EPFO 3.0: UPI, ATM மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதி... எப்போது தொடங்கும், வரம்பு என்ன?

EPFO 3.0 Latest News: பொதுவாக, இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு, தங்கள் கணக்கிலிருந்து தொகையை எடுப்பது பெரும்பாலும் ஒரு நீண்ட மற்றும் சோர்வூட்டும் செயல்முறையாகவே இருந்து வந்துள்ளது. இருப்பினும், இந்த நிலை இனி மாறவுள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 18, 2026, 11:04 AM IST
  • ATM அல்லது UPI மூலம் PF பணத்தை எடுக்கும் வசதியின் நோக்கம் என்ன?
  • இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் தங்கள் பிஎஃப் கணக்கிலிருந்து எவ்வளவு தொகையை எடுக்க முடியும்?
  • இந்த வசதி எப்போது செயல்பாட்டிற்கு வரும்?

EPFO 3.0 Latest News: தனியார் துறை ஊழியரா நீ்ங்கள்? மாதா மாதம் இபிஃப் கணக்கில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை டெபாசிட் செய்கிறீர்களா? அப்படியென்றால், இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும். கடந்த சில ஆண்டுகளில் இபிஎஃப் செயல்முறையில் பல மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. பல வசதிகள் ஏற்பட்டுள்ளன. வரும் ஆண்டுகளில் இன்னும் அதிக மேம்படுத்தல்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.

பொதுவாக, இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு, தங்கள் கணக்கிலிருந்து தொகையை எடுப்பது பெரும்பாலும் ஒரு நீண்ட மற்றும் சோர்வூட்டும் செயல்முறையாகவே இருந்து வந்துள்ளது. இருப்பினும், இந்த நிலை இனி மாறவுள்ளது. ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO), ‘EPFO 3.0’ எனப் பெயரிடப்பட்ட ஒரு பெரிய டிஜிட்டல் மாற்றத்திற்குத் தன்னைத் தயார்படுத்தி வருகிறது. இந்த புதிய கட்டமைப்பின் கீழ், PF கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் தங்கள் கணக்கில் உள்ள தொகையைத்  திரும்பப் பெற இனி நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. இப்போது நீங்கள் உங்கள் PF கணக்கிலிருந்து பணத்தை நேரடியாக ATM-கள் அல்லது UPI வாயிலாகவே திரும்பப் பெற முடியும்.

ATM EPF Withdrawal: ஒரு புதிய டிஜிட்டல் புரட்சி

ATM அல்லது UPI மூலம் PF பணத்தை எடுக்கும் வசதி ஒரு புதிய டிஜிட்டல் புரட்சியாக பார்க்கப்படுகின்றது. முழு அமைப்பையும் மிக விரைவாக டிஜிட்டல் மயமாக்குவதே EPFO -வின் முதன்மையான நோக்கமாகும். ‘EPFO 3.0’ என்பது இந்த திசையில் எடுக்கப்படும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நடவடிக்கையாக இருக்கும். இந்த மேம்படுத்தலின் மூலம், பிஎஃப் கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு வங்கிச் சேவைகளைப் போன்றே உடனடிச் சேவைகளை வழங்குவதை இந்த அமைப்பு இலக்காகக் கொண்டுள்ளது. 

இதுவரை இருந்த செயல்முறை என்ன?

இதுவரை, PF கணக்கில் உள்ள தொகையை எடுக்க, ஊழியர்கள் ஆன்லைன் கோரிக்கை படிவங்களை நிரப்ப வேண்டியிருந்தது. மேலும் ஒப்புதலுக்காகப் பல நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டிய சூழலும் இருந்தது. 

இருப்பினும், புதிய அமைப்பின் கீழ், இந்த முழு செயல்முறையும் இப்போது மிகவும் எளிமையாகவும், அதிக வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் மாற்றப்பட்டு வருகிறது. இதன் முக்கியமான நேரடித் தாக்கம் என்னவென்றால், தேவையின் போது உடனடியாக பணம் கிடைக்கும். அதாவது, அவசர காலங்களில், ஊழியர்கள் தங்கள் சொந்தப் பணத்தை அணுகுவதற்கு இனி வாரக்கணக்கில் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது.

ATM மூலம் பணம் எடுக்கும் செயல்முறை

ATM அட்டைகள் மற்றும் UPI-ஐப் பயன்படுத்தி இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் எப்படி பணத்தை எடுப்பது? PF கணக்கு இனி ஊழியர்களின் அன்றாட பரிவர்த்தனை செயல்முறைகளுடன் நேரடியாக ஒருங்கிணைக்கப்படும் என்பதே இந்த புதிய முயற்சியின் மிகவும் சுவாரஸ்யமான அம்சமாக பார்க்கப்படுகின்றது. EPFO ​​தனது கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஒரு சிறப்பு ‘PF ATM அட்டையை’ (PF ATM Card) வழங்க பரிசீலித்து வருகிறது. இந்த அட்டை வழங்கப்பட்டதும், சாதாரண டெபிட் அட்டையைப் போலவே, ஊழியர்கள் அருகிலுள்ள ATM இயந்திரத்திற்குச் சென்று, தங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ப PF நிதியைத் திரும்பப் பெற முடியும்.

கூடுதலாக, ஊழியர்களின் PF கணக்கை UPI உடன் இணைப்பதற்கான வசதியும் வழங்கப்படும். மேலும், தற்போதுள்ள EPFO ​​இணையதளம் மற்றும் ‘UMANG’ செயலி வாயிலாக வங்கிக் கணக்கிற்கு நிதியை மாற்றுவதற்கான விருப்பத் தேர்வும், முன்பை விட இன்னும் தடையற்ற வகையில் எளிதாக்கப்படும்.

EPF Withdrawal: எவ்வளவு பணத்தை எடுக்க வேண்டும்?

இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் தங்கள் பிஎஃப் கணக்கிலிருந்து எவ்வளவு தொகையை எடுக்க முடியும்? இந்த கேள்வி பல உறுப்பினர்களுக்கு உள்ளது. முதற்கட்டத் தகவல்களின்படி, ATM-கள் அல்லது UPI வாயிலாக மேற்கொள்ளப்படும் PF பணத் திரும்பப் பெறுதல்களுக்கு, EPFO ​​ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பை நிர்ணயிக்கும் என்று தெரிகிறது. தற்போதைய புரிதலின்படி, கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் தங்கள் கணக்கில் மொத்தமாகச் செலுத்தப்பட்டுள்ள நிதியில் 50 முதல் 75 சதவீதம் வரையிலான தொகையை மட்டுமே இந்த வழிகள் மூலம் திரும்பப் பெற முடியும் என்று அறியப்படுகிறது. 

இருப்பினும், இது ஒரு ஆரம்பக்கட்ட வரம்பே ஆகும். எதிர்காலத்தில் இந்த வரம்பு அதிகரிக்கப்படவும் வாய்ப்புள்ளது. துல்லியமான பணம் எடுப்பு வரம்புகள் மற்றும் பிற விதிமுறைகள் குறித்த விரிவான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை, EPFO கூடிய விரைவில் வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

இந்த வசதி எப்போது செயல்பாட்டிற்கு வரும்?

- EPFO 3.0 திட்டமானது ஏப்ரல் மாதத்திலேயே தொடங்கப்படும் என்று முந்தைய தகவல்கள் தெரிவித்தன.

- இருப்பினும், இதைச் செயல்படுத்துவதில் தற்போது சில தாமதங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. 

- EPFO ​​விரைவில் ஒரு புதிய மொபைல் செயலியை அறிமுகப்படுத்தக்கூடும் என்று நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். 

- இந்த புதிய செயலியின் வாயிலாகவே, கணக்குதாரர்கள் UPI மூலம் பணத்தை எடுக்கவும், பிற நவீன வசதிகளைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளவும் இயலும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகல் (FAQs)

1. ATM அல்லது UPI மூலம் PF பணத்தை எடுக்கும் வசதியின் நோக்கம் என்ன?

ATM அல்லது UPI மூலம் PF பணத்தை எடுக்கும் வசதி ஒரு புதிய டிஜிட்டல் புரட்சியாக பார்க்கப்படுகின்றது. முழு அமைப்பையும் மிக விரைவாக டிஜிட்டல் மயமாக்குவதே EPFO -வின் முதன்மையான நோக்கமாகும்.

2. இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் தங்கள் பிஎஃப் கணக்கிலிருந்து எவ்வளவு தொகையை எடுக்க முடியும்?

பிஎஃப்  கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் தங்கள் கணக்கில் மொத்தமாகச் செலுத்தப்பட்டுள்ள நிதியில் 50 முதல் 75 சதவீதம் வரையிலான தொகையை மட்டுமே இந்த வழிகள் மூலம் திரும்பப் பெற முடியும் என்று அறியப்படுகிறது. எனினும் இது குறித்து இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் இன்னும் கிடைக்கவில்லை.

3. இந்த வசதி எப்போது செயல்பாட்டிற்கு வரும்?

இதைச் செயல்படுத்துவதில் தற்போது சில தாமதங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. இது எப்போது அமலுக்கு வரும் என்பது குறித்து இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ தகவல் கிடைக்கவில்லை.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

