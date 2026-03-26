இனி ATM, UPI மூலம் PF பணத்தை பெறலாம்: EPFO 3.0 அதிரடி அறிமுகம்

EPFO 3.0 Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. EPFO தற்போது தனது அமைப்பை மேம்படுத்தி, EPFO 3.0 என்ற புதிய பதிப்பை அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருகிறது. இது செயல்முறைகளை இன்னும் எளிமையாகவும், வேகமாகவும் மாற்றும்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 26, 2026, 01:45 PM IST
EPFO 3.0 Latest News: அலுவலக பணிகளில் உள்ள இபிஎஃப் உறுப்பினரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி வெளியாகியுள்ளது. ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO தற்போது தனது அமைப்பை மேம்படுத்தி, EPFO 3.0 என்ற புதிய பதிப்பை அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருகிறது. 

அடுத்த நிலைக்கு செல்லும் EPFO வசதிகள்

EPFO மூலம் செய்யப்படும் இந்த மேம்படுத்தலின் முக்கிய நோக்கம், ஊழியர்களின் PF கணக்கை ஒரு வழக்கமான வங்கிக் கணக்கைப் போலவே செயல்பட வைப்பதாகும். அதாவது, வெகு விரைவில், உறுப்பினர்கள் தங்கள் PF கணக்கிலிருந்து பணத்தை ATM மற்றும் UPI வாயிலாகவே எடுக்க முடியும். இந்த புதிய மாற்றங்கள் குறித்த விரிவான விவரங்களை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

PF கணக்கில் பணம் எடுக்கும் செயல்முறை எளிதாகிறது

இபிஎஃப் கணக்கிலிருந்து பணத்தை எடுக்கும் செயல்முறை மிகவும் நீண்ட மற்றும் சிக்கலான ஒன்றாகவே இருந்து வந்துள்ளது. கணக்கில் உள்ள தொகையை எடுக்க அதிகமான ஆவணப் பணிகள்,  நிறுவனத்தின் ஒப்புதல்கள் ஆகியவை தேவைப்பட்டன. மேலும் பணத்தை எடுப்பதற்கான கோரிக்கையை சமர்ப்பித்த பிறகு, தொகையை பெற அதிக நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டிய சூழலும் இருந்தது. 

இந்த அனைத்து சிக்கல்கள்ளையும் தீர்க்கும் வகையில் EPFO இப்போது செயல்முறைகளில் பல மாற்றங்களை செய்துள்ளது. EPFO ​​3.0 முன்னெடுப்பின் கீழ், டிஜிட்டல் மற்றும் கோர்-பேங்கிங் அமைப்பு தற்போது உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த புதிய அமைப்பின் மூலம், 
- உறுப்பினர்கள் தங்கள் PF இருப்பை உடனடியாக செக் செய்யலாம்.
- பணத்தைப் பெறுவதற்கான கோரிக்கைகளை இணையம் வாயிலாகவே சமர்ப்பிக்கலாம்.
- உங்கள் பிஎஃப் பணத்தை மிக விரைவாகப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

ATM EPF Withdrawal: ATM, UPI மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதி

- EPFO 3.0 மூலம் வரக்கூடிய மாற்றங்களிலேயே மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க அம்சம் என்னவென்றால், இனிவரும் காலங்களில் ATM அட்டைகள் அல்லது UPI வாயிலாகவே PF பணத்தை எடுக்கும் வசதி சாத்தியமாகக்கூடும். 

- இருப்பினும், இந்த வசதிக்கு சில விதிமுறைகளும் இருக்கும்.

- மருத்துவ அவசரநிலைகள், வீடு வாங்குதல், கல்விக்கான நிதித் தேவை அல்லது வேலையின்மை காலங்கள் போன்ற அத்தியாவசியத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே, குறிப்பிட்ட விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டுப் பணம் எடுக்க அனுமதிக்கப்படும்.

- சுருக்கமாகச் சொன்னால், இந்தச் செயல்முறைக்கான வசதி நிச்சயமாக அதிகரிக்கும் என்றாலும், அதை நிர்வகிக்கும் அடிப்படை விதிமுறைகள் தொடர்ந்து நடைமுறையில் இருக்கும்.

EPF Claim Settlement: எளிதான செயல்முறை

மேலும், PF பணத்தைப் பெறுவதற்கான கோரிக்கைகளைத் தீர்த்து வைக்கும் செயல்முறை, அதாவது க்ளெய்ம் செட்டில்மெண்ட் செயல்முறை முன்னெப்போதையும் விட மிக வேகமாக நடைபெற உள்ளது. ஆதார் மற்றும் KYC சரிபார்ப்பு முறைகளின் உதவியுடன், பல கோரிக்கைகள் தானியங்கி முறையில் செயலாக்கப்படும். இதன் மூலம், முன்பு வாரக்கணக்கில் நீண்டிருந்த காத்திருப்புக் காலம், இனி சில கணங்களில் முடிவடையும் வாய்ப்புள்ளது. இது ஊழியர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணமாக அமையும்.

அதுமட்டுமின்றி, ஒரு ஊழியர் தனது வேலையை மாற்றும்போது, ​​அவரது PF கணக்கு விவரங்கள் தானாகவே புதிய நிறுவனத்திற்கு மாற்றப்பட்டுவிடும். இதனால் ஊழியர்கள் மீண்டும் மீண்டும் விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது.

நிபுணர்களின் எச்சரிக்கை

இருப்பினும், இத்தகைய மேம்பட்ட வசதிகள் கூடுதல் பொறுப்புகளையும் உடன் கொண்டு வருவதாக நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். PF கணக்கு என்பது அடிப்படையில் ஓய்வுக்காலச் சேமிப்பிற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நிதியாதாரம் என்பதால், அதிலிருந்து அடிக்கடி பணத்தை எடுப்பது ஒருவரின் எதிர்கால நிதிப் பாதுகாப்பிற்குப் பாதகமாக அமையக்கூடும். ஆகையால் இந்த வசதி அறிமுகம் ஆனவுடன், தேவைகளை சரியாக அடையாளம் கண்டு, நீண்டகால நன்மைகளையும் கருத்தில் கொண்டு பிஎஃப் பணத்தை எடுப்பது பற்றி முடிவெடுக்க வேண்டும் என நிபுணர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள்.

EPFO 3.0 என்றால் என்ன?

EPFO 3.0 என்பது PF அமைப்பை முழுமையாக டிஜிட்டல் மயமாக்கவும், வேகமானதாகவும், பயனர்களுக்கு மிகவும் எளிமையானதாகவும் மாற்றும் திசையில் எடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு மிகப்பெரிய நடவடிக்கையாகும். இதன் வாயிலாக, லட்சக்கணக்கான ஊழியர்கள் தங்கள் கடின உழைப்பால் ஈட்டிய சேமிப்புப் பணத்தை இன்னும் எளிதாகவும் விரைவாகவும் அணுகும் வாய்ப்பைப் பெறுவார்கள். இது முழு செயல்முறையை எளிதாக்குவதுடன் பணிகளை விரைவுபடுத்தும் என்றும் நம்பப்படுகின்றது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. EPFO 3.0 எப்போது அமலுக்கு வரும்?
EPFO 3.0 ஏப்ரல் முதல் அமலுக்கு வரும் என நம்பப்படுகின்றது. எனினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் இன்னும் கிடைக்கவில்லை.

2. EPFO 3.0 -இன் முக்கிய அம்சம் என்ன?
EPFO 3.0 -இன் கிழ், இனிவரும் காலங்களில் ATM அட்டைகள் அல்லது UPI வாயிலாகவே PF பணத்தை எடுக்கும் வசதி சாத்தியமாகக்கூடும். 

3. க்ளெய்ம் செட்டில்மெண்டில் என்ன மாற்றம் ஏற்படும்?
PF பணத்தைப் பெறுவதற்கான கோரிக்கைகளைத் தீர்த்து வைக்கும் செயல்முறை, அதாவது க்ளெய்ம் செட்டில்மெண்ட் செயல்முறை முன்னெப்போதையும் விட மிக வேகமாக நடைபெற உள்ளது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

