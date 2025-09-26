English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

EPF Withdrawal Rules: PF உறுப்பினர்களுக்கு பணம் எடுக்கும் விதிகளில் விரைவில் மாற்றம்

EPF Withdrawal Rules: இபிஎஃப் உறுப்பினரா நீங்கள்? பிஎஃப் தொகையை எடுக்கும் விதிகளில் விரைவில் பல மாற்றங்கள் வரவுள்ளன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 26, 2025, 10:42 AM IST
  • இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி.
  • EPF Withdrawal செயல்முறைகளில் மாற்றம்.
  • தற்போதைய பணம் எடுக்கும் விதிகள் என்ன?

EPFO Withdrawal Rules: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு பிஎஃப் கணக்கு தொர்பான புரிதல் இருக்க வேண்டியது மிக அவசியமாகும். இபிஎஃப் சந்தாதாரர்களின் வசதிகளை அதிகரிக்கவும், அவர்களது செயல்முறைகளை எளிமையாக்கவும், ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO, அவ்வப்போது பல புதிய விதிகளை ஏற்படுத்துகின்றது, பழைய விதிகளில் மாற்றங்களை செய்கிறது. இவற்றை பற்றிய அப்டேட்கள் இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு தெரிந்திருப்பது நல்லது.

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு இருக்கும் குழப்பம்

இபிஎஃப் கணக்கின் மூலம் உறுப்பினர்களுக்கு பல வித நன்மைகள் ஏற்படுகின்றன. எனினும், சில சமயங்களில் இதன் செயல்பாடுகளில் உறுப்பினர்களுக்கு நிலையான குழப்பங்களும் இருக்கின்றன. இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள தொகை ஆண்டுக்கு 8.25 சதவீதம் என்ற வீதத்தில் அதிக வருவாயை ஈட்டித் தருகிறது. எனினும், இபிஎஃப் தொகையை திரும்பப் பெறுவதற்கு விதிக்கப்படும் கட்டுப்பாடுகள் உறுப்பினர்களை குழப்பத்தில் அழ்த்துகின்றன. சில விதிகள் தேவையற்றதாகவும் கருதப்படுகின்றன. 

உதாரணமாக, இபிஎஃப் சந்தாதாரர் 58 வயதை எட்டினால், அல்லது இரண்டு மாதங்கள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட காலம் வேலையில்லாமல் இருந்தால்தான் இபிஎஃப்ஓ கார்பஸை திரும்பப் பெற அனுமதிக்கப்படும் என்ற ஒரு விதி உள்ளது. இதை உறுப்பினர்கள் தேவையற்ற கட்டுப்பாடாக கருதுகிறார்கள்.

EPF Withdrawal செயல்முறைகளில் மாற்றம்

தற்போது இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி கிடைத்துள்ளது. இபிஎஃப் அதிகாரிகள் இபிஎஃப் வித்டிராயல் விதிகளை தளர்த்தும் திட்டத்தில் பணியாற்றி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் சேமிப்புகளை கல்வி, வீட்டுவசதி மற்றும் திருமணங்கள் போன்ற குறிப்பிட்ட நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தலாம். இதற்கான நிலையான டைம்லைன் பற்றி தெரியவில்லை என்றாலும், புதிய விதி ஒரு வருடத்திற்குள் அறிமுகப்படுத்தப்படலாம் என்று ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.

"நாங்கள் உறுப்பினர்களுக்கு கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க விரும்பவில்லை. அது அவர்களின் பணம், அவர்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப அவர்களின் நிதியை நிர்வகிக்க அவர்களுக்கு சுதந்திரம் இருக்க வேண்டும்" என்று ஒரு இபிஎஃப்ஓ அதிகாரி தெரிவித்தார்.

தற்போதைய பணம் எடுக்கும் விதிகள்

தற்போதுள்ள விதிகளின்படி, 58 வயதை எட்டிய அல்லது இரண்டு மாதங்களுக்கும் மேலாக வேலை இல்லாத சந்தாதாரர்களுக்கு பிஎஃப் கணக்கில் உள்ள தொகையை எடுக்க அனுமதிக்கப்படுகிறது.

மேலும், இந்த சந்தர்ப்பங்களில் பகுதியளவு தொகையை எடுப்பது அனுமதிக்கப்படுகிறது

- வீடு வாங்க, பிளாட் வாங்க, வீடு கட்ட, நிலம் வாங்க பகுதியளவு தொகையை எடுக்கலாம். ஊழியர்கள் இதற்கு ஐந்து ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருக்க வேண்டும்.

- இபிஎஃப் உறுப்பினர், அவரது வாழ்க்கைத் துணை அல்லது அவர்கள் கூட்டாக உரிமை கொண்டிருக்கும் வீட்டில் மாற்றங்களை செய்ய பகுதியளவு தொகையை எடுக்கலாம். வீடு கட்டி முடித்ததிலிருந்து 5 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த தொகை கிடைக்கும்.

- கடனின் நிலுவையில் உள்ள பிரின்சிபல் தொகை அல்லது கடனுக்கான வட்டியை செலுத்த பிஎஃப் பகுதியளவு தொகையை எடுக்கலாம்.

- வேலைநிறுத்தத்தைத் தவிர வேறு காரணங்களுக்காக ஊழியர்கள் இரண்டு மாதங்களுக்கும் மேலாக தொடர்ந்து ஊதியத்தைப் பெறவில்லை என்றால் இந்த தொகையை எடுக்கலாம்.

- உறுப்பினர் தனது திருமணத்திற்காகவோ அல்லது தனது மகள்/மகன்/சகோதரர்/சகோதரி ஆகியோரின் திருமணத்திற்காகவோ பகுதியளவு தொகையை எடுக்கலாம். சேவையில் சேர்ந்து 7 ஆண்டுகள் கழித்து இது அனுமதிக்கப்படுகிறது.

- மகன்/மகளின் மாட்ரிகுலேஷனுக்கு பிந்தைய கல்விக்கு பகுதியளவு தொகையை எடுக்கலாம். சேவையில் சேர்ந்து 7 ஆண்டுகள் கழித்து இது அனுமதிக்கப்படுகிறது.

- நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள உறுப்பினரின் வெளியேற்றம்/பணிநீக்கம்/பணிநீக்கம்.

- 54 வயதிற்குப் பிறகு இபிஎஃப் கனக்கில் உள்ள 90 சதவீத தொகையை எடுக்கலாம்.

