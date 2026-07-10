/புதிய EPFO போர்டல்: PF உறுப்பினர்களுக்கு 13 முக்கிய மாற்றங்கள், இனி ஜெட் வேகத்தில் வேலை நடக்கும்

EPFO Key Changes: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு பல புதிய வசதிகள் அறிமுகம் ஆகியுள்ளன. இந்தியாவின் ஓய்வூதிய நிதி அமைப்பான EPFO (Employees' Provident Fund Organisation), தனது கணினி மற்றும் தொழில்நுட்பக் கட்டமைப்பில் மிக முக்கியமான புரட்சிகர மாற்றத்தைக் கொண்டுவந்துள்ளது. CITES (Centralised IT Enabled Services) திட்டத்தின் கீழ், நாடு முழுவதும் உள்ள சுமார் 34 கோடி பிஎஃப் (PF) சந்தாதாரர்களின் தரவுகளும் இப்போது ஒரே மையப்படுத்தப்பட்ட தளத்திற்கு (Centralised Database) மாற்றப்பட்டுள்ளன.
மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா இந்த புதிய மாற்றங்களைப் பற்றி சமீபத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். இனி பிஎஃப் பணம் எடுப்பது, கணக்கை மாற்றுவது மற்றும் பிஎஃப் கணக்கு தொடர்பான அனைத்து செயல்பாடுகளும் முன்பை விட மிக வேகமாக நடக்கும்.
PF மற்றும் EPS உறுப்பினர்கள் கண்டிப்பாகத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய 13 முக்கிய மாற்றங்கள் என்னென்ன என்பதை கீழே விரிவாகப் பார்ப்போம்.
கடந்த 2025-26 நிதியாண்டிற்கான 8.25% வட்டித் தொகை, வரும் 2026 ஜூலை 15 ஆம் தேதிக்குள் உங்களது PF கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும் என அமைச்சர் அறிவித்துள்ளார். இதற்காக சுமார் ₹1.44 லட்சம் கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
இனி உறுப்பினர்கள் EPFO போர்ட்டலில் லாக்-இன் செய்த உடனே, ஒரே பக்கத்தில் தங்களின் பிஎஃப் பேலன்ஸ், மெம்பர்ஷிப் விவரங்கள், கிளைம் ஸ்டேட்டஸ் (Claim Status) மற்றும் பென்ஷன் விவரங்கள் என அனைத்தையும் மிகத் தெளிவாகப் பார்த்துக் கொள்ளலாம்.
நீங்கள் பிஎஃப் பணம் எடுக்க விண்ணப்பிக்கும் போதே, உங்கள் விண்ணப்பத்தில் ஏதேனும் தவறுகள் அல்லது விடுபட்ட விவரங்கள் இருந்தால், சிஸ்டம் அதை முன்கூட்டியே காட்டிவிடும். இதனால் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படுவது (Rejection) பெருமளவில் குறையும்.
முன்பெல்லாம் எவ்வளவு தொகைக்குத் தகுதி இருக்கிறது என்று தெரியாமல், அதிகப்படியான தொகையைக் குறிப்பிட்டு விண்ணப்பித்து பலர் ரிஜெக்ஷன் வாங்குவார்கள். இனி, நீங்கள் எந்தப் பிரிவின் கீழ் எவ்வளவு பணம் எடுக்க தகுதியானவர் என்பதை விண்ணப்பிக்கும் முன்பே தெரிந்து கொள்ள முடியும்.
இதற்கு முன்பு, அவசரத் தேவைக்காக விண்ணப்பிக்கும் போது ₹1 லட்சம் வரை மட்டுமே தானியங்கி முறையில் (Auto-Settlement) உடனே பணம் வழங்கப்பட்டது. இனி, முழுமையாக KYC ஆவணங்கள் இணைக்கப்பட்ட கணக்குகளுக்கு ₹5 லட்சம் வரை ஆட்டோ-செட்டில்மெண்ட் முறையில் உடனே பணம் கிடைக்கும்.
உங்களது கிளைம் (Claim) பரிசீலனையில் இருக்கும் போது, பிஎஃப் அலுவலகத்திற்கு ஏதேனும் கூடுதல் விவரங்கள் தேவைப்பட்டால், அவர்கள் ஆன்லைனிலேயே கேள்வி எழுப்புவார்கள். நீங்களும் ஆன்லைனிலேயே பதில் அளிக்கலாம். இதற்காக பிஎஃப் அலுவலகத்திற்கு அலைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
புதிய விதிமுறையின்படி, நீங்கள் கணக்கை முடிக்கும் போது (Final Settlement), பணம் அப்ரூவல் ஆகும் நாள் வரை உங்களுக்கு வட்டி கணக்கிடப்படும். மேலும், செட்டில்மெண்ட் ஆகும் அதே நாளிலேயே பணம் உங்கள் வங்கி கணக்கிற்கு நேரடியாக வந்து சேரும்.
பணம் எடுப்பதற்கான காரணங்கள் 13 பிரிவுகளாக இருந்தவை, தற்போது எளிமைப்படுத்தப்பட்டு மூன்றே மூன்று முக்கிய பிரிவுகளாக மாற்றப்பட்டுள்ளன:
முக்கிய குறிப்பு: பிஎஃப் உறுப்பினர்கள் இனி தங்களின் மொத்த பிஎஃப் இருப்பில் (Total PF Balance) இருந்து 75% வரை தொகையை முன்பணமாக (Advance) எடுக்க அனுமதிக்கப்படுவர்கள்.
இனி நீங்கள் ஒரு நிறுவனத்தில் இருந்து மற்றொரு நிறுவனத்திற்கு வேலை மாறும்போது, பழைய பிஎஃப் பணத்தை புதிய கணக்கிற்கு மாற்ற ஆன்லைனில் தனியாக விண்ணப்பிக்கத் தேவையில்லை. உங்கள் UAN எண் ஆதார் கார்டுடன் இணைக்கப்பட்டிருந்தால், புதிய வேலைக்குச் சேர்ந்தவுடன் கணக்கு தானாகவே மாறிவிடும்.
மையப்படுத்தப்பட்ட புதிய சிஸ்டம் காரணமாக, உங்களது பிஎஃப் கணக்கு எந்த ஊரில் இருந்தாலும் சரி, இந்தியாவின் எந்தப் பகுதியில் உள்ள EPFO அலுவலகத்திற்கும் சென்று நீங்கள் சேவைகளைப் பெறலாம் அல்லது சந்தேகங்களைத் தீர்த்துக் கொள்ளலாம்.
EPS ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள் ஆயுள் சான்றிதழ் (Life Certificate) சமர்ப்பிக்க அல்லது இதர சேவைகளைப் பெற நாட்டின் எந்தவொரு மண்டல பிஎஃப் அலுவலகத்தையும் அணுகலாம். ஓய்வூதியத் தொகை எந்தவொரு வங்கிக் கணக்கிற்கும் தடையின்றி அனுப்பப்படும்.
மையப்படுத்தப்பட்ட டேட்டாபேஸ்-க்கு மாறும் பணிகள் (Migration) வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்ததை அடுத்து, தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த ஆன்லைன் சேவைகள் தற்போது ஊழியர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு முழுமையாக மீட்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன.
புதிய சிஸ்டம் தற்போதுதான் மாற்றப்பட்டுள்ளதால், அடுத்த இரண்டு வாரங்களுக்கு (Post-migration stabilization period) விண்ணப்பங்கள் மற்றும் சேவை கோரிக்கைகள் கூடுதல் சரிபார்ப்புக்கு உள்ளாக்கப்படும். இதனால் தற்காலிகமாகச் சிறிய தாமதம் ஏற்பட்டாலும், வரும் நாட்களில் சேவைகள் மின்னல் வேகத்தில் இருக்கும்.
EPFO-வின் இந்த புதிய டிஜிட்டல் தள மாற்றம், கோடிக்கணக்கான ஊழியர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றியுள்ளது. குறிப்பாக ஆட்டோ-டிரான்ஸ்பர் மற்றும் ₹5 லட்சம் வரையிலான ஆட்டோ-செட்டில்மெண்ட் ஆகியவை ஊழியர்களுக்குப் பெரும் நிம்மதியை அளித்துள்ளன.