EPFO 3.0: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு, CBT கூட்டத்தில் முக்கிய அறிவிப்பு?

EPF Members Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினரா நீங்கள்? இன்னும் சில வாரங்களில் உங்களுக்கு பல முக்கிய செய்திகள் கிடைக்கவுள்ளன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 1, 2025, 06:58 PM IST
  • CBT அடுத்த கூட்டம் அக்டோபர் இரண்டாவது வாரத்தில் நடைபெறும்.
  • இதில் EPFO 3.0 குறித்த முக்கிய செய்தி கிடைக்கக்கூடும்.
  • புதிய வசதிகள் கிடைக்கும்.

EPFO 3.0: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு, CBT கூட்டத்தில் முக்கிய அறிவிப்பு?

EPFO 3.0 Latest News: ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO அதன் உறுப்பினர்களின் வாழ்க்கையை எளிதாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது. அவ்வப்போது EPFO, இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் வசதியை அதிகரிக்கவும், செயல்முறைகளை எளிதாக்கவும், சில புதிய விதிகளை அறிமுகம் செய்கிறது, பழைய விதிகளில் மாற்றங்களை செய்கிறது. அந்த வகையில் கூடிய விரைவில் EPFO 3.0 என்ற மிகப்பெரிய புதுப்பிப்பை EPFO  அறிமுகம் செய்யவுள்ளது. 

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு அதிகரிக்கும் வசதிகள்

EPFO மூலம் இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு பல வித நன்மைகள் கிடைக்கும். குறிப்பாக, இபிஎஃப் தொகையை எடுக்கும் முறையிலும், க்ளெய்ம் செயல்மிறையிலும், கணக்குகளில் செய்யப்படும் திருத்தங்களில் பல மேம்படுத்தல்கள் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. முன்னர், EPFO ​​உறுப்பினர்கள் தங்கள் பணத்தை எடுக்க சிறிது சிரமப்பட வேண்டியிருந்தது. இப்போது, ​​பணம் எடுக்கும் செயல்முறையை எளிதாக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

Central Board of Trustees: மத்திய அறங்காவலர் குழு கூட்டம்

EPFO வின் மிக உயர்ந்த முடிவெடுக்கும் அமைப்பான மத்திய அறங்காவலர் குழுவின் (CBT), அடுத்த வாரியக் கூட்டம் அக்டோபர் இரண்டாவது வாரத்தில் நடைபெறும் என ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த கூட்டத்தில் ATM மூலம் பிஎஃப் பணம் எடுப்பதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.

EPF ATM Withdrawal

ATM மூலம் இபிஎஃப் பணத்தை எடுக்கும் வசதி

CBDT உறுப்பினர் ஒருவர், "EPFO வின் IT உள்கட்டமைப்பு அத்தகைய பரிவர்த்தனைகளுக்கு தயாராக உள்ளது என்பதை நாங்கள் அறிவோம்." என்று ஊடகங்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் கூறினார். "ATM -இல் பணம் எடுப்பதற்கு வரம்பு இருக்கும், ஆனால் இது இன்னும் விவாதிக்கப்படவில்லை." என்று அவர் மேலும் தெரிவித்தார். இன்றைய நிலவரப்படி, EPFO -வின் மொத்த நிதி ₹28 லட்சம் கோடிக்கும் அதிகமாக உள்ளது. அதன் மொத்த உறுப்பினர் அளவு சுமார் 7.8 கோடியாகும்.

உறுப்பினர்கள் தாங்கள் சேர்த்து வைக்கும் இபிஎஃப் தொகையை எளிதாக அணுக வேண்டும் என்று அரசாங்கம் விரும்புகிறது. இதற்காக, அமைச்சகம் வங்கிகள் மற்றும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியுடனும் (RBI) ஈடுபட்டு இதற்கான செயல்முறையை எளிதாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது. EPFO அதன் உறுப்பினர்கள் ஏடிஎம் மூலம் பணம் எடுப்பதை போல பிஎஃப் பணத்தையும் எடுக்க, சிறப்பு அட்டைகளை வழங்கும் என்று தெரிகிறது.

EPFO எடுத்துள்ள தனித்துவமான நடவடிக்கைகள்

- இந்த ஆண்டு, EPFO ​​ஏற்கனவே ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. 

- இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில், EPFO ​​தானியங்கி க்ளெய்ம் தீர்வு வரம்பை ₹1 லட்சத்திலிருந்து ₹5 லட்சமாக உயர்த்தியது குறிப்பிடத்தக்கது. 

- இந்த செயல்முறை டிஜிட்டல் காசோலைகள் மற்றும் வழிமுறைகள் மூலம் க்ளெய்ம் தகுதியை தீர்மானிக்கிறது.

- இது கைமுறை சரிபார்ப்புக்கான தேவையை நீக்குகிறது.

EPFO 3.0: புதிய வசதிகள் கிடைக்கும்

- அவசர காலங்களில் EPFO ​​உறுப்பினர்களுக்கு நிதியை விரைவாக அணுக ஏடிஎம் மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதி அளிக்கப்படும்.

- UPI உடன் பிஎஃப் கணக்கு இணைக்கப்பட்டு கட்டணங்கள் எளிதாக்கப்படும். பிஎஃப் கணக்கை PhonePe, Google Pay மற்றும் Paytm போன்ற UPI செயலிகளுடன் இணைக்கலாம். 

- க்ளெய்ம் செய்வதற்கான செயல்முறை எளிதாகும்.

-  கணக்கு புதுப்பிப்புகள் இனி வேகமாக இருக்கும். சிறிய தவறுகளை ஆன்லைனில் எளிதாக சரிசெய்யலாம்.

EPFO 3.0 சுருக்கமாக...

- இன்னும் சில நாட்களில் EPFO 3.0 அமலுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுக்கின்றது.

- அக்டோபர் இரண்டாவது வாரத்தில் நடைபெறவுள்ள CBT கூட்டத்தில் இது குறித்த முக்கிய செய்தி கிடைக்கக்கூடும்.

- EPFO 3.0 அமலுக்கு வந்தவுடன் பிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கான வசதிகள் அதிகரிக்கும்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

EPFOEPFPFPersonal FinanceEPFO 3 0

