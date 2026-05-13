/EPFO 3.0: UPI, ATM மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதி... எப்படி எடுப்பது, வரம்பு என்ன?

EPFO 3.0 Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக முக்கியமானதாக இருக்கும். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்க்கப்படும் சில முக்கிய வசதிகள் இந்த மாதம் உறுப்பினர்களை வந்தடையலாம் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO), EPFO 3.0-இன் கீழ் ஒரு பெரிய டிஜிட்டல் மேம்படுத்தலை அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. இது விரைவில் ஏடிஎம் மற்றும் யுபிஐ மூலம் வருங்கால வைப்பு நிதியை (PF) திரும்பப் பெற அனுமதிக்கும்.
இந்த புதிய அமைப்பு, இந்தியா முழுவதும் உள்ள கோடிக்கணக்கான EPF சந்தாதாரர்களுக்கு PF அணுகலை வேகமாகவும், எளிமையாகவும், மேலும் வசதியாகவும் மாற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. EPFO 3.0, க்ளைம் செட்டில்மென்ட்டை எளிமையாக்கவும், ஆவணப் பணிகளைக் குறைக்கவும், சந்தாதாரர்களுக்கான ஒட்டுமொத்த பயனர் அனுபவத்தை மேம்படுத்தவும் பல வித புதிய வசதிகளுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
EPFO 3.0 என்பது ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் புதிய டிஜிட்டல் மேம்படுத்தலாகும். இது PF தொடர்பான சேவைகளை நவீனமயமாக்குவதிலும், க்ளைம் செயலாக்கத்தை மேம்படுத்துவதிலும் கவனம் செலுத்துகிறது. இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு அதிக வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொடுப்பதே இதன் முக்கிய நோக்கமாகும். இந்த மேம்படுத்தப்பட்ட அமைப்பு பின்வருவனவற்றை அறிமுகப்படுத்த உள்ளது:
- ஏடிஎம் மூலம் இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள பணத்தை எடுக்கும் செயல்முறை
- UPI-இணைக்கப்பட்ட PF பரிமாற்றம் மற்றும் திரும்பப் பெறுதல்
- அதிகரித்த ஆட்டோ-செட்டில்மென்ட் வரம்புகள்
- எளிமையான வித்டிராயல் செயல்முறை
- நிறுவன ஒப்புதல்களைச் சார்ந்திருப்பதைக் குறைத்தல்
இவை தவிர, PF பணத்தை திரும்பப் பெறும் வகைகளின் எண்ணிக்கை 13-இலிருந்து மூன்றாகக் குறையக்கூடும். இது சந்தாதாரர்களுக்கான செயல்முறையை எளிதாக்கும். மேம்படுத்தப்பட்ட கட்டமைப்பின் கீழ், EPFO தானியங்கித் தீர்வு வரம்பை ரூ. 1 லட்சத்திலிருந்து ரூ. 5 லட்சமாக உயர்த்தக்கூடும்.
EPFO 3.0-இன் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சங்களில் ஒன்று, பிஎஃப்-உடன் இணைக்கப்பட்ட ஏடிஎம் அட்டை வசதியாகும். சந்தாதாரர்கள் விரைவில் தங்களின் பிஎஃப் கணக்குகளுடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட்ட பிரத்யேக ஏடிஎம் அட்டைகளைப் பெறக்கூடும். இந்த அட்டை ஒரு வழக்கமான டெபிட் கார்டு போலச் செயல்பட்டு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏடிஎம்களில் இருந்து நேரடியாக பிஎஃப் பணத்தை எடுக்க பயனர்களுக்கு உதவும். ஏடிஎம் மூலம் பிஎஃப் பணத்தை எடுக்க, பயனர்கள் பின்வருவனவற்றைச் செய்ய வேண்டும்.
- முதலில் EPFO வசதியுள்ள ஏடிஎம்-க்குச் செல்லவும்
- பிஎஃப் பணம் எடுக்கும் ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
- UAN விவரங்களை உள்ளிடவும்
- வித்டிரா செய்ய வேண்டிய தொகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
- OTP அங்கீகாரத்தை முடிக்கவும்
சந்தாதாரர்கள் தங்களின் பிஎஃப் இருப்பில் 50 சதவீதம் வரை ஏடிஎம் மூலம் எடுக்க அனுமதிக்கப்படலாம். எனினும் இது குறித்த விவரம் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவிக்கப்படவில்லை.
EPFO 3.0, UPI அடிப்படையிலான பிஎஃப் பணம் எடுக்கும் வசதியையும் அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. சந்தாதாரர்கள் விரைவில் EPFO போர்டல் அல்லது மொபைல் செயலியில் லாக் இன் செய்து, பணம் செலுத்தும் முறையாக UPI-ஐத் தேர்ந்தெடுத்து, தங்களின் UPI ஐடியை உள்ளிட்டு, சரிபார்ப்பிற்குப் பிறகு தங்களின் இணைக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக PF பணத்தைப் பெற முடியும். இந்த வசதி, PF பணத்தை எடுப்பதை விரைவுபடுத்துவதோடு, ஆவணப் பணிகளையும் குறைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள EPFO 3.0 அமைப்பின் கீழ்:
- சந்தாதாரர்கள் தங்கள் மொத்த PF இருப்பில் 75 சதவீதம் வரை திரும்பப் பெறலாம்.
- கணக்கில் குறைந்தபட்சம் 25 சதவீத இருப்பு தொடர்ந்து இருக்க வேண்டியிருக்கலாம்.
- ATM வாயிலாக PF நிதியைத் திரும்பப் பெறுவதற்கான வரம்பு, மொத்த PF இருப்பில் 50 சதவீதமாக நிர்ணயிக்கப்படலாம்.
- தானியங்கித் தீர்வு (Auto-settlement) வரம்பு ரூ. 5 லட்சம் வரை அதிகரிக்கப்படலாம்.
- பெரும்பாலான PF திரும்பப் பெறுதல்களுக்கு, நிறுவனத்தின் சான்றொப்பம் (Attestation) இனி தேவைப்படாது.
EPFO 3.0-இன் அனைத்து அம்சங்களுக்குமான இறுதிச் செயல்பாட்டு வழிகாட்டுதல்களை, EPFO இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
EPFO 3.0 அம்சங்களைப் பெறுவதற்கு, சந்தாதாரர்களுக்குப் பின்வருவன தேவைப்படலாம்:
- செயலில் உள்ள 'Universal Account Number' (UAN)
- UAN உடன் இணைக்கப்பட்ட ஆதார் எண்
- EPFO கணக்குடன் இணைக்கப்பட்ட PAN எண்
- புதுப்பிக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் மற்றும் IFSC குறியீடு
- OTP சரிபார்ப்பிற்காகப் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்
- முழுமையான KYC விவரங்கள்
EPFO 3.0 பற்றிய் பொதுவான கேள்விகள் (FAQs)
1. EPFO 3.0 எப்போது முழுமையாக அமல்படுத்தப்படும்?
EPFO 3.0 இந்த மாத இறுதிக்குள் அமல்படுத்தப்படும் என கூறப்படுகின்றது.
2. ATM மூலம் பணம் எடுக்க வரம்பு என்ன?
ATM மூலம் பணம் எடுக்கும் வரம்பு PF இருப்பில் 50 சதவீதமாக நிர்ணயிக்கப்படலாம் என கூறப்படுகின்றது.
3. UPI மூலம் பிஎஃப் பணம் எடுப்பது எப்படிச் செயல்படக்கூடும்?
சந்தாதாரர்கள் விரைவில் EPFO போர்டல் அல்லது மொபைல் செயலியில் லாக் இன் செய்து, பணம் செலுத்தும் முறையாக UPI-ஐத் தேர்ந்தெடுத்து.