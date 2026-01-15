English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • EPF Withdraw Rules: பணி ஓய்வுக்கு முன்னரே PF பணத்தை முழுமையாக எடுக்க முடியுமா? விதிகள் என்ன?

EPF Withdraw Rules: பணி ஓய்வுக்கு முன்னரே PF பணத்தை முழுமையாக எடுக்க முடியுமா? விதிகள் என்ன?

EPFO Withdrawal Rules: இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் பணி ஓய்வுக்கு முன்னர் பிஎஃப் கணக்கில் உள்ள முழு தொகையையும் எடுக்க முடியுமா? இதற்கான விதிகள் என்ன? இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 15, 2026, 11:16 AM IST
  • இபிஎஃப் பணத்தை எடுக்கும் செயல்முறை எளிதானது.
  • இபிஎஃப் பணம் எடுப்பதற்கான விதிகள் என்ன?
  • எந்த சூழ்நிலையில் எவ்வளவு பணம் எடுக்க முடியும்?

Trending Photos

ஓடிஐ பேட்டிங் தரிவரிசை: டாப் 10 பேட்டர்கள் யார் யார்? இந்தியர்கள் எத்தனை பேர்?
camera icon10
ICC
ஓடிஐ பேட்டிங் தரிவரிசை: டாப் 10 பேட்டர்கள் யார் யார்? இந்தியர்கள் எத்தனை பேர்?
முதலமைச்சரின் மருத்துவ காப்பீடு அட்டை பெறுவது எப்படி?
camera icon10
Tamil Nadu CM Health Insurance
முதலமைச்சரின் மருத்துவ காப்பீடு அட்டை பெறுவது எப்படி?
கம்மி விலையில் சிறப்பாக டூர் போகணுமா...? இந்தியாவின் பெஸ்ட் 5 சுற்றுலா தலங்கள் இதோ!
camera icon8
Tourism
கம்மி விலையில் சிறப்பாக டூர் போகணுமா...? இந்தியாவின் பெஸ்ட் 5 சுற்றுலா தலங்கள் இதோ!
யூரிக் அமிலம் அதிகமா இருக்கா, மூட்டு வலி பாடாய் படுத்துதா? இதோ சூப்பர் டிப்ஸ்
camera icon10
Uric acid
யூரிக் அமிலம் அதிகமா இருக்கா, மூட்டு வலி பாடாய் படுத்துதா? இதோ சூப்பர் டிப்ஸ்
EPF Withdraw Rules: பணி ஓய்வுக்கு முன்னரே PF பணத்தை முழுமையாக எடுக்க முடியுமா? விதிகள் என்ன?

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினரா நீங்கள்? மாதா மாதம் இபிஎஃப் கணக்கில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை டெபாசிட் செய்கிறீர்களா? அப்படியென்றல், இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக முக்கியமானதாக இருக்கும். பிஎஃப் கணக்கில் உள்ள தொகையை எடுப்பதற்கான சில முக்கிய விதிகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி

ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO -வில் டெபாசிட் செய்யப்படும் தொகை பணி ஓய்வுக்கு பிறகான முக்கிய நிதி ஆதாரமாக பார்க்கப்படுகின்றது. எனினும், பணியில் இருக்கும் போதும் தேவை ஏற்படால், இந்த பணத்தை பயன்படுத்த முடியும். மாத சம்பளம் பெறும் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) கணக்கில் உள்ள தொகையை எடுப்பது குறித்து பொதுவாக பல குழப்பங்கள் இருக்கின்றன. இதற்கான வழிமுறையும் பலருக்கு மிக மெதுவான ஒரு செயல்முறையாகத் தெரிகின்றது. 

மேலும், விதிகள் பலருக்கு புரிவதில்லை. சிறிய தொழில்நுட்ப பிழைகள் காரணமாக கோரிக்கைகள் பெரும்பாலும் நிராகரிக்கப்படுவதும் உண்டு. இந்த பிரச்சனைகளை சரி செய்து செயல்முறையை எளிதாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்ட ஒரு பெரிய நடவடிக்கையை, ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) எடுத்துள்ளது. EPFO அதன் பணம் எடுக்கும் கட்டமைப்பில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது. இது விதிகளை கணிசமாக எளிதாக்கியுள்ளது.

EPF Withdrawal: தேவையின் போது பணம் எடுக்கலாம்

பல ஊழியர்கள் தேவைப்படும்போது PF கணக்கில் உள்ள தொகையை எடுக்கிறார்கள். குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்கு குறிப்பிட்ட தொகை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள முழு தொகையையும் பணி ஓய்வுக்கு முன்னர் எடுக்க முடியுமா? 2025 ஆம் ஆண்டில், EPFO ​​இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள பணத்தை எடுக்கும் செயல்முறையில் பல முக்கிய மாற்றங்களைச் செய்தது. 

இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் தங்கள் பிஎஃப் கணக்கில் உள்ள தொகையை 100% எப்போது எடுக்க முடியும் என இங்கே காணலாம்.

EPF Claim Process: இபிஎஃப் பணத்தை எடுக்கும் செயல்முறை எளிதானது

ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு, பிஎஃப் கணக்கில் உள்ள தொகையை எடுக்கும் நடைமுறைகளை எளிதாக்கியுள்ளது. EPFO டிஜிட்டல் சேவைகளை விரிவுபடுத்தியுள்ளதோடு, வேலையின்மை மற்றும் பிற அவசிய தேவைகளின் போது நிதியை அதிக அளவில் அணுக அனுமதித்துள்ளது. க்ளெய்ம் செயலாக்கம் எளிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் காகிதப்பணி மற்றும் தாமதங்கள் குறைந்துள்ளன.

EPF Withdrawal Rules: இபிஎஃப் பணம் எடுப்பதற்கான விதிகள் என்ன?

- புதிய PF பணம் எடுக்கும் விதிகளின் கீழ், இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் இருப்பின் 75% தொகையில் 100% பணத்தை எடுக்கலாம். மீதமுள்ள 25% தொகை கணக்கில் இருக்க வேண்டும்.

- அதாவது, EPFO ​​உங்கள் PF கணக்கில் குறைந்தபட்சம் 25% தொகையாவது இருப்பதை உறுதி செய்துள்ளது. இதன் மூலம் பணி ஓய்வுக்கு பிறகு நிதி ஆதரவு உறுதி செய்யப்படுகின்றது.

- வேலை பறிபோகும் சந்தர்ப்பங்களிலும் புதிய விதிகள் நிவாரணம் அளிக்கின்றன. வேலையில்லாத உறுப்பினர்கள் தங்கள் மொத்த PF இருப்பில் 75% வரை உடனடியாக எடுக்கலாம். ஒரு வருடம் கழித்தும் மீண்டும் வேலை கிடைக்கவில்லை என்றால் மீதமுள்ள தொகையையும் எடுக்கலாம்.

EPF Withdrawal Rules:எந்த சூழ்நிலையில் எவ்வளவு பணம் எடுக்க முடியும்?

பணம் எடுக்கும் வரம்பு: 100% வரை திரும்பப் பெற முடியும், 25% இருப்பு தேவை

பணம் எடுக்கும் நோக்கங்கள் மூன்று மட்டுமே: அத்தியாவசியம், குடியிருப்பு, சிறப்பு சூழ்நிலைகள்

சேவை காலம்: இப்போது 12 மாதங்கள் மட்டுமே, அதாவது ஒரு வருடம்

எத்தனை முறை பணம் எடுக்க அனுமதிக்கப்படுகிறது: கல்விக்கு 10 முறை, திருமணத்திற்கு 5 முறை

தேவையான ஆவணங்கள்: சுய அறிவிப்பு (Self-declaration) இப்போது போதுமானது

ஃபைனல் செட்டில்மெண்ட்: இப்போது 12 மாதங்களுக்குப் பிறகு இறுதி தீர்வு (PF), ஓய்வூதியத்திற்கு 36 மாதங்கள்

டிஜிட்டல் பரிமாற்றங்கள்: இப்போது UAN + ஆதார் மூலம் தானாகவே செய்யப்படும்

ஃப்ரொஃபைல் புதுப்பிப்புகள்: ஆதார் மற்றும் உமங் செயலி மூலம் டிஜிட்டல் புதுப்பிப்புகள்

ஆடோமேடிக் க்ளெய்ம் செட்டில்மெண்ட்: இப்போது ₹5 லட்சமாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது

குறைந்தபட்ச இருப்பு விதி: தொகையில் 25% கணக்கில் இருக்க வேண்டும்

ஓய்வூதிய தொகை எப்போது கிடைக்கும்: 36 மாதங்களுக்குப் பிறகு

55 வயதில் பணி ஓய்வு, நிரந்தர இயலாமை, பணிநீக்கம், தன்னார்வ பணி ஓய்வு அல்லது நிரந்தரமாக வெளிநாடுகளுக்கு இடமாற்றம் போன்ற சில சூழ்நிலைகளில் முழு பணத்தையும் எடுப்பது சாத்தியமாகும். மேலும், ஓய்வு பெற்ற பிறகு PF கணக்கில் உள்ள முழு இருப்பையும் இப்போது திரும்பப் பெறலாம். தனியார் துறையில் ஓய்வு பெறும் வயது 58 ஆண்டுகள். ஓய்வுபெற்ற பிறகு ஊழியர்கள் தங்கள் PF கணக்கிலிருந்து பணத்தை எடுக்கலாம்.

மேலும் படிக்க | EPFO : பிஎப் பணத்தை குறிவைத்து நடக்கும் மோசடி! EPFO முக்கிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு EPFO குட் நியூஸ்: வீட்டு வாசலில் கிடைக்கும் முக்கிய சேவை

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

EPFOEPFPFEPF WITHDRAWALPersonal Finance

Trending News