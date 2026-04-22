EPFO 3.0: மெகா மாற்றங்கள்... இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய வசதிகள், பட்டியல் இதோ

EPFO 3.0 Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு வரும் வாரங்களில் பல செய்திகள் கிடைக்கவுள்ளன. EPFO 3.0 திட்டத்தின் கீழ், PF பணத்தைத் திரும்பப் பெறும் முறையை முழுமையாக டிஜிட்டல் மயமாக்கவும், செயல்முறையை எவ்விதச் சிக்கலும் இல்லாததாக மாற்றவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. EPFO 3.0 -இன் கீழ் செய்யப்படவுள்ள முன்னேற்றங்களில் முக்கியமாக, UPI மற்றும் ATM மூலம் பணத்தை எடுப்பதற்கான வசதிகள் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளன.
UPI மற்றும் ATM மூலம் பணத்தை எடுப்பதால் நீண்ட நடைமுறைகள் தவிர்க்கப்படுவதோடு, பணியாளர்கள் தங்கள் நிறுவனங்களைச் சார்ந்திருக்கும் நிலையும் குறையும். தானியங்கித் தீர்வுக்கான (Auto-settlement) வரம்பு ₹1 லட்சத்திலிருந்து ₹5 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் பெரும்பாலான கோரிக்கைகள் சில மணிநேரங்களிலோ அல்லது ஒரே நாளுக்குள்ளோ தீர்க்கப்படும் வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது. இவை மட்டுமின்றி, இன்னும் பல்வேறு விதிமுறைகளை மாற்றியமைப்பதற்கான ஏற்பாடுகளும் நடைபெற்று வருகின்றன. EPFO 3.0 -இன் கீழ் இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் இன்னும் சில வாரங்களில் காணக்கூடிய முக்கிய மாற்றங்கள் பற்றி இங்கே காணலாம்.
PF பணம் எடுக்கும் செயல்முறை
EPFO 3.0 திட்டத்தின் கீழ், PF பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவது முன்னெப்போதையும் விட மிக எளிமையான ஒரு செயலாக மாறவுள்ளது. இனி இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் இதற்காக நீண்ட படிவங்களைப் பூர்த்தி செய்யவோ அல்லது அலுவலகத்திற்கு அடிக்கடி செல்லவோ தேவையில்லை. ஒரு வழக்கமான வங்கிக் கணக்கிலிருந்து தங்கள் பணத்தை எடுப்பது போலவே, UPI அல்லது உங்கள் PF கணக்குடன் இணைக்கப்பட்ட ATM அட்டையைப் பயன்படுத்தி, இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் இனி PF பணத்தை நேரடியாகத் திரும்பப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.
கணக்கில் பணம் நேரடியாக வரும்
PF தொகை, உறுப்பினர்களின் கணக்குடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள வங்கிக் கணக்கிற்கே நேரடியாக வரவு வைக்கப்படும். மேலும், ஆதார் OTP-யைப் பயன்படுத்தி, இந்த முழுச் செயல்முறையும் மிக விரைவாக நிறைவு செய்யப்படும். இந்த அமைப்பு NPCI உடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் PhonePe, Google Pay மற்றும் Paytm போன்ற செயலிகளில் இது ஆதரிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
UPI மற்றும் ATM மூலம் பணம் எடுக்கும் வரம்பு
EPFO விதிமுறைகளின்படி, இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள தொகையை திரும்பப் பெறுவதற்கான வரம்பு, ஊழியர்களின் குறிப்பிட்ட நோக்கம் மற்றும் தகுதியைச் சார்ந்து அமைகிறது. EPFO 3.0-இன் கீழ், ஒரு உறுப்பினர் ஒரு மாதம் வேலையின்றி இருந்தால், அவர் தனது PF இருப்பில் 75% வரை திரும்பப் பெறத் தகுதியுடையவர் ஆகிறார். அதே சமயம், இரண்டு மாதங்கள் வேலையின்றி இருத்தல் அல்லது 58 வயதில் ஓய்வு பெறுதல் போன்ற சூழல்களில், நிதியின் முழுமையான 100 சதவீதத்தையும் திரும்பப் பெற இயலும்.
திருமணம், கல்வி அல்லது வீடு கட்டுதல் / வாங்குதல் போன்ற பிற நோக்கங்களுக்காகவும் PF நிதியைத் திரும்பப் பெற அனுமதி உண்டு. இத்தகைய சூழல்களில் பொதுவாக 50 சதவீதம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தொகையை எடுத்துக்கொள்ளலாம். இருப்பினும், பொருந்தக்கூடிய விதிகளுக்கு ஏற்ப இந்த குறிப்பிட்ட வரம்பு மாறுபடலாம்.
இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள தொகையை எடுக்கும் செயல்முறையை எளிமைப்படுத்தும் நோக்கில், EPFO அதனை மூன்று தனித்துவமான வகைகளாகப் பிரித்துள்ளது:
- முதலாவது வகை 'தேவைகள்' (Needs): இது மருத்துவ சிகிச்சை (குறைந்தபட்ச பணி கால வரம்பு ஏதுமின்றி) மற்றும் கல்வி அல்லது திருமணம் (குறிப்பிட்ட கால பணிக்குப் பிறகு அனுமதிக்கப்படுவது) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.
- இரண்டாவது வகை 'வீட்டு வசதி' (Housing): இது வீடு வாங்குதல், கட்டுதல் அல்லது புதுப்பித்தல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. இதற்குப் பொதுவாகக் குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருக்க வேண்டும்.
- மூன்றாவது வகை 'குறிப்பிட்ட சூழல்கள்' (Specific Conditions): வேலையின்மை மற்றும் ஓய்வு பெறுதல் போன்றவை போன்றவை இவற்றில் வரும். இவற்றின் கீழ் பணத்தை முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ திரும்பப் பெற அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. இந்த வகைப்பாடு விதிமுறைகளைப் புரிந்துகொள்வதை எளிதாக்கியுள்ளதுடன், கோரிக்கைகள் நிராகரிக்கப்படும் எண்ணிக்கையையும் குறைக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நிறுவனத்தை சார்ந்திருக்க வெண்டாம்
EPFO சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் பயனர்களுக்கு அதிக உதவியாக உள்ளது. இதன் கீழ், PF தொடர்பான விஷயங்களுக்கு நிறுவனத்தை சார்ந்திருக்கும் நிலை தற்போது பெருமளவில் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. பெரும்பாலான சூழல்களில், பல பணிகளுக்கு இனிமேல் நிறுவனத்தின் ஒப்புதல் அல்லது சரிபார்ப்பு தேவைப்படாது. அதற்குப் பதிலாக, ஆதார் அடிப்படையிலான OTP வாயிலாகவே அடையாளச் சரிபார்ப்பு முழுமையாக நிறைவு செய்யப்படும்.
மேலும், பொதுவான தேவைகளுக்காக பணத்தை எடுக்க வேண்டிய சூழல்களில், 'சுய சான்றளிப்பு' (Self-certification) வசதி ஒன்றும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. முன்னர், இந்த அனைத்து பணிகளுக்கும் நிறுவனத்தின் ஒப்புதல் கட்டாயம் என்ற நிலை இருந்தது. இது, காலதாமதத்திற்கு வழிவகுத்தது. இவை இனி பெருமளவில் தவிர்க்கப்படும். இதன் காரணமாக, PF தொகையை விரைவாகப் பெறும் வசதி கிடைக்கும்.
UPI, ATM மூலம் பணம் எடுக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?
UPI மற்றும் ATM மூலம் PF தொகையை எடுக்கும் வசதியைப் பயன்படுத்திக்கொள்ள, சில அத்தியாவசிய நிபந்தனைகளை நீங்கள் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.
- உங்களிடம் செயல்பாட்டில் உள்ள ஒரு UAN (Universal Account Number) இருக்க வேண்டும்.
- மேலும், அந்த UAN எண்ணை உங்கள் ஆதார் எண்ணுடன் இணைப்பது கட்டாயமாகும்.
- அதிகப்படியான வரிப் பிடித்தங்களைத் தவிர்க்க, உங்கள் PAN எண்ணையும் அதனுடன் இணைத்திருக்க வேண்டும்.
- துல்லியமான வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் (IFSC குறியீடு உட்பட) புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
- OTP-களைப் பெறுவதற்கு, நீங்கள் பதிவு செய்துள்ள மொபைல் எண் செயல்பாட்டில் இருக்க வேண்டும்.
இந்த அனைத்து முன்நிபந்தனைகளும் சரியாகப் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட பிறகு, விரைவுபடுத்தப்பட்ட நிதி திரும்பப் பெறும் வசதியை உங்களால் மிக எளிதாகப் பயன்படுத்திக்கொள்ள முடியும்.
இபிஎஃப் வரி விதிப்பு
பிஎஃப் பணத்தை எடுப்பது தொடர்பான வரி விதிப்புகளில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் தொடர்ச்சியாக 5 ஆண்டுகள் பணிக்காலத்தை நிறைவு செய்த பிறகு பணத்தை எடுத்தால், முழுத் தொகைக்கும் வரி விலக்கு கிடைக்கும். இருப்பினும், இந்தக் காலத்தை நிறைவு செய்வதற்கு முன்பு ஊழியர்கள் ₹50,000-க்கு மேலான தொகையை எடுத்தால், TDS (மூலத்தில் வரி பிடித்தம்) பொருந்தும். மேலும், ஊழியரின் பான் எண் இணைக்கப்படவில்லை என்றால், அவர் அதிக விகிதத்தில் டிடிஎஸ் செலுத்த வேண்டியிருக்கலாம்.
இபிஎஃப் கிளெய்ம் தீர்வு செயல்முறை
இபிஎஃப் தொகைக்கான கிளெய்ம் செயல்முறையைத் துரிதப்படுத்தும் நோக்கில், EPFO அமைப்பானது, ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா (SBI), HDFC வங்கி மற்றும் ICICI வங்கி போன்ற முன்னணி நிறுவனங்கள் உட்பட 32 பொது மற்றும் தனியார் துறை வங்கிகளுடன் கூட்டு சேர்ந்துள்ளது. இதன் விளைவாக, PF சந்தா விவரங்களைக் கண்காணித்தல், நிதி கோரிக்கைகளைச் சரிபார்த்தல் மற்றும் நிதித் தீர்வு நடைமுறைகளைச் செயலாக்குதல் ஆகிய பணிகள், முன்னெப்போதையும் விட மிக வேகமாகவும், மிகவும் சீரான முறையிலும் நடைபெறத் தொடங்கியுள்ளன.
இதன் மிகப்பெரிய நன்மை சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களுக்குக் கிடைக்கும். ஏனெனில் க்ளைம் செயலாக்கம் இப்போது கணிசமாக வேகமானதாக இருக்கும். பெரும்பாலும் சில மணிநேரங்களில் இந்த செயல்முறை முடிந்துவிடும். இதன் காரணமாக நேரடி ஆவணப் பணிகள் மற்றும் அலுவலக வருகைகளின் தேவை குறைந்துள்ளது. மேலும் பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், நிறுவனத்தைச் சார்ந்திருக்கும் நிலையும் நீக்கப்படுகிறது. மேலும், ₹5 லட்சம் வரையிலான தானியங்கித் தீர்வு வரம்பு மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட டிஜிட்டல் அணுகல் காரணமாக, ஒருவரின் இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் தங்கள் கணக்கை நிர்வகிப்பது முன்னெப்போதையும் விட எளிதாகிவிட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
EPFO 3.0 பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. EPFO 3.0 -இல் என்ன மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன?
EPFO 3.0 திட்டத்தின் கீழ், பிஎஃப் செயல்முறை தற்போது விரைவான மாற்றத்திற்கு உட்பட்டு வருகிறது. PF நிதியைத் திரும்பப் பெறும் செயல்முறை இப்போது முழுமையாக டிஜிட்டல்மயமாக்கப்படுவதோடு, பயனர்களுக்கு மிகவும் எளிமையானதாகவும் மாற்றப்பட்டு வருகிறது.
2. EPFO 3.0 -இல் எதிர்பார்க்கப்படும் முக்கிய அம்சங்கள் என்ன?
இந்தப் புதிய கட்டமைப்பின் கீழ், UPI மற்றும் ATM மூலம் பணத்தை எடுப்பதற்கான வசதிகள் அறிமுகப்படுத்தப்படும். தானியங்கித் தீர்வுக்கான வரம்பு ₹5 லட்சமாக உயர்த்தப்படும். மேலும் பெரும்பாலான சூழல்களில், வேலையளிப்பவரின் ஒப்புதல் இனிமேல் தேவைப்படாது. இந்த மாற்றங்கள் அனைத்தும் மே 2026-க்குள் நடைமுறைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
3. இபிஎஃப் கிளெய்ம் செயல்முறையில் என்ன மாற்றம் ஏற்படும்?
இபிஎஃப் தொகைக்கான கிளெய்ம் செயல்முறையைத் துரிதப்படுத்தும் நோக்கில், EPFO அமைப்பானது, ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா (SBI), HDFC வங்கி மற்றும் ICICI வங்கி போன்ற முன்னணி நிறுவனங்கள் உட்பட 32 பொது மற்றும் தனியார் துறை வங்கிகளுடன் கூட்டு சேர்ந்துள்ளது.
