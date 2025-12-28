English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • EPFO 3.0: புதிய விதிமுறைகளால் பிஎப் இருப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் - முழுவிவரம்

EPFO : பிஎப் புதிய விதிமுறைகளால் இருப்பு தொகையில் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும்? எப்படி அதை எடுப்பது? என்பது குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 28, 2025, 06:36 PM IST
  • இபிஎப்ஓ முக்கிய அப்டேட்
  • பிஎப் பணம் எடுக்கும் விதிமுறைகள்
  • பிஎப் உறுப்பினர்கள் தெரிந்து கொள்ளவும்

EPFO : தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம் (EPFO) தனது விதிகளில் பெரும் மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது. இதன் முக்கிய நோக்கம், அவசரத் தேவைகளுக்காகப் பணம் எடுப்பதை எளிதாக்குவதும், அதே சமயம் பணி ஓய்வுக் காலத்திற்கான சேமிப்பை உறுதிப்படுத்துவதும் ஆகும். இது தொடர்பான விமர்சனங்கள் ஒருபுறம் இருந்தாலும், இந்த விதிமுறைகள் அடிப்படையில் பணம் எடுப்பது எப்படி, பிஎப் முன்பணத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்பது குறித்து தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.

1. வேலை இழந்தால் உடனடியாகப் பணம் - முன்பு வேலை இழந்த 1 மாதம் கழித்துதான் 75% பணத்தை எடுக்க முடிந்தது. ஆனால் இப்போது, வேலை இழந்த உடனேயே 75% பணத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். மீதமுள்ள 25% தொகையை எடுக்க 12 மாதங்கள் வரை காத்திருக்க வேண்டும்.

2. ஓய்வூதியம் (Pension) எடுப்பதில் கட்டுப்பாடு - முன்பு 2 மாதங்கள் வேலையில்லாமல் இருந்தால் ஓய்வூதியத் தொகையை (EPS) எடுத்துவிடலாம். ஆனால் புதிய விதியின்படி, 36 மாதங்கள் (3 ஆண்டுகள்) வேலையில்லாமல் இருந்தால் மட்டுமே ஓய்வூதியப் பணத்தை எடுக்க முடியும். உங்கள் ஓய்வுக்கால நிதி பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

3. கல்வி மற்றும் திருமணத்திற்கு அதிக வாய்ப்பு  - பணிக்காலத்தில் கல்வி மற்றும் திருமணத்திற்காகப் பணம் எடுக்கும் முறைகள் மிகவும் தாராளமாக்கப்பட்டுள்ளன:

கல்வி: உங்கள் அல்லது உங்கள் குழந்தைகளின் கல்விக்காக இப்போது 10 முறை வரை பணம் எடுக்கலாம். முன்பு 3 முறை மட்டுமே இருந்தது.

திருமணம்: திருமணச் செலவுகளுக்காக 5 முறை வரை பணம் எடுக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. முன்பு 2 முறை மட்டுமே இருந்தது.

4. வீடு தொடர்பான தேவைகள் - சொந்தமாக வீடு வாங்குவது அல்லது கட்டுவது போன்ற தேவைகளுக்காகப் பணம் எடுக்க, முன்பு 2 முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது. இப்போது வெறும் 12 மாதங்கள் பணியில் இருந்தாலே இதற்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியுடையவர் ஆகிறீர்கள்.

5. மருத்துவ சிகிச்சை மற்றும் அவசர காலங்கள் - மருத்துவ சிகிச்சைக்காகப் பணம் எடுக்கும் வசதி தொடர்கிறது. ஆனால், இப்போது அனைத்து விதமான பகுதிப் பணப் பரிமாற்றங்களுக்கும் (Partial Withdrawal) 12 மாதங்கள் குறைந்தபட்ச பணிக்காலம் என்பது பொதுவான விதியாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.

6. நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டால் (Lockout) - பணிபுரியும் நிறுவனம் மூடப்பட்டாலோ அல்லது லாக்-அவுட் செய்யப்பட்டாலோ, ஊழியர்கள் தங்கள் பிஎஃப் தொகையில் 75% வரை உடனடியாக எடுக்கலாம். 25% தொகை கணக்கில் குறைந்தபட்ச இருப்பாகத் தொடரும்.

7. டிஜிட்டல் முறையில் விரைவான தீர்வு - EPFO 3.0-இல் விண்ணப்பங்கள் அனைத்தும் டிஜிட்டல் முறையில் கையாளப்படுவதால், காகித வேலைகள் குறைந்து, மிகக் குறுகிய காலத்தில் பணம் உங்கள் வங்கி கணக்கிற்கு வந்து சேரும்.

கல்வி, திருமணம் மற்றும் வீடு போன்ற தேவைகளுக்குப் பணம் எடுப்பது எளிதாக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், ஓய்வூதியப் பணத்தை எடுப்பது கடினமாக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | EPFO புத்தாண்டு பரிசு: பிராந்திய அலுவலகங்கள்... ஊழியர்களுக்கு மத்திய அமைச்சர் முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | LPG விலை, EPFO, ரேஷன் அட்டை, சம்பளம், ஓய்வூதியம்: ஜனவரி 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள், லிஸ்ட் இதோ

