EPFO 3.0 அதிரடி: இனி இந்த பணி 20 நாட்களுக்கு பதில் 3 நாட்களில் நடக்கும், மத்திய அரசு அப்டேட்

EPFO 3.0 Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. இந்த ஆண்டு மத்திய அரசு அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய பரிசை அளிக்கவுள்ளது. அனைவரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கும் EPFO 3.0 தளத்தின் வெளியீடு, உறுப்பினர்களின் வசதிகளை பன்மடங்கு அதிகரிக்கவுள்ளது. இபிஎஃப் பணம் எடுக்கும் வழிமுறை, க்ளெய்ம் செட்டில்மெண்டுகள், கணக்கு நிர்வாகம் என அனைத்திலும் மாற்றம் இருக்கும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு அதிகரிக்கும் வசதிகள்
EPFO, கோரிக்கை தீர்வுகள், அதாவது க்ளெய்ம் செட்டில்மெண்டுகளுக்கான கால அளவை தற்போதைய 20 நாட்களில் இருந்து வெறும் மூன்று நாட்களாகக் குறைக்கக்கூடும். அதுவும் கைமுறை தலையீடு இல்லாமல் தானியங்கி முறையில் இது செயப்படும் என அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
EPF Claim Settlement
"இடர் மேலாண்மைக்கான சோதனைகளை கிளியர் செய்யும் காசோலைகள் கைமுறை தலையீடு இல்லாமல் தானியங்கி முறையில் செயலாக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் கைமுறை தீர்வுக்கான நேரம் 20 நாட்களில் இருந்து 3 நாட்களாகக் குறைக்கப்படுகிறது," என்று தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை இணையமைச்சர் ஷோபா கரண்ட்லாஜே, வியாழக்கிழமை, பிப்ரவரி 12, 2026 அன்று மாநிலங்களவையில் ஒரு கேள்விக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்த பதிலில் தெரிவித்தார்.
EPFO 3.0 இன் கீழ் தாமதங்களைக் குறைப்பதற்கும் க்ளெய்ம் தீர்வுகளை மேம்படுத்துவதற்கும் எடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகள் குறித்த கேள்விக்கு அமைச்சர் பதிலளித்தார்.
EPFO 3.0 திட்டத்தைப் பற்றிப் பேசிய அமைச்சர், ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) வரவிருக்கும் டிஜிட்டல் உருமாற்ற முயற்சியின் பின்வரும் அம்சங்களைப் பகிர்ந்து கொண்டார்:
- தொழில்துறை-தரம் கொண்ட கோர் பேங்கிங் சிஸ்டம் சார்ந்த சேவைகள்
- நெறிப்படுத்தப்பட்ட செயல்முறைகள் மற்றும் குறைக்கப்பட்ட காகிதப்பணி
- உறுப்பினர்கள் தங்கள் சமூகப் பாதுகாப்புக் கணக்குகளை எளிதாக நிர்வகிக்கலாம்
- வேகமான கோரிக்கை செயலாக்கம்
- ஒரே ஒருங்கிணைந்த தளத்திலிருந்து அனைத்து உறுப்பினர் சேவைகளும் கிடைக்கும்
"EPFO 3.0 திட்டம் என்பது EPFOவின் குறிப்பிடத்தக்க டிஜிட்டல் உருமாற்ற முயற்சியாகும். இது தொழில்துறை தரநிலை கோர் பேங்கிங் சிஸ்டம் சார்ந்த சேவைகளை அறிமுகப்படுத்தி அதன் மூலம் உறுப்பினர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு சேவைகளை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இந்த முயற்சி செயல்முறைகளை ஒழுங்குபடுத்தவும் காகிதப்பணிகளைக் குறைக்கவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் உறுப்பினர்கள் தங்கள் சமூகப் பாதுகாப்புக் கணக்குகளை நிர்வகிப்பது, விரைவான கோரிக்கை செயலாக்கம் மற்றும் அனைத்து உறுப்பினர் சேவைகளையும் ஒரே ஒருங்கிணைந்த தளத்திலிருந்து நிர்வகிப்பது போன்ற பணிகள் எளிதாகின்றன" என்று அமைச்சர் கூறினார்.
EPFO 3.0 Launch: வெளியீட்டு தேதி என்ன?
EPFO 3.0 தளத்தின் தொடக்க தேதியை அரசாங்கம் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை. இருப்பினும், இது இந்த ஆண்டு தொடங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
EPFO, மண்டல/கள அலுவலகங்கள் மூலம் குறைகளைக் கையாளுதலின் தரம் சாந்த மற்றும் அளவு சார்ந்த அம்சங்களை மதிப்பாய்வு செய்வதற்கும் அவற்றின் தீர்வுக்கும் வழக்கமான கூட்டங்களை நடத்துவதாக அமைச்சர் மேலும் தெரிவித்தார். இதில் பிரச்சினைகளுக்கான மூல காரணத்தை பகுப்பாய்வு செய்வதும் அடங்கும். இதனால் முறையான மாற்றங்களுக்கு இந்த விஷயம் எடுத்துக்கொள்ளப்படும். உறுப்பினர் குறைகள் மற்றும் செயலாக்க நேரத்தைக் குறைப்பதில் இந்த புதிய அம்சங்களின் செயல்திறனைக் கண்காணிக்க இது செய்யப்படுவதாக அமியச்சர் விளக்கினார்.
ஏப்ரல் 2025 இல், EPFO UMANG மொபைல் செயலி மூலம் ஆதார் முக அங்கீகார தொழில்நுட்பத்தை (FAT) பயன்படுத்தி யுனிவர்சல் கணக்கு எண் (UAN) உருவாக்கம் மற்றும் செயல்படுத்தலை அறிமுகப்படுத்தியதாக அமைச்சர் கூறினார். "இந்த தொடர்பு இல்லாத மற்றும் பாதுகாப்பான சேவை EPFO உறுப்பினர்களுக்கு தொந்தரவு இல்லாத மற்றும் முழுமையான டிஜிட்டல் அனுபவங்களை வழங்குவதில் ஒரு பெரிய பாய்ச்சலைக் குறிக்கிறது." என்று அவர் தெரிவித்தார்.
EPFO 3.0 -இன் அறிமுகம் இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் பிஎஃப் சார்ந்த பணிகளை எளிதாக்குவதோடு, வசதிகளையும் அதிகப்படுத்தும் என நம்பப்படுகின்றது. இதன் காரணமாக இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் இதன் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள்.
