EPFO 3.0, CPPS, கிளெய்ம் செயல்முறை... நாடாளுமன்றத்தில் முக்கிய தகவல்களை பகிர்ந்த மத்திய அரசு

EPFO 3.0 Latest Update: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. அவர்கள் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்து காத்திருந்த EPFO 3.0 பற்றி மத்திய அரசு முக்கிய அப்டேட்டை அளித்துள்ளது. EPFO 3.0 எப்போது முழுமையாக அறிமுகம் ஆகும்? இதனால் இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு கிடைக்கப்போகும் பிரத்யேக நன்மைகள் என்ன? அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
EPFO 3.0: மக்களவையில் மத்திய அரசு அளித்த தகவல்
EPFO 3.0 குறித்த புதிய தகவல்களை மக்களவையில் அரசு பகிர்ந்துள்ளது. இபிஎஃப் பயனர்களுக்கு வருங்கால வைப்பு நிதி சேவைகளை வேகமாகவும் எளிதாகவும் ஆக்குவதில் தொழில்நுட்பத்தின் பங்கு பற்றி அரசு தெரிவித்தது. விரைவான க்ளெய்ம் தீர்வுகள் முதல் எளிமைப்படுத்தப்பட்ட கணக்கு பரிமாற்றங்கள் வரை, குறைந்தபட்ச மனிதத் தலையீட்டுடன் செயல்படும் வகையில் இந்த அமைப்பு மறுவடிவமைப்பு செய்யப்படுகிறது. தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை இணை அமைச்சர் ஷோபா கரந்த்லாஜே, தானியங்குமயமாக்கல் மற்றும் டிஜிட்டல் கருவிகள் உள்ளிட்ட முக்கிய முன்னேற்றங்களை பற்றி எடுத்துரைத்தார்.
மேம்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதிய முறைகள்
மத்திய அரசு அளித்த இந்தத் தகவலில் ஓய்வூதிய அமைப்புகள் மற்றும் ஆன்லைன் செயல்முறைகள் குறித்தும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், இந்தியா முழுவதும் உள்ள மில்லியன் கணக்கான சந்தாதாரர்களுக்கு EPFO மிகவும் திறமையான, பயனர்-நட்பு ரீதியான மற்றும் பெரும்பாலும் டிஜிட்டல் அனுபவத்தை நோக்கி நகரும் வகையில் மேம்படுவதை மத்திய அரசு விளக்கியது.
EPFO 3.0 என்றால் என்ன?
EPFO 3.0 என்றால் என்ன? அது டிஜிட்டல் சேவைகளை எவ்வாறு மேம்படுத்துகிறது? இந்த கேள்வி பல ஊழியர்களுக்கு உள்ளது. EPFO 3.0 என்பது ஊழியர்கள் தங்கள் வருங்கால வைப்பு நிதி கணக்குகளை நிர்வகிக்கும் முறையை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்ட ஒரு டிஜிட்டல் மாற்றத் திட்டமாகும். இது ஊழியர்களின் இபிஎஃப் செயல்முறை அனுபவத்தை அடுத்த நிலைக்கு எடுத்துச்செல்லும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. காகித வேலைகளைக் குறைப்பதிலும், பெரும்பாலான சேவைகளை ஒரே ஒருங்கிணைந்த தளம் மூலம் ஆன்லைனுக்கு மாற்றுவதிலும் இதில் கவனம் செலுத்தப்படுகிறது.
வேகமாகும் க்ளெய்ம் செயல்முறை
EPFO 3.0 முக்கிய மேம்பாடுகளில் ஒன்று, வேகமான க்ளெய்ம் செயலாக்கம் ஆகும். இடர் சோதனைகளில் தேர்ச்சி பெறும் க்ளெய்ம்கள் இப்போது தானாகவே கையாளப்படுகின்றன. இதனால், க்ளெய்ம் தீர்வுக்கான நேரம் 20 நாட்கள் என்றிருந்த நிலை மாறி மூன்று நாட்களுக்கும் குறைவாகக் குறைக்கப்படுகிறது. இது மனித ஒப்புதல்களைச் சார்ந்திருப்பதைக் குறைத்து, இபிஎஃப் தொகையை உறுப்பினர்கள் பெறும் செயல்முறையை விரைவுபடுத்துகிறது.
இந்த அமைப்பு மேம்பட்ட கண்காணிப்பு மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையை ஆதரிக்கிறது. இதன் உதவியுடன் பயனர்கள் தங்கள் கணக்குகள், கோரிக்கைகள் மற்றும் பரிமாற்றங்களை டிஜிட்டல் வழிகள் மூலம் எளிதாக நிர்வகிக்க முடியும். ஒட்டுமொத்தமாக, EPFO 3.0, இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கான சேவைகளையும், அனுபவத்தையும் விரைவானதாகவும், எளிமையானதாகவும், நம்பகமானதாகவும் மாற்றுவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
EPFO 3.0: நாடாளுமன்றத்தில் கிடைத்த அப்டேட் என்ன?
EPFO சீர்திருத்தங்கள் குறித்து அரசாங்கம் நாடாளுமன்றத்தில் பல புதிய தகவல்களைப் பகிர்ந்துள்ளது.
Centralised Pension Payment System:
மையப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதியப் பணமளிப்பு முறை (CPPS), ஜனவரி 1, 2025 முதல் அனைத்து EPFO கள அலுவலகங்களிலும் முழுமையாகச் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது வேகமான மற்றும் பிழையற்ற ஓய்வூதிய விநியோகத்தை உறுதி செய்கிறது. அதன் மூலம் ஒவ்வொரு மாதமும் 70 லட்சத்திற்கும் அதிகமான ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இது பெரிய அளவில் பயனளிக்கிறது.
Claim Settlements
கோரிக்கைத் தீர்வுகள் குறித்தும் மத்திய அரசு தகவல்களை அளித்தது. பிப்ரவரி 25, 2026 வரை ரூ.5 லட்சம் வரையிலான 3,52,20,199 கோரிக்கைகள் தானியங்கி முறையில் செயல்படுத்தப்பட்டன. "தானியங்கி கோரிக்கை தீர்வு முறை, கோரிக்கை தீர்வுத் திறனை கணிசமாக மேம்படுத்தியுள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டில் மொத்த முன்பணக் கோரிக்கைகளில் 71.37% தானியங்கி முறையில் தீர்க்கப்பட்டு, சுமார் ரூ.51,620 கோடி வழங்கப்பட்டுள்ளது," என கரந்த்லாஜே கூறினார்.
Account Transfers
கணக்கு மாற்றங்களைப் பற்றிய அப்டேட்டையும் அரசு அளித்தது. கணக்கு மாற்றங்களில் பயனர் அல்லது நிறுவனத்தின் தலையீடு இல்லாமல் 70,54,895 கோரிக்கைகள் தானாகவே செயல்படுத்தப்பட்டன. கூடுதலாக, 21,39,247 கோரிக்கைகள் நிறுவனத்தின் ஈடுபாடு இல்லாமல் ஊழியர்களால் நேரடியாகச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன.
பயனர்கள் EPFO சேவைகளை ஆன்லைனில் அணுகுவது எப்படி?
பயனர்கள் இப்போது பெரும்பாலான EPFO பணிகளை மிக எளிதாக ஆன்லைனில் செய்து முடிக்கலாம். அதற்கான செயல்முறை பின்வருமாறு:
- முதலில் UAN சான்றுகளைப் பயன்படுத்தி EPFO உறுப்பினர் போர்ட்டலில் லாக் இன் செய்யவும்.
- ஆன்லைனில், பணம் எடுக்க அல்லது முன்பணம் பெற டிஜிட்டல் முறையில் கோரிக்கைகளை சமர்ப்பிக்கலாம்.
- போர்ட்டல் மூலம் கோரிக்கையின் நிலையை நிகழ்நேரத்தில் கண்காணிக்கலாம்.
- தகுதி இருந்தால், விரைவான செயலாக்கத்திற்காக தானியங்கி கோரிக்கை தீர்வைப் பயன்படுத்தலாம்.
- வேலை மாறும்போது EPF கணக்குகளைத் தானாகவே மாற்றலாம்
- KYC-இணக்கமான கணக்குகளில் நிறுவனத்தின் ஒப்புதல் இல்லாமல் பரிமாற்றக் கோரிக்கைகளைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.
- மையப்படுத்தப்பட்ட அமைப்பு மூலம் ஓய்வூதியம் தொடர்பான புதுப்பிப்புகளை அணுகலாம்.
மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அம்சங்கள், EPFO 3.0, டிஜிட்டல் கருவிகள் மூலம் வருங்கால வைப்பு நிதி சேவைகளை மேலும் அணுகக்கூடியதாகவும் வேகமானதாகவும் மேம்படுத்துவதை விளக்கும் வண்ணம் உள்ளன.
EPFO 3.0 FAQs
EPFO 3.0 பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் இதோ:
1. EPFO 3.0 என்றால் என்ன?
EPFO 3.0 என்பது ஊழியர்கள் தங்கள் வருங்கால வைப்பு நிதி கணக்குகளை நிர்வகிக்கும் முறையை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்ட ஒரு டிஜிட்டல் மாற்றத் திட்டமாகும்.
2. EPFO 3.0 முழுமையாக அமல்படுத்தப்பட்டு விட்டதா?
இல்லை, இன்னும் EPFO 3.0 முழுமையாக அமலுக்கு வரவில்லை. இது ஏப்ரல் 2026 அமலுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
3. CPPS ஓய்வூதிய முறை என்றால் என்ன?
CPPS என்பது மையப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதியப் பணமளிப்பு முறையாகும். வேகமான மற்றும் பிழையற்ற ஓய்வூதிய விநியோகத்தை இது உறுதி செய்கிறது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ