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புதிய EPFO போர்டல்: PF உறுப்பினர்களுக்கு 13 முக்கிய மாற்றங்கள், இனி ஜெட் வேகத்தில் வேலை நடக்கும்

EPFO Key Changes: மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா புதிய மாற்றங்களைப் பற்றி சமீபத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். இனி பிஎஃப் பணம் எடுப்பது, கணக்கை மாற்றுவது மற்றும் பிஎஃப் கணக்கு தொடர்பான அனைத்து செயல்பாடுகளும் முன்பை விட மிக வேகமாக நடக்கும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 10, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:18 PM IST
புதிய EPFO போர்டல்: PF உறுப்பினர்களுக்கு 13 முக்கிய மாற்றங்கள், இனி ஜெட் வேகத்தில் வேலை நடக்கும்
Image Credit: EPFO Key Changes (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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