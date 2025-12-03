English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • EPFO 3.0: ஊழியர்களுக்கு புத்தாண்டு பரிசு? ATM -இல் பணம் எடுக்கும் வசதி எப்போது தொடங்கும்?

EPFO 3.0: ஊழியர்களுக்கு புத்தாண்டு பரிசு? ATM -இல் பணம் எடுக்கும் வசதி எப்போது தொடங்கும்?

EPFO Latest News: EPFO 3.0 எப்போது அமலுக்கு வரும்? ATM மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதி எப்போது தொடங்கும்? முழுமையான தகவல இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 3, 2025, 03:06 PM IST
  • இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு அதிகரிக்கும் வசதி.
  • ATM மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதி எப்போது கிடைக்கும்?
  • EPFO 3.0 எப்போது அமலுக்கு வரும்?

EPFO 3.0: ஊழியர்களுக்கு புத்தாண்டு பரிசு? ATM -இல் பணம் எடுக்கும் வசதி எப்போது தொடங்கும்?

EPFO 3.0 Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு இன்னும் சில நாட்களில் சில முக்கிய செய்திகள் கிடைக்கவுள்ளன. தனியார் துறை ஊழியர்கள் EPFO 3.0 வெளியீட்டு தேதிக்காக காத்திருக்கிறார்கள். EPFO 3.0 எப்போது அமலுக்கு வரும்? இதனால் ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கப்போகும் நன்மைகள் என்ன? இதில் வரப்போகும் முக்கிய மாற்றங்கள் என்ன? இவை அனைத்தை பற்றியும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு அதிகரிக்கும் வசதி

ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) சந்தாதாரர்கள் நீண்ட காலமாக EPFO ​​3.0 வெளியீட்டிற்காகக் காத்திருக்கின்றனர். EPFO ​​3.0 பயனர்களுக்கு பல புதிய அம்சங்களை வழங்கும் என்று பரவலாக கூறப்படுகின்றது. இந்த அம்சங்களில் ஒன்று ATM அல்லது UPI வழியாக இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள தொகையை எடுப்பது. ஆம், இந்த புதிய அமைப்பின் கீழ், சந்தாதாரர்கள் இப்போது ATM அல்லது UPI வழியாக தங்கள் கணக்குகளில் இருந்து PF நிதியை எடுக்க முடியும். இதில் ஈடுபட்டுள்ள தொழில்நுட்ப மேம்படுத்தல்கள் காரணமாக வெளியீட்டில் தாமதம் இருக்கலாம் என கூறப்படுகின்றது.

EPFO 3.0 எப்போது அமலுக்கு வரும்?

EPFO 3.0 மூலம் இபிஎஃப் சந்தாதாரர்களுக்கு பல முக்கிய அம்சங்கள் கிடைக்கும். ஊழியர்களின் வசதிகளும் இதனால் அதிகரிக்கும். புதிய அம்சங்கள் சந்தாதாரர்களுக்கு எப்போது கிடைக்கும், அதாவது, EPFO 3.0 எப்போது அமலுக்கு வரும் என்பது பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ தேதி எதுவும் அறிவிக்கப்படவில்லை. எனினும், இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு இதை ஒரு புத்தாண்டு பரிசாக அரசு அளிக்கக்கூடும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

EPFO 3.0: ATM மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதி எப்போது கிடைக்கும்?

EPFO 3.0 அமலுக்கு வந்தவுடன் ATM மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதி கிடைக்கும் என EPFO தெரிவித்துள்ளது. எனினும், இது தொடர்பாக அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் எதுவும் இன்னும் வழங்கப்படவில்லை. ATMகள் அல்லது UPI மூலம் PF நிதியை எடுப்பதற்கான அம்சத்தை EPFO ​​இன்னும் செயல்படுத்தவில்லை. இது ஜூன் 2025 இல் தொடங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டாலும், தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள் மற்றும் சோதனை ஓட்டம் காரணமாக இது தாமதமாகியுள்ளது.

முன்னதாக, EPFO ​​அக்டோபரில் நடந்த அதன் மத்திய அறங்காவலர் குழு கூட்டத்தில் இந்த அம்சத்தை அறிவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இருப்பினும், EPFO ​​3.0 இன் கீழ் EPF பணத்தை எடுப்பதற்கான கோரிக்கைகளை எளிமைப்படுத்துவது பற்றிய அப்டேட்கள் மட்டுமே இதில் இடம்பெற்றன.

EPFO 3.0 -இல் எதிர்பார்க்கப்படும் முக்கிய அம்சங்கள்:

- EPF பகுதியளவு தொகையை எடுக்கும் விதிகள் மூன்று எளிய வகைகளாக மறுசீரமைக்கப்பட்டுள்ளன: அத்தியாவசியத் தேவைகள் (நோய், கல்வி, திருமணம்), வீட்டுத் தேவைகள் மற்றும் சிறப்பு சூழ்நிலைகள். இது 13 வெவ்வேறு விதிகளின் முந்தைய குழப்பத்தை மாற்றுகிறது, இது செயல்முறையை எளிமையாகவும் வெளிப்படையாகவும் ஆக்குகிறது.

- உறுப்பினர்கள் இப்போது தங்கள் தகுதியான வருங்கால வைப்பு நிதி இருப்பில் 100% வரை திரும்பப் பெறலாம். இதில் பணியாளர் மற்றும் நிறுவனத்தின் பங்களிப்புகள் இரண்டும் அடங்கும்.

- கல்வி தொடர்பான பங்களிப்புகளுக்கான திரும்பப் பெறும் வரம்பு 10 மடங்காகவும், திருமணத்திற்கு 5 மடங்காகவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக, இரு நோக்கங்களுக்கும் பணம் எடுக்கும் வரம்பு 3 மடங்காக மட்டுமே இருந்தது.

- அனைத்து விதமான பார்ஷியல் வித்டிராயல்களுக்கும் தகுதி பெறுவதற்குத் தேவையான குறைந்தபட்ச சேவை காலம் 12 மாதங்களாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

- உறுப்பினர்கள் தங்கள் ஓய்வூதிய நிதியைப் பாதுகாக்கவும், EPFOவின் ஆண்டுக்கு 8.25% அதிக வட்டி விகிதத்தைப் பெறவும், இப்போது தங்கள் பங்களிப்புகளில் 25% குறைந்தபட்ச இருப்பை பராமரிக்க வேண்டும்.

- முழு செயல்முறையும் ஆவணங்கள் இல்லாமல், 100% ஆட்டோ-செட்டில்மெண்ட் முறையில் செய்யப்படும்.

- இது க்ளெய்ம் விநியோகத்தை விரைவுபடுத்தும். 

- கூடுதலாக, நீண்ட கால சேமிப்பை ஊக்குவிக்க, ப்ரீமெச்யூர் செட்டில்மெண்ட் மற்றும் ஓய்வூதியம் திரும்பப் பெறுவதற்கான காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

- ATM அல்லது UPI வழியாக PF பணத்தை எடுக்கும் வசதி எப்போது துவங்கும் என்பது பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எதுவும் வெளியிடப்படவில்லை.

மேலும் படிக்க | EPS Pension: ஊழியர்களின் மாத ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கிறதா? நாடாளுமன்றத்தில் முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | ஆதார் - பான் கார்ட் இணைப்பு! EPFO வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட்!

