EPFO 3.0: ATM, UPI மூலம் PF கணக்கில் எவ்வளவு தொகையை எடுக்க முடியும்? இதற்கான வரம்பு என்ன?

EPFO 3.0 Latest Update: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி! வரும் நாட்களில் இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் வசதிகள் அதிகரிக்கவுள்ளன. இபிஎஃப் தொடர்பான பணிகள் பெரிய அளவில் எளிமையாகவுள்ளன. EPFO 3.0 முழுமையாக அமலுக்கு வந்த பின், ஊழியர்கள் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைக் காண்பார்கள் என நம்பப்படுகின்றது.
இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு அதிகரிக்கும் வசதிகள்
இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள், தங்கள் ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) கணக்குகளை நிர்வகிப்பது இனி மிகவும் எளிதாக மாறவுள்ளது. EPFO செயல்பாடுகளின் அடுத்த கட்டமான EPFO 3.0 திட்டம், 2026-ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதிக்குள் முழுமையாகச் செயல்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது அமலுக்கு வந்த பின்னர், பயனர்கள் PF தொடர்பான சேவைகளை இன்னும் எளிதாகவும், வேகமாகவும், முழுமையாக டிஜிட்டல் முறையிலும் அணுக முடியும்.
EPFO 3.0 மூலம் பல வித வசதிகள் கிடைக்கவுள்ளன. எனினும், இந்த புதிய மேம்படுத்தல் மூலம் அறிமுகப்படுத்தப்படும் மிக முக்கியமான மாற்றம், PF நிதியைத் திரும்பப் பெறுவது, அதாவது பிஎஃப் வித்டிராயல் தொடர்பானதாக இருக்கும். கடந்த காலங்களில், PF கணக்கில் உள்ள தொகையை எடுக்க, இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் அடிக்கடி அலுவலகங்களுக்கோ அல்லது வங்கிகளுக்கோ செல்ல வேண்டி இருந்தது. ஆனால் இனிமேல் அத்தகைய தேவை இருக்காது. பயனர்கள் இப்போது ATM மற்றும் UPI வாயிலாகவே தங்கள் PF நிதியைத் திரும்பப் பெற முடியும். இது மிகப்பெரிய ஒரு முன்னேற்றமாக பார்க்கப்படுகின்றது.
EPF, UPI ATM Withdrawal: ATM மற்றும் UPI மூலம் PF பணத்தை எடுக்கும் வசதி
- EPFO 3.0 திட்டத்தின் கீழ் வரும் மிக முக்கியமான மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் என்னவென்றால், ஊழியர்கள் இனி தங்கள் PF கணக்கில் உள்ள இருப்பை ATM மற்றும் UPI மூலமாகவே எடுக்க முடியும்.
- இந்த வசதியைச் செயல்படுத்த, EPFO ஒரு சிறப்பு ATM அட்டையை வழங்கும்.
- இந்த அட்டை ஊழியர்களின் PF கணக்குடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.
- இதன் மூலம், PF கணக்கில் உள்ள தொகையை எடுக்கும் செயல்முறை, ஒரு வங்கிக் கணக்கிலிருந்து பணத்தை எடுப்பது போல மிகவும் எளிமையானதாக மாறிவிடும்.
ATM மற்றும் UPI மூலம் எவ்வளவு தொகையை எடுக்க முடியும்?
EPFO 3.0 -இன் புதிய விதிமுறைகளின்படி, ATM மற்றும் UPI மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதி பற்றி நீண்ட நாட்களாக பேசப்பட்டு வருகின்றது. இந்த வழியில் எவ்வளவு தொகையை எடுக்க முடியும்? இதற்கான வரம்பு என்ன? இப்படி பல கேள்விகள் ஊழியர்களுக்கு உள்ளன. இது குறித்து தற்போது சில தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
மொத்த இருப்பில் 50% தொகையை எடுக்கலாம்
இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் தங்கள் PF கணக்கின் மொத்த இருப்பில் அதிகபட்சமாக 50 சதவீதத்தை ATM அல்லது UPI வாயிலாகத் திரும்பப் பெற அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என கூறப்படுகின்றது. இந்த அமைப்பின் மூலம், தனிநபர்கள் தொடர்ந்து சேமிப்பை மேற்கொள்ள முடியும்; அதே சமயம், தேவை ஏற்படும் வேளைகளில் தங்கள் தொகையை எளிதாக அணுகவும் முடியும் என்பதும் உறுதி செய்யப்படுகிறது.
இதற்கான நிபந்தனைகள் என்ன?
- ATM அல்லது UPI மூலம் PF நிதியைத் திரும்பப் பெற சில முன்நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்வது அவசியம் என்பதை இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் புரிந்துகொள்ள வேண்டியது மிக முக்கியமாகும்.
- குறிப்பாக, ஊழியர்களின் 'Universal Account Number' (UAN) எனப்படும் பொதுக் கணக்கு எண் செயல்பாட்டில் இருக்க வேண்டும்.
- மேலும், உங்கள் அலைபேசி எண் உங்கள் UAN உடன் இணைக்கப்பட்டு, அதுவும் செயல்பாட்டில் இருக்க வேண்டும்.
- அத்துடன், உங்கள் 'Know Your Customer' (KYC) சரிபார்ப்பு செயல்முறையும் முழுமையாக நிறைவடைந்திருக்க வேண்டும்.
இந்தச் செயல்முறையை விரைவுபடுத்த, ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO 32 பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் துறை வங்கிகளுடன் கூட்டு சேர்ந்துள்ளது. இந்த வங்கிகளின் பட்டியலில் SBI, HDFC, ICICI, Axis Bank, PNB மற்றும் Bank of Baroda போன்ற முன்னணி வங்கிகளும் அடங்கும். இதன் காரணமாக, PF கோரிக்கைகளைச் செயலாக்குவதற்கு ஆகும் கால அளவு குறையும். இதன் மூலம் பயனர்களுக்கு அவர்களது தொகை இன்னும் விரைவாக விநியோகிக்கப்படுவது உறுதி செய்யப்படும்.
EPFO 3.0 அமைப்பு எவ்வாறு செயல்படும்?
EPFO 3.0 திட்டத்தின் கீழ், இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு பிரத்யேகமான ஒரு PF ATM அட்டை வழங்கப்படும். ஊழியர்கள் ATM வாயிலாக தங்கள் PF பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவதற்கு இந்த அட்டையே முதன்மையான கருவியாகச் செயல்படும். இந்த அட்டை ஊழியர்களின் PF கணக்குடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும் என்பதால், ATM அல்லது UPI வாயிலாக அவர்கள் நேரடியாகப் பணத்தை எடுக்க முடியும். ATM அல்லது UPI மூலம் எடுக்கப்பட்ட பணம், நேரடியாக ஊழியர்களின் குறிப்பிட்ட வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்படும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. EPFO 3.0 என்றால் என்ன?
EPFO 3.0 என்பது இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கான வசதிகளை அதிகரிக்கும், EPFO -வின் அடுத்த கட்ட அப்டேட் ஆகும்.
2. ATM மற்றும் UPI மூலம் PF பணத்தை எடுக்கும் வசதி எப்போது தொடங்கும்?
ATM மற்றும் UPI மூலம் PF பணத்தை எடுக்கும் வசதி ஏப்ரல் மாதம் முடியும் முன் தொடங்கும் என கூறப்படுகின்றது.
3. ATM மற்றும் UPI மூலம் எவ்வளவு தொகையை எடுக்க முடியும்?
ATM மற்றும் UPI மூலம் மொத்த இருப்பில் 50% தொகையை எடுக்கலாம்.
