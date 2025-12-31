EPF ATM Withdrawal: EPFO புத்தாண்டு பரிசு... ATM மூலம் EPF பணத்தை எடுப்பது எப்படி? வரம்பு என்ன?

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு 2026 புத்தாண்டு பல பரிசுகளை அளிக்கவுள்ளது. இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் விரைவில் தங்கள் பிஎஃப் கணக்கில் உள்ள தொகையை ஏடிஎம்கள் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த கட்டண இடைமுகம் (UPI) மூலம் எடுக்க முடியும். EPFO 3.0 -இன் கீழ், இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள தொகையை அணுகுவதை எளிமையாக்கவும் வேகப்படுத்தவும் அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
EPFO 3.0 -இல் வரவிருக்கும் முக்கிய மாற்றங்கள்
EPFO 3.0 -இன் கீழ் பல முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இன்னும் பல மாற்றங்கள் அமலுக்கு வரவுள்ளன. அவற்றில் முக்கியமான ஒன்று ஏடிஎம் மற்றும் யுபிஐ மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதியாகும்.
EPF ATM Withdrawal: ATM இலிருந்து PF பணத்தை எடுக்கும் வசதி எப்போது தொடங்கும்?
மார்ச் 2026-க்கு முன் ஏடிஎம் மற்றும் யுபிஐ மூலம் EPF பணம் எடுக்கும் வசதி அறிமுகமாக வாய்ப்புள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. மத்திய தொழிலாளர் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா, ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) மார்ச் 2026-க்கு முன் ஏடிஎம் மற்றும் யுபிஐ அடிப்படையிலான பணம் எடுக்கும் வசதிகளை அறிமுகப்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
ATM EPF Withdrawal: இதன் செயல்பாடு எப்படி இருக்கும்?
ஏடிஎம் மற்றும் யுபிஐ மூலம் வருங்கால வைப்பு நிதிப் பணத்தை எடுப்பதற்கான செயல்முறை எப்படி இருக்கும்? முன்மொழியப்பட்ட அமைப்பின் கீழ், EPFO உறுப்பினர்களுக்கு வங்கி ஏடிஎம் கார்டுகளைப் போலவே, வருங்கால வைப்பு நிதிப் பணம் எடுக்கும் கார்டுகள் வழங்கப்படும். இந்தக் கார்டுகள் சந்தாதாரரின் வருங்கால வைப்பு நிதி கணக்குடன் இணைக்கப்பட்டு, குறிப்பிட்ட ஏடிஎம்கள் மூலம் பணம் எடுக்க உதவும். புதிய அமைப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டவுடன், இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் சில எளிய வழிகளில் பணத்தை எடுக்க முடியும்.
இதற்கு இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் முதலில் தங்கள் UAN ஆக்டிவ் ஆக உள்ளதா என்பதையும், ஆதார், பான் மற்றும் வங்கி விவரங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளனவா என்பதையும், முழுமையாக KYC இணக்கத்துடன் உள்ளதா என்பதையும் உறுதி செய்ய வேண்டும். ஏடிஎம் மூலம் பணம் எடுக்க, இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் தங்களது இபிஎஃப் கார்டை ஏடிஎம்களில் பயன்படுத்தி, PIN அல்லது OTP மூலம் பரிவர்த்தனையை அங்கீகரிக்க வேண்டும். அதன் பின் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பிற்குள் பணம் எடுக்கும் தொகையைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
ஏடிஎம் மூலம் இபிஎஃப் பணத்தை எடுப்பதற்கான வழிமுறை:
- முதலில், EPFO-வால் வழங்கப்பட்ட கார்டை குறிப்பிட்ட ஏடிஎம்மில் பயன்படுத்தவும்.
- தேவைப்பட்டால், உங்கள் ATM PIN-ஐ உள்ளிட வேண்டும், அல்லது OTP மூலம் பரிவர்த்தனையை அங்கீகரிக்க வேண்டும்.
- பணம் எடுக்கும் விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பிற்குள் தொகையைத் தேர்வு செய்யவும்.
- பரிவர்த்தனையை உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
- அதன் பிறகு, இபிஎஃப் கணக்குடன் இணக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கில் இபிஎஃப் தொகையை நேரடியாகப் பெறலாம்.
யுபிஐ மூலம் இபிஎஃப் பணத்தை எடுப்பதற்கான வழிமுறை:
- யுபிஐ மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதி தொடங்கிய பின்னர், முதலில் EPFO போர்டல் அல்லது ஆதரிக்கப்படும் யுபிஐ-எனேபிள்ட் தளத்தில் லாக்-இன் செய்ய வேண்டும்.
- EPF பணம் எடுக்கும் விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, கட்டண முறையாக யுபிஐ-ஐத் தேர்வு செய்யவும்.
- அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பிற்குள் திரும்பப் பெறும் தொகையை உள்ளிடவும்.
- OTP அல்லது பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பைப் பயன்படுத்தி கோரிக்கையை அங்கீகரிக்கவும்.
- பரிவர்த்தனையை உறுதிப்படுத்தவும்.
- அதன் பிறகு இபிஎஃப் கணக்குடன் இணைக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கில் PF தொகை உடனடியாக வரவு வைக்கப்படும்.
UPI, ATM EPF Withdrawal Limit
நீண்ட கால ஓய்வூதிய சேமிப்பைப் பாதுகாக்க, ATM மற்றும் UPI மூலம் PF இருப்பில் 75% வரை எடுக்க அரசாங்கம் அனுமதிக்கலாம் என கூறப்படுகின்றது. மீதமுள்ள தொகை எதிர்காலத் தேவைகளுக்காக தொடர்ந்து வட்டி ஈட்டிக்கொண்டிருக்கும்.
ATM EPF Withdrawal: தேவையான ஆவணங்கள் என்ன?
- முகவரிச் சான்று,
- அடையாளச் சான்று,
- வங்கிக் கணக்கு விவரங்களைக் காட்டும் ஒரு காசோலை (கேன்சன் செய்யப்பட்டது) மற்றும்
- யுனிவர்சல் அக்கவுண்ட் நம்பர்
ஆகியவை தேவைப்படும்.
செயலாக்க நேரத்தைக் மேலும் குறைக்க, EPFO 32 பொது மற்றும் தனியார் துறை வங்கிகளுடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இந்த ஏற்பாட்டின் கீழ், ஊழியர்களின் கணக்குகளை நிர்வகிக்கும் வங்கிகளில் நிறுவனங்கள் நேரடியாக PF பங்களிப்புகளைச் செலுத்தலாம்.
