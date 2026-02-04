EPF Withdrawal Rules: வேலை பறிபோனால் பிஎஃப் கணக்கிளிருந்து எவ்வளவு பணம் எடுக்க முடியும்?

EPFO Latest News: தனியார் துறையில் பணிபுரியும் ஊழியரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும். இந்த ஊழியர்கள் மாதா மாதம் தங்கள் சம்பளத்தில் ஒரு பகுதியை இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்கிறார்கள். அதே அளவு தொகையை நிறுவமும் டெபாசிட் செய்கிறது. இபிஎஃப் கணக்கில் சேரும் தொகை பணி ஓய்வுக்கு பிறகான முக்கிய நிதி பாதுகாப்பாக கருதப்படுகின்றது.
பொதுவாக, வருங்கால வைப்பு நிதி ஓய்வூதியத்திற்கான ஒரு பாதுகாப்பான முதலீடாகக் கருதப்படுகிறது. எனினும், இபிஎஃப் கணக்கில் சேரும் பணத்தை பணி ஓய்வுக்கு பிறகுதான் எடுக்க முடியும் என்பதில்லை. சில குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பங்களில் பணி ஓய்வுக்கு முன்னரும் இந்த தொகையை எடுக்க முடியும். வேலையை பாதியில் விட்டுவிடும் நபர்கள் இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள பணத்தை எடுக்க முடியுமா? வேலை பறிபோனால் இதற்கான விதி என்ன? இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
அடிக்கடி வேலை மாற்றும் இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கும் அவ்வபோது ஒரு முக்கிய கேள்வி வருவதுண்டு. வேலையை விட்டு வெளியேறும்போது முழுத் தொகையையும் எடுப்பது சரியா? அல்லது அதை புதிய நிறுவனத்திற்கு மாற்றுவது புத்திசாலித்தனமானதா? ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) விதிகளில் உங்கள், ஊழியர்களின் பண இருப்பை நேரடியாகப் பாதிக்கும் பல நுணுக்கங்கள் உள்ளன.
EPF Amount: எப்போது, எவ்வளவு பணம் எடுக்க முடியும்?
நிதி நெருக்கடி காலங்களில் ஊழியர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் வகையில் EPFO விதிகள் மிகவும் நெகிழ்வானவையாக உள்ளன. ஒரு ஊழியர் 58 அல்லது 60 வயதில் ஓய்வு பெற்றால், வட்டியுடன் கூடிய முழுத் தொகையையும் ஒரே தவணையாகப் பெறுவார். ஆனால், ஒரு நபர் தனது தொழில் வாழ்க்கையின் நடுவில் வேலையை இழந்து, ஒரு மாதம் வேலையில்லாமல் இருந்தால், அவரது PF இருப்பில் இருந்து 75% தொகையை முன்பணமாகப் பெறலாம் என்ற வகையில் விதிகள் செயல்படுகின்றன.
ஒரு நபர் தொடர்ந்து இரண்டு மாதங்கள் வேலையில்லாமல் இருந்தால், மீதமுள்ள 25% தொகையை எடுத்து கணக்கை முழுமையாக மூடலாம். இருப்பினும், ஒரு ஊழியர் வெளிநாட்டில் நிரந்தரமாகக் குடியேற முடிவு செய்தால், 58 வயதுக்கு முன்பே தனது முழு நிதியையும் எடுக்க அவருக்கு உரிமை உண்டு.
EPF Withdrawal: PF பணத்தை எடுப்பதற்கு செலுத்த வேண்டிய வரி
PF கணக்கிலிருந்து எடுக்கும் பணத்திற்கு வரி செலுத்த வேண்டுமா இல்லையா என்பது ஊழியரின் உங்கள் தொடர்ச்சியான சேவை காலத்தைப் பொறுத்தது. ஊழியர்கள் இந்த பணத்தை நீண்ட காலத்திற்கு சேமிக்க வேண்டும் என்று EPFO விரும்புகிறது. ஊழியர்கள் ஐந்து ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியான சேவையை முடிப்பதற்கு முன்பு பணத்தை எடுத்தால், அவர்கள் எடுக்கும் தொகைக்கு வரி விதிக்கப்படும். எடுக்கப்படும் தொகை ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பை மீறினால், TDS-ம் கழிக்கப்படும்.
மாறாக, ஊழியர்கள் தங்கள் வேலையின் போது அல்லது வேலைகளை மாற்றும்போது தங்கள் PF-ஐத் தொடர்ந்து மாற்றி வந்திருந்து, மொத்த காலம் 5 ஆண்டுகளைத் தாண்டினால், அவர்கள் எடுக்கும் முழுத் தொகைக்கும் முழுமையாக வரி விலக்கு உண்டு. எனவே, வேலைகளை மாற்றும்போது PF பணத்தை எடுப்பதற்குப் பதிலாக மாற்றுவதே நிதி ரீதியாக புத்திசாலித்தனமானது என்று நிபுணர்கள் எப்போதும் அறிவுறுத்துகிறார்கள்.
EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் தொடர்பான விதிகள் என்ன?
ஊழியர்கள் பெரும்பாலும் EPF மற்றும் EPS ஆகியவற்றுக்கு இடையே குழப்பமடைகிறார்கள். ஊழியர்கள் டெபாசிட் செய்யும் தொகை முழுவதும் அவர்களது இபிஎஃப் கனக்கிற்கு செல்கிறது. நிறுவனம் டெபாசிட் செய்யும் தொகையில், ஒரு பகுதி இபிஎஃப் கணக்கிற்கும், ஒரு பகுதி இபிஎஸ் கணக்கிற்கும் செல்கிறது. ஊழியர் ஓய்வூதிய அமைப்பின் மூலம் அளிக்கப்படும் இபிஎஸ் -க்கு இபிஎஃப் -இன் விதிகளிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட விதிகள் உள்ளன.
ஊழியர்கள் தொடர்ந்து 10 ஆண்டுகள் EPS-க்கு பங்களித்திருந்தால், அவர்கள் ஓய்வூதியப் பணத்தை ஒரே தவணையாக எடுக்க முடியாது. இத்தகைய சூழ்நிலையில், 58 வயதுக்குப் பிறகு மாதாந்திர ஓய்வூதியம் பெற மட்டுமே உங்களுக்கு உரிமை உண்டு.
இருப்பினும், ஊழியர்களின் மொத்த பணிக்காலம் 10 ஆண்டுகளுக்கும் குறைவாக இருந்து, அவர்கள் வேலையை விட்டு விலகினால், ஓய்வூதிய நிதியில் செலுத்தப்பட்ட தொகையை ஒரே தொகையாகப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால் 10 ஆண்டு கால எல்லையைக் கடந்தால், ஊழியர்கள் ஓய்வூதியதாரராகிவிடுகிறார்கள். மேலும் முதுமையில் அவர்களுக்கு தொடர்ச்சியான வருமானத்தை வழங்குவதற்காக அந்த நிதி முடக்கப்படுகிறது.
இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் வேலை மாறினால் என்ன செய்வது?
தொழில் வாழ்க்கையின் இந்த டிஜிட்டல் யுகத்தில், யுஏஎன் (UAN) எண்ணைப் பயன்படுத்தி பிஎஃப் கணக்கை மாற்றுவது நம்பமுடியாத அளவிற்கு எளிதாகிவிட்டது. இப்படி செய்வதன் மூலம், ஊழியர்கள் ஒரு நிறுவனத்திலிருந்து மற்றொரு நிறுவனத்திற்கு மாறும்போது, அவர்களது யுஏஎன் எண் மாறாமல் அப்படியே இருக்கும். ஊழியர்கள் தங்கள் பழைய பிஎஃப் கணக்கை புதிய கணக்கிற்கு ஆன்லைனில் மாற்றினால் மட்டும் போதும்.
ஊழியர்கள் தங்கள் பிஎஃப் கணக்கை மாற்றுவதன் மிகப்பெரிய நன்மை என்னவென்றால், அவர்களது பணிக்காலத் தொடர்ச்சி பராமரிக்கப்படுகிறது. இது 5 ஆண்டு வரி விலக்கு நன்மை மற்றும் 10 ஆண்டு ஓய்வூதிய நன்மையை எளிதாகப் பெற அனுமதிக்கிறது. பிஎஃப்-இன் உண்மையான நோக்கம், ஊழியர்களின் முதுமைக் காலத்திற்காக ஒரு கணிசமான ஓய்வூதிய நிதியை உருவாக்குவதே ஆகும். ஆகையால் தேவையற்ற சமயங்களில் பணம் எடுப்பது கூட்டு வட்டியின் நன்மைகளைக் குறைத்து, எதிர்காலப் பாதுகாப்பை பலவீனப்படுத்துகிறது. இதன் காரணமாக மிகவும் தேவையான சமயங்களில் மட்டுமே இபிஎஃப் கணக்கில் இருந்து பணத்தை எடுக்க பொருளாதார நிபுணர்கள் அறிவுறுத்துகிறார்கள்.
