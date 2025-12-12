English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • EPF உறுப்பினர்களுக்கு 2025 -இல் செய்யப்பட்ட 12 முக்கிய மாற்றங்கள், அதிகரித்த வசதிகள்: லிஸ்ட் இதோ

EPF உறுப்பினர்களுக்கு 2025 -இல் செய்யப்பட்ட 12 முக்கிய மாற்றங்கள், அதிகரித்த வசதிகள்: லிஸ்ட் இதோ

EPF Changes 2025: 2025 ஆம் ஆண்டில் இபிஎஃப்ஓ செய்துள்ள மாற்றங்கள் என்ன? இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள், இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கிடைத்துள்ள நன்மைகள் என்ன? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 12, 2025, 10:59 AM IST
  • IPPB வழியாக வீட்டிலிருந்தே ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களுக்கான ஆயுள் சான்றிதழ்.
  • மையப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதியக் கட்டண முறை.
  • எளிமைப்படுத்தப்பட்ட பணம் எடுக்கும் விதிகள்.

EPF உறுப்பினர்களுக்கு 2025 -இல் செய்யப்பட்ட 12 முக்கிய மாற்றங்கள், அதிகரித்த வசதிகள்: லிஸ்ட் இதோ

EPFO Latest Update: 2025 ஆம் ஆண்டு நிறைவடைய இன்னும் சில நாட்களே உள்ளன. இந்த ஆண்டில் ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) அதன் கிட்டத்தட்ட அனைத்து உறுப்பினர்கள் மீதும் ஆக்கப்பூர்வமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் பல வித மாற்றங்களை செய்துள்ளது. 2025 ஆம் ஆண்டில் இபிஎஃப்ஓ செய்துள்ள மாற்றங்கள் என்ன? இவற்றால் இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள், இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆகியோருக்கு கிடைத்துள்ள நன்மைகள் என்ன? இவை அனைத்தைப் பற்றியும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

EPF Members, EPS Pensioners: இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள், இபிஎஸ் ஓய்வுதியதாரர்களுக்கு பல மாற்றங்கள்

ஓய்வூதியதாரர்கள்ளுக்கான ஆயுள் சான்றிதழ் சமர்ப்பிப்பு, இபிஎஃப் வித்டிராயல், புதிய ஊழியர்களுக்கான UAN, க்ளெய்ம் செயல்முறை என 2025 ஆம் ஆண்டில் EPFO செய்துள்ள முக்கியமான 12 மாற்றங்களை பற்றி இங்கே காணலாம்.

1. Passbook Lite: பாஸ்புக் லைட்

EPFO, உறுப்பினர்கள் தங்கள் PF விவரங்களைச் சரிபார்க்க பாஸ்புக் லை என்ற மிகவும் நெறிப்படுத்தப்பட்ட வழியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ஒரு தனி பாஸ்புக் போர்ட்டலில் உள்நுழைவதற்குப் பதிலாக, உங்கள் PF பாஸ்புக்கின் எளிமைப்படுத்தப்பட்ட ஸ்னாப்ஷாட்டை இப்போது உறுப்பினர் போர்ட்டலிலேயே நேரடியாகக் காணலாம்.

2. Annexure K: அனேக்ஷர் K -வை இப்போது நேரடியாகப் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்

வேலை மாற்றுபவர்களுக்கு ஒரு பெரிய நிவாரணம் என்னவென்றால், அனெக்சர் K (பரிமாற்றச் சான்றிதழ்) -வை இப்போது உறுப்பினர் போர்ட்டலில் இருந்து PDF வடிவத்தில் நேரடியாகப் பதிவிறக்கம் செய்யலாம். முன்னதாக, உறுப்பினர்கள் இதைப் PF அலுவலகங்கள் மூலம் மட்டுமே பெற முடிந்தது. இந்த ஆவணம் PF டிரான்ஸ்ஃபர், சேவை வரலாறு மற்றும் இருப்புகளைக் கண்காணிக்க உதவுகிறது. வேலைகளை மாற்றும்போது இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது.

3. Claim Settlements: விரைவான க்ளெய்ம் தீர்வுகள்

EPFO அதன் உள் ஒப்புதல் படிநிலையை மறுசீரமைத்துள்ளது. உதவி PF ஆணையர்கள் மற்றும் இளைய அதிகாரிகளுக்கு இப்போது அதிக அதிகாரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதால், கோரிக்கை தீர்வுகள் மற்றும் ஒப்புதல்கள் மிக வேகமாகவும் வெளிப்படையாகவும் மாறும்.

4. Employee Enrolment Scheme: EPFO ​​ஊழியர் சேர்க்கை திட்டம் 2025

நவம்பர் 1 ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்ட இந்தத் திட்டம், ஜூலை 1, 2017 முதல் அக்டோபர் 31, 2025 வரை எந்த நேரத்திலும் EPF கவரேஜைத் தவறவிட்ட ஊழியர்களை தானாக முன்வந்து சேர்க்க நிறுவனங்களுக்கு ஒரு சிறப்பு சாளரத்தை வழங்குகிறது. அறிவிக்கப்பட்ட காலத்திற்கு (முன்னர் கழிக்கப்படாவிட்டால்) பணியாளரின் பங்களிப்புப் பங்கு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது.

5.UAN: UAN உருவாக்கத்திற்கு ஆதார் அடிப்படையிலான முக அங்கீகாரம் கட்டாயம்

ஆகஸ்ட் 1, 2025 முதல், UAN ஐ உருவாக்க அல்லது ஒதுக்க EPFO ​​க்கு UMANG செயலியில் முக அங்கீகார தொழில்நுட்பம் (FAT) தேவைப்படுகிறது. இது பிழை இல்லாத UAN உருவாக்கத்தை உறுதி செய்வதற்கும், நகல் அல்லது தவறான உள்ளீடுகளைத் தடுப்பதற்கும் உதவும்.

6. Withdrawal Rules: எளிமைப்படுத்தப்பட்ட பணம் எடுக்கும் விதிகள்

EPFO, புரிந்துகொள்வதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் எளிதாக பணம் எடுக்கும் விதிகளை மாற்றியமைத்துள்ளது:

- உறுப்பினர்கள் இப்போது தங்கள் தகுதியான இருப்பில் 100% வரை பணம் எடுக்கலாம், ஆனால் ஓய்வூதிய சேமிப்பைப் பராமரிக்க கணக்கில் குறைந்தபட்சம் 25% வைத்திருக்க வேண்டும்.

- முந்தைய 13 பணம் எடுக்கும் பிரிவுகள் மூன்று எளிய குழுக்களாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன:

அத்தியாவசியத் தேவைகள் (நோய், கல்வி, திருமணம்)

வீட்டுத் தேவைகள்

சிறப்பு சூழ்நிலைகள்

- பகுதி பணம் எடுப்பதற்குத் தேவையான குறைந்தபட்ச சேவை இப்போது 12 மாதங்கள் மட்டுமே.

7. Full Withdrawal: வேலை இழப்புக்குப் பிறகு முழுமையாக பணம் எடுப்பதற்கான நீண்ட காத்திருப்பு காலம்

EPF full withdrawal: காத்திருப்பு காலம் 2 மாதங்களிலிருந்து 12 மாதங்களாக அதிகரிக்கப்பட்டது.

EPS Pension full withdrawal: காத்திருப்பு காலம் 2 மாதங்களிலிருந்து 36 மாதங்களாக அதிகரிக்கப்பட்டது.

8. PF transfers: எளிதான PF பரிமாற்றங்கள்

ஜனவரி 15, 2025 முதல், வேலை மாற்றத்திற்குப் பிறகு PF பரிமாற்றங்கள் எளிதாகியுள்ளன. பல சந்தர்ப்பங்களில், நிறுவனத்தின் ஒப்புதல் தேவையிருக்காது.

9. CPPS: மையப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதியக் கட்டண முறை (CPPS)

EPFOவின் புதிய மையப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதியக் கட்டண முறை (Centralised Pension Payment SystemS), ஜனவரி 1, 2025 முதல் செயல்பாட்டுக்கு வந்தது. இது NPCI மூலம் நேரடியாக ஓய்வூதியங்களை எந்த வங்கிக் கணக்கிற்கும் வரவு வைக்கிறது. இனி ஓய்வூதியதாரர்கள் வங்கிகள் அல்லது இடங்களை மாற்றும்போது ஓய்வூதியக் கட்டண ஆணைகளை (PPOக்கள்) மாற்றவோ அல்லது ஆவணங்களை கையாளவோ தேவையில்லை.

10. Vishwas Scheme: நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள PF அபராத வழக்குகளைத் தீர்ப்பதற்கான விஸ்வாஸ் திட்டம்

2025 அக்டோபரில் தொடங்கப்பட்ட EPFOவின் விஸ்வாஸ் திட்டம், தாமதமான PF பங்களிப்புகளுக்கான தண்டனை இழப்பீடுகள் தொடர்பான பழைய தகராறுகளை மிகக் குறைந்த அபராத விகிதங்களில் தீர்க்க ஒரு முறை வாய்ப்பை வழங்குகிறது.

- மாதத்திற்கு 0.25% (2 மாதங்கள் வரை தாமதம்)

- மாதத்திற்கு 0.50% (4 மாதங்கள் வரை தாமதம்)

- மாதத்திற்கு 1% (4 மாதங்களுக்கு மேல்)

இந்தத் திட்டம் வழக்குகளைக் குறைத்து நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள இணக்க வழக்குகளை மூடுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

11. Life certificate: IPPB வழியாக வீட்டிலிருந்தே ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களுக்கான ஆயுள் சான்றிதழ்

ஓய்வூதியதாரர்கள் இனி தங்கள் வருடாந்திர ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வங்கிகள் அல்லது EPFO ​​அலுவலகங்களுக்குச் செல்ல வேண்டியதில்லை. இந்தியா போஸ்ட் பேமென்ட்ஸ் வங்கியுடன் (IPPB) ஒரு ஒப்பந்தம் மூலம், EPFO ​​இப்போது ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழை (ஜீவன் பிரமான்) வீட்டிலிருந்தே சமர்ப்பிக்க அனுமதிக்கிறது.

12. EPF interest rate: 2024–25 நிதியாண்டிற்கான EPF வட்டி விகிதம் 8.25% ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது

2024–25 நிதியாண்டிற்கான EPF வைப்புத்தொகைகளுக்கு 8.25% வருடாந்திர வட்டி விகிதத்தை அரசாங்கம் நிர்ணயித்துள்ளது. இது EPF ஐ ஓய்வூதிய சேமிப்புக்கான நிலையான மற்றும் நம்பகமான விருப்பமாக வைத்திருக்கிறது. இது நிச்சயமற்ற சந்தை நிலைமைகளிலும் நிலையான வருமானத்தை வழங்குகிறது.

