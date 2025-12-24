EPFO 3.0: பணம் எடுக்கும் விதிகளில் முக்கிய மாற்றங்கள்... இனி எதற்கு, எவ்வளவு எடுக்கலாம்?

EPF Withdrawal Rules: ஊழியர்களின் வசதிக்காக, ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) EPFO 3.0 ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. EPFO 3.0 இன் கீழ், ஊழியர்களின் PF கணக்குகளில் இருந்து பகுதியளவு பணம் எடுப்பதற்கான விதிகளில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு அதிகரிக்கும் வசதிகள்
EPFO 3.0 மூலம் இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கான வசதிகள் அதிகரித்துள்ளன. குறிப்பாக, இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள தொகையை எடுக்கும் முறைகளில் பல மாற்றங்கள் செய்யப்பாடுள்ளன. அக்டோபர் 13 அன்று மத்திய தொழிலாளர் அமைச்சர் மன்சுக் மண்டவியா தலைமையில் நடைபெற்ற ஒரு முக்கிய கூட்டத்தில், இபிஎஃப் பணம் எடுக்கும் விதிகளைத் திருத்த மத்திய அறங்காவலர் குழு முடிவு செய்தது. EPFO 3.0 இன் கீழ் PF கணக்குகளில் இருந்து பகுதியளவு பணம் எடுப்பதற்கான விதிகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் குறித்து இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
EPFO 3.0: வேலையின்மை
பழைய விதிகளின் கீழ், ஒரு ஊழியர் தொடர்ந்து ஒரு மாதம் வேலையில்லாமல் இருந்தால், அவர்கள் தங்கள் PF கணக்கு இருப்பில் 75% தொகையையும் மீதமுள்ள 25% தொகையை இரண்டு மாதங்களுக்குப் பிறகும் எடுக்கலாம். புதிய விதிகளின் கீழ், ஒரு ஊழியர் தங்கள் PF கணக்கு இருப்பில் 75% ஐ உடனடியாக எடுக்க முடியும், ஆனால், 12 மாதங்கள் தொடர்ந்து வேலையில்லாமல் இருந்தால்தான் முழு பணத்தையும் எடுக்க முடியும்.
EPS Pension: வேலை இழப்புக்குப் பிறகு இபிஎஸ் ஓய்வூதிய தொகையை எடுத்தல்
பழைய விதிகளின் கீழ், இரண்டு மாத வேலையின்மைக்குப் பிறகு ஓய்வூதிய நிதியை எடுக்க முடியும். இருப்பினும், புதிய விதிகளின் கீழ், ஊழியர்கள் இப்போது 36 மாதங்களுக்குப் பிறகுதான் தங்கள் ஓய்வூதிய நிதியை எடுக்க முடியும். இது ஓய்வூதிய நிதியை பாதுகாப்பாக வைக்கவும், மிகவும் அவசர தேவை ஏற்படாத வரை அந்த நிதியை எடுக்காமல் இருக்கவும் உதவும்.
EPF Account: நிறுவனம் மூடப்பட்டால் பணத்தை எடுக்கும் விதி என்ன?
பழைய விதிகளின் கீழ், ஒரு நிறுவனம் மூடப்பட்டால் ஒரு ஊழியர் தனது கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட முழு தொகையையும் திரும்பப் பெற முடியும். இப்போது, EPF நிதியில் 75% மட்டுமே திரும்பப் பெற முடியும். மீதமுள்ள 25% குறைந்தபட்ச இருப்பாக பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
Medical Emergencies: மருத்துவச் செலவுகள்
நோய் சிகிச்சைகள் மற்றும் மருத்துவ சிகிச்சைகளுக்கு, முன்பு, ஊழியர்கள் 6 மாத அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் DA (அகலைப்படி) அல்லது பணியாளரின் பங்களிப்பு, எது குறைவாக இருக்கிறதோ அதை திரும்பப் பெறலாம். மேலும் தேவைப்படால் பல முறை கூட பணத்தை எடுக்கலாம். புதிய விதிகள் இந்த கட்டமைப்பைத் தக்கவைத்துக்கொள்கின்றன. ஆனால் 12 மாதங்களுக்கான சேவை நிபந்தனைகளில் உள்ளன.
EPF Withdrawal: கல்வி மற்றும் திருமணத்திற்கு பணம் எடுக்க
பழைய விதிகளின் கீழ், EPF சந்தாதாரர்கள் 7 வருட சேவைக்குப் பிறகு தங்கள் பங்களிப்புகளில் 50% வரையிலான தொகையை திரும்பப் பெறலாம். வேலையின் போது மூன்று முறை (கல்விக்காக) மற்றும் இரண்டு முறை (திருமணத்திற்காக) பணத்தை எடுக்கலாம். புதிய விதிகளின் கீழ், இந்த ஃப்ரீக்வென்சி வரம்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. கல்விக்காக 10 முறை வரையிலும், வேலையின் போது திருமணம் தொடர்பான செலவுகளுக்கு 5 முறை வரையிலும் இப்போது பணத்தை எடுக்கலாம்.
EPF Withdrawal: வீடு வாங்க அல்லது கட்ட பணம் எடுக்கும் விதிகள்
பழைய விதிகளின் கீழ், வீடு வாங்க அல்லது கட்ட பகுதியளவு பணம் எடுக்க 24-36 மாத சேவை காலம் தேவையாக இருந்தது. அடிப்படை சம்பளம் + DA அல்லது கட்டுமான செலவு, எது குறைவாக உள்ளதோ அந்த தொகை கிடைக்கும். மேலும் இது ஒரு முறை மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டது. இப்போது, புதிய விதியின்படி, அனைத்து விதமான பகுதியளவு பண எடுப்புகளுக்கும் குறைந்தபட்சம் 12 மாத கால சேவை தேவைப்படுகிறது.
