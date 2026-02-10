English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • EPFO 3.0 முக்கிய செய்தி: UPI மூலம் இனி ஈசியாக PF பணத்தை எடுக்கலாம்.... அறிமுக தேதி, வரம்பு இதுதான்

EPF Withdrawal News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. நீண்ட நாட்களாக ஊழியர்கள் காத்துக்கொண்டிருந்த ஒரு முக்கிய சேவை கூடிய விரைவில் தொடங்கவுள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 10, 2026, 10:46 AM IST
  • இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி
  • UPI மூலம் பணம் எடுப்பது பற்றிய முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது.
  • இதன் கீழ், EPF இன் ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதம் முடக்கப்படும்.

EPFO Latest News: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. நீண்ட நாட்களாக ஊழியர்கள் காத்துக்கொண்டிருந்த ஒரு முக்கிய சேவை கூடிய விரைவில் தொடங்கவுள்ளது. ஊழியர்கள் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) ஏப்ரல் 2026 க்குள் ஒரு புதிய மொபைல் செயலியை அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. இது அதன் 8 கோடி உறுப்பினர்கள் தங்கள் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) கணக்கில் உள்ள தொகையை ஒருங்கிணைந்த கொடுப்பனவு இடைமுகம் (UPI) வழியாக நேரடியாக எடுக்க அனுமதிக்கும். 

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி

UPI மூலம் பணம் எடுப்பது பற்றிய முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. இதன் கீழ், EPF இன் ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதம் முடக்கப்படும். மீதமுள்ள ஒரு பெரிய பகுதி UPI ஐப் பயன்படுத்தி தங்கள் வங்கிக் கணக்கு மூலம் பணம் எடுக்கக் கிடைக்கும் என்று இபிஎஃப்ஓ வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. EPFO ​​3.0 மேம்படுத்தலின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் இந்த புதிய அமைப்பு, பணம் எடுக்கும் செயல்முறையை உடனடி, காகிதமற்ற மற்றும் முழுமையாக டிஜிட்டல் முறையில் மாற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

EPFO Claim Process

EPFO உறுப்பினர்கள் தற்போது தங்கள் கணக்கிலிருந்து பணம் எடுக்க விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இந்த கோரிக்கைகள் பரிசீலிக்கப்பட்டு பணம் கிடைக்க நேரம் எடுக்கும். புதிய தானியங்கி தீர்வு முறை கைமுறை தலையீடு இல்லாமல் 3 நாட்களுக்குள் மின்னணு முறையில் க்ளெய்ம்களை தீர்க்கிறது. இந்த தானியங்கி தீர்வு முறையின் வரம்பு ஏற்கனவே இருக்கும் ரூ.1 லட்சத்திலிருந்து ரூ.5 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 

EPFO 3.0: எளிதாகும் செயல்முறை

புதிய அமைப்பு செயல்முறையை எளிதாக்குவதையும், ஆண்டுதோறும் 5 கோடிக்கும் மேற்பட்ட கோரிக்கைகளை கையாளும் EPFO ​​மீதான சுமையை குறைப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. வங்கிகளுக்கு இணையாக EPFO ​​சேவைகளை மேம்படுத்த அரசாங்கம் விரும்புவதாகவும் முன்னரே தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

EPF UPI Withdrawal: UPI மூலம் பணம் எடுக்கும் முறையின் அம்சங்கள்

உடனடி பணப் பரிமாற்றங்கள்: தற்போதுள்ள பாரம்பரிய நடைமுறையின் படி, க்ளெய்ம்களை தாக்கல் செய்ய பல நாட்கள் ஆகும். இதைத் தவிர்த்து, இப்போது உறுப்பினர்கள் தங்கள் UPI PIN ஐப் பயன்படுத்தி தகுதியான நிதியை தங்கள் இணைக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளுக்கு உடனடியாக மாற்றலாம். இது, அதிக எண்ணிக்கையிலான EPFO ​​உறுப்பினர்கள் தங்கள் EPF பணத்தை மூன்று நாட்களுக்குள் அணுக உதவுகிறது.

பணம் எடுக்கும் வரம்புகள்: UPI அடிப்படையிலான பணம் எடுக்கும் செயல்முறைக்கு, ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு ரூ.25,000 என்ற உச்சவரம்பு நிர்ணயிக்கப்படலாம் என ஆரம்ப கட்ட விவாதங்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

இருப்பு பிரித்தல்: ஓய்வூதியப் பாதுகாப்பிற்காக மொத்த இருப்பில் குறைந்தபட்சம் 25% லாக் செய்யப்பட்டிருக்கும். இதை கழித்து, பணம் எடுப்பதற்கான "தகுதியான இருப்பை" இந்த செயலி தெளிவாகக் காண்பிக்கும்.

செயலி ஒருங்கிணைப்பு: இந்த வசதி ஒரு பிரத்யேக புதிய EPFO ​​செயலி மூலம் கிடைக்கும். இது BHIM செயலி மற்றும் பிற UPI தளங்களுடன் ஒருங்கிணைக்கப்படும்.

ஏப்ரல் 2026 இல் பொது வெளியீட்டிற்கு முன்னர் ஏதேனும் தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள் ஏற்பட்டால், அவற்றைக் கண்டறிந்து தீர்க்க தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் தற்போது 100 போலி கணக்குகளைப் பயன்படுத்தி சோதனை ஓட்டங்களை நடத்தி வருகிறது. புதிய செயலி UPI மூலம் பணம் எடுப்பதற்கான முதன்மை மொபைல் இடைமுகமாக மாறினாலும், EPFO ​​ஒருங்கிணைந்த உறுப்பினர் போர்டல் மற்றும் UMANG செயலி போன்ற தற்போதைய தளங்கள் பிற சேவைகளுக்கு செயல்பாட்டில் இருக்கும்.

மேலும் படிக்க | PF கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ்: ரூ.6 லட்சம் பேலன்ஸ், ரூ.52,000 வட்டி? கணக்கிடுவது எப்படி?

மேலும் படிக்க | EPFO கடும் எச்சரிக்கை: அபராதம், வட்டியுடன் பணம் வசூலிக்கப்படும்.... இதை மட்டும் பண்ணிடாதீங்க!!

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

EPFOEPFEPF WITHDRAWALPersonal FinancePF

