ள 2 மாதங்களிலிருந்து 12 மாதங்களாகவும், இறுதி ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான காலத்தை 2 மாதங்களிலிருந்து 36 மாதங்களாகவும் மாற்றவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பார்ஷியல் வித்டிராயல்களை தாராளமயமாக்கும் நடவடிக்கை, உறுப்பினர்கள் தங்கள் ஓய்வூதிய சேமிப்பு அல்லது ஓய்வூதிய உரிமைகளை சமரசம் செய்யாமல் உடனடி நிதித் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய முடியும் என்பதை உறுதி செய்கிறது.
