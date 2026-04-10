EPFO 3.0: ஆட்டோ கிளேய்ம் தீர்வு, UPI, EPF மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதி, இன்னும் பல நன்மைகள்

EPFO 3.0 Latest Update: EPFO 3.0 -இன் அனைத்து அம்சங்களும் இன்னும் முழுமையாகச் செயல்படுத்தப்படவில்லை. UPI அடிப்படையிலான பணம் எடுத்தல் மற்றும் டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பின் பிற அம்சங்கள் குறித்த பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 10, 2026, 10:41 AM IST
EPFO 3.0 Latest Update: ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு ஊழியர்களுக்கு பல வித வசதிகளையும், நன்மைகளையும் அளித்து வந்துள்ளது என்றாலும், நீண்ட காலமாகவே, EPFO சேவைகள் குறித்து ஊழியர்களிடையே ஒருவித அதிருப்தி நிலவி வந்தது. கிளெய்ம்களைத் தீர்ப்பதில் ஏற்படும் தாமதங்கள், அதிகப்படியான ஆவணப் பணிகள் மற்றும் பல சமயங்களில், தங்கள் நிறுவனங்களை அதிக அளவில் சார்ந்திருக்க வேண்டிய நிலை போன்ற சிக்கல்கள் அவ்வப்போது ஊழியர்களுக்கு பல வித இன்னல்களை ஏற்படுத்தின.

EPFO 3.0: புதிய அமைப்பு, அதிக வசதிகள்

இந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண தொழிலாளர் அமைச்சகமும் EPFO அமைப்பும் முழு முனைப்புடன் செயல்பட்டன. இப்போது, ​​இந்த இன்னல்களை தீர்க்கும் வகையில், 'EPFO 3.0' என்ற புதிய திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்த அரசாங்கம் தயாராகி வருகிறது. இது ஒரு மிகப்பெரிய டிஜிட்டல் மாற்றமாகப் போற்றப்படுகிறது. இந்தப் புதிய அமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்தவுடன், வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) தொடர்பான செயல்முறைகள், கடந்த காலத்துடன் ஒப்பிடும்போது மிகவும் எளிமையாகவும் வேகமாகவும் மாறும்.

EPFO 3.0-இன் நோக்கம் என்ன?

EPFO 3.0-இன் நோக்கம் முழு அமைப்பையும் டிஜிட்டல் முறையில் வலுப்படுத்துதலாகும். புதிய விதிமுறைகளின் கீழ், 

- கிளெய்ம்களைத் தீர்க்கும் பணிகள் விரைவுபடுத்தப்படும், 
- ஆவணப் பணிகள் குறைக்கப்படும்,
- ஊழியர்கள் தங்கள் தொகையை அணுகுவதற்காகத் தங்கள் நிறுவனங்களை அதிகம் சார்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது.

இவை மட்டுமின்றி, ATM மற்றும் UPI போன்ற நவீன வழிகள் மூலமாகவும் பிஎஃப் பணத்தை எடுப்பதற்கான வசதியை ஏற்படுத்தித் தருவதற்கான முயற்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. தற்போதுள்ள அமைப்பை டிஜிட்டல் முறையில் வலுப்படுத்துவதும், மனிதர்களின் நேரடித் தலையீட்டைக் குறைப்பதும், கோடிக்கணக்கான கணக்குதாரர்களுக்குச் சேவைகளை மிகவும் தடையற்ற முறையில் வழங்குவதும் EPFO ​​3.0-இன் முதன்மையான நோக்கம் ஆகும். இந்த அமைப்பு முழுமையாகச் செயல்பாட்டிற்கு வர இன்னும் சில மாதங்கள் ஆகும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டாலும், அதன் சில அம்சங்கள் ஏற்கனவே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுவிட்டன என்பதை மனதில் கொள்ள வேண்டும்.

EPF Claim Settlement: கிளெய்ம் தீர்வு விரைவாகும்

இந்தப் புதிய அமைப்பு கொண்டுவரும் மிக முக்கியமான மாற்றம், கிளெய்ம்களைத் தீர்க்கும் செயல்முறையில்தான் வெளிப்பட உள்ளது. EPFO ​​ஆனது, தானியங்கித் தீர்வுக்கான வரம்பை (auto-settlement limit) ₹5 லட்சமாக உயர்த்தியுள்ளது. இதன் மூலம், மனிதர்களின் நேரடித் தலையீடு ஏதுமின்றி, பெருமளவிலான கோரிக்கைகள் தானாகவே ஒப்புதல் பெறும் நிலை உருவாகியுள்ளது. இது நேரத்தை மிச்சப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், ஊழியர்கள் தங்கள் நிதியை அணுகுவதற்காக நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை என்பதை உறுதி செய்கிறது. 

மேலும், வேலை மாறும்போது PF கணக்கை மாற்றிக்கொள்வதில் ஏற்படும் தடைகளும் குறைய உள்ளன. முன்னதாக, இந்தச் செயல்முறைக்கு நிறுவனத்தின் ஒப்புதல் தேவைப்பட்டது. இது பெரும்பாலும் தாமதங்களுக்கு வழிவகுத்தது. ஆனால் இப்போது, ​​KYC விவரங்கள் இணைக்கப்பட்ட கணக்குகளுக்கு, PF மாற்றும் பணிகள் பெரும்பாலும் தானியங்கி முறையிலேயே நிறைவு செய்யப்படுகின்றன.

UPI EPF Withdrawal: UPI மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதி

டிஜிட்டல் வசதியை ஊக்குவிக்கும் ஒரு நடவடிக்கையாக, UPI மூலம் PF பணத்தை எடுக்கும் வசதியை அறிமுகப்படுத்துவதில் EPFO ​​தற்போது தீவிரமாகச் செயல்பட்டு வருகிறது. இது நடைமுறைக்கு வந்தவுடன், ஊழியர்கள் தங்கள் பிஎஃப் நிதியை மிகக் குறுகிய காலத்திற்குள் நேரடியாகத் தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளிலேயே பெற்றுக்கொள்ள முடியும். 

இத்துடன் சேர்த்து, பணம் எடுப்பதற்கான க்ளெய்ம்களைப் பதிவு செய்தல், அவற்றின் நிலையை அறிதல் மற்றும் நிதியைத் திரும்பப் பெறும் செயல்முறைகளை மேற்கொள்ளுதல் போன்ற சேவைகளை மிகவும் எளிமையாக்கும் வகையில், ஒரு புதிய மொபைல் செயலியை (App) அறிமுகப்படுத்துவதற்கான திட்டங்களும் உள்ளன. இதன் விளைவாக, இந்த பணியை முடிக்க ஊழியர்கள் அடிக்கடி அலுவலகங்களுக்கு செல்லவோ அல்லது சிக்கலான ஆவணப் பணிகளைக் கையாளவோ தேவையில்லை.

Unified Pension System: ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதிய அமைப்பு

EPFO 3.0 -இன் கீழ், ஓய்வூதிய அமைப்பும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு வருகிறது. ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு சரியான நேரத்தில் மற்றும் சீரான முறையில் பணம் வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்யும் நோக்கத்தில், ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியப் பணமளிப்பு முறை அனைத்து அலுவலகங்களிலும் ஏற்கனவே செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள், நிர்வாகத் தாமதங்கள் மற்றும் நிதியைப் பெறுவதில் உள்ள தடைகள் குறித்த பல ஆண்டுகால புகார்களைத் தொடர்ந்து, இத்தகைய சீர்திருத்தங்களின் தேவை உணரப்பட்டது. டிஜிட்டல் மற்றும் தானியங்கி சரிபார்ப்பை நோக்கி நகர்ந்து, EPFO-வை ஒரு பாரம்பரிய நிர்வாக அலுவலகமாக இல்லாமல், வங்கிச் சேவையைப் போன்ற ஒரு தளமாக மாற்ற அரசாங்கம் முயன்று வருகிறது.

டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்புப் பணிகள் தொடர்கின்றன

EPFO 3.0 -இன் அனைத்து அம்சங்களும் இன்னும் முழுமையாகச் செயல்படுத்தப்படவில்லை. UPI அடிப்படையிலான பணம் எடுத்தல் மற்றும் டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பின் பிற அம்சங்கள் குறித்த பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன. மேலும் இந்த அமைப்பு தற்போது ஒரு மாற்றக் கட்டத்தில் உள்ளது. இந்த மாற்றங்கள் சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானதாக அமையக்கூடும். 

அவசர காலங்களில் நிதியை உடனடியாகப் பெறுதல், வேலை மாறும்போது சிரமமில்லாத பணப் பரிமாற்றம், மற்றும் முதலாளிகளைச் சார்ந்திருப்பதைக் குறைத்தல் போன்ற பலன்களை அவை வழங்கும். இருப்பினும், எளிதாகப் பணம் எடுக்கும் வசதியுடன், அடிக்கடி பணம் எடுப்பது நீண்டகால ஓய்வூதிய சேமிப்பைப் பாதிக்கக்கூடும் என்ற கவலையும் நீடிக்கிறது. ஆகையால் இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் மிகவும் அவசியான தேவைகளுக்கு மட்டும் இபிஎஃப் பணத்தை எடுக்கும் பழக்கத்தை வைத்துக்கொண்டால், எதிர்காலத்திற்கான நிதி பாதுகாப்பில் பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்கும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. EPFO 3.0 என்றால் என்ன?
EPFO 3.0 என்பது, EPF பணத்தை திரும்பப் பெறும் செயல்முறையை வேகமானதாகவும், எளிதானதாகவும் மற்றும் நெகிழ்வுத்தன்மை கொண்டதாகவும் மாற்றும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டு, அக்டோபர் 2026-இல் மத்திய அறங்காவலர் வாரியத்தால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட ஒரு முக்கிய டிஜிட்டல் மேம்படுத்தலாகும்.

2. ATM மற்றும் UPI மூலம் PF பணத்தை எடுக்கும் வசதி எப்போது தொடங்கும்?
டிஜிட்டல் வசதியை ஊக்குவிக்கும் ஒரு நடவடிக்கையாக, UPI மூலம் PF பணத்தை எடுக்கும் வசதியை அறிமுகப்படுத்துவதில் EPFO ​​தற்போது தீவிரமாகச் செயல்பட்டு வருகிறது. இது இந்த ஆண்டின் நடுவில் அறிமுகம் ஆகலாம்.

3. EPFO 3.0 -இன் அப்டேட் என்ன?
EPFO 3.0 -இன் அனைத்து அம்சங்களும் இன்னும் முழுமையாகச் செயல்படுத்தப்படவில்லை. UPI அடிப்படையிலான பணம் எடுத்தல் மற்றும் டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பின் பிற அம்சங்கள் குறித்த பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

