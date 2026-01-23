English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • EPFO 3.0 அதிரடி ஆரம்பம்: UPI, ATM மூலம் பணத்தை எடுக்கும் வசதி, விரைவான க்ளெய்ம்கள், இன்னும் பல வசதிகள்

EPFO 3.0 அதிரடி ஆரம்பம்: UPI, ATM மூலம் பணத்தை எடுக்கும் வசதி, விரைவான க்ளெய்ம்கள், இன்னும் பல வசதிகள்

EPFO 3.0 News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு கூடிய விரைவில் இபிஎஃப் செயல்முறைகளில் முக்கிய சில அப்டேட்கள் கிடைக்கவுள்ளன. இவை பணம் எடுக்கும் செயல்முறையை முற்றிலுமாக மாற்றிவிடும். இந்த அமைப்பை பற்றி இங்கே காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 23, 2026, 11:36 AM IST
  • இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய மாற்றங்கள்.
  • EPFO 3.0 எப்போது தொடங்கும்?
  • EPFO மேம்பாட்டிற்குப் பின்னால் உள்ள காரணம் என்ன?

EPFO 3.0 Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. இன்னும் சில நாட்களில் இபிஎஃப்ஓ செயல்முறைகள் அனைத்தும் தலைகீழாக மாறவுள்ளன. இப்போதிருப்பதை விட மிக எளிய வழியிலும், வேகமாகவும் இனி உறுப்பினர்கள் தங்கள் பணிகளை முடிக்க முடியும். விரைவில் முழுமையாக செயல்படத் தொடங்கவுள்ள EPFO 3.0 பற்றிய விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய மாற்றங்கள்

இந்தியாவில் பல ஊழியர்களுக்கு வருங்கால வைப்பு நிதி (பிஎஃப்) கணக்கிலிருந்து பணத்தை எடுப்பது மிகவும் மெதுவான மற்றும் சோர்வூட்டும் செயல்முறையாக இருந்துவந்துள்ளது. இனி இந்த நிலை மாறிவிடும். EPFO 3.0 மூலம் செயல்முறைகளில் பல வித மேம்பாடுகள் வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. 

EPFO 3.0: விரைவில் வேகமான, எளிதான பிஎஃப் சேவைகள்

க்ளெய்ம் ஒப்புதல்களுக்கு நீண்ட கால தாமதங்கள் மற்றும் இணையதளச் சிக்கல்கள் காரணமாக, பிஎஃப் தொடர்பான சேவைகள் சில நேரங்களில் மிகவும் சிக்கலானதாகவும் மெதுவாகவும் இருந்தன. ஆனால், ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) இப்போது EPFO ​​3.0 என்ற ஒரு பெரிய டிஜிட்டல் மேம்பாட்டிற்குத் திட்டமிட்டுள்ளது. இது உறுப்பினர்களின் வாழ்க்கையை கணிசமாக எளிதாக்கப் போகிறது.

நவீன வங்கி முறைகள் அல்லது யுபிஐ கொடுப்பனவுகளைப் போலவே EPFO-வின் சேவைகளையும் சீராகவும் விரைவாகவும் வழங்குவதே இதன் நோக்கமாகும். இந்த அமைப்பு ஒரு சக்திவாய்ந்த மற்றும் நவீன டிஜிட்டல் அமைப்பை போல் இருக்கும் என்பதால், இந்த மாற்றம் 8 கோடிக்கும் அதிகமான செயலில் உள்ள EPF உறுப்பினர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

EPFO 3.0 என்றால் என்ன?

EPFO 3.0 என்பது EPFO ​​அமைப்பின் ஒரு முழுமையான தொழில்நுட்ப மாற்றமாகும். இதுவரை, EPFO ​​வெவ்வேறு தொகுதிகள் மற்றும் இணைப்புகளைக் கொண்டு இயங்கி வந்தது. உறுப்பினர்கள் சில நேரங்களில் போர்டல் வேகம் குறைதல், கோரிக்கை தாமதங்கள் அல்லது ஆன்லைன் சேவைகளைப் பயன்படுத்த முடியாத நிலை போன்ற பல சிக்கல்களைச் சந்திக்க நேரிட்டது.

புதிய அமைப்பு, வங்கிகள் பயன்படுத்தும் ஒரு மைய வங்கி பாணி தளத்தைப் போலவே செயல்படும் என்று நம்பப்படுகிறது. இது EPFO-வை அதிக எண்ணிக்கையிலான பரிவர்த்தனைகளை ஒரே நேரத்தில் நிர்வகிக்கவும், வேகம் குறையாமல் நிகழ்நேரத்தில் அவற்றைச் செயல்படுத்தவும் உதவும்.

EPFO மேம்பாட்டிற்குப் பின்னால் உள்ள காரணம் என்ன?

எதிர்காலத்தில், குறிப்பாக தற்போது செயல்படுத்தப்படவிருக்கும் புதிய தொழிலாளர் விதிமுறைகள் காரணமாக, EPFO-வின் கடமைகள் கணிசமாக அதிகரிக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. சம்பளம் பெறும் வழக்கமான ஊழியர்களைத் தவிர, EPFO-வின் வரம்பில் மற்றவர்களும் சேர்க்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. இதுவரை, அரசாங்கம் சமூகப் பாதுகாப்பு விநியோகத்தை வழக்கமான ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே கட்டுப்படுத்தி வந்தது. இப்போது அரசு EPFO -வில் தற்காலிகப் பணியாளர்கள், பிளாட்ஃபார்ம் பணியாளர்கள் மற்றும் அமைப்புசாரா துறைகளைச் சேர்ந்தவர்களையும் சேர்க்க விரும்புகிறது. அதற்கு, EPFO ​​ஒரு வலுவான மற்றும் நெகிழ்வான அமைப்புடன் தயாராக இருக்க வேண்டும். அதன் மூலம் இன்னும் அதிக அளவிலான உறுப்பினர்கள் மற்றும் பணிச்சுமைகளை சரியான நேரத்தில் ஆதரிக்க முடியும்.

தற்போது, ​​EPFO ​​சுமார் ₹28 லட்சம் கோடி நிதிக்கான பொறுப்பைக் கொண்டுள்ளது, இது ஒரு மிகப்பெரிய தொகையாகும். வழக்கமான அமைப்பு அதிக அழுத்தத்தில் இருப்பதைக் கருத்தில் கொண்டு, உறுப்பினர்களுக்கு தடையற்ற போர்டல் மற்றும் வேகமான சேவையைத் தொடர்ந்து வழங்குவதற்காக EPFO ​​3.0 உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. 

UPI, ATM EPF Withdrawal: மிக முக்கியமான மாற்றம்

ATM மூலம் மற்றும் யுபிஐ அடிப்படையிலான இபிஎஃப் பணம் எடுக்கும் முறைதான் EPFO ​​3.0-இன் மிகவும் பேசப்படும் அம்சமாகும். இது செயல்பாட்டிற்கு வந்தவுடன், உறுப்பினர்கள் ATM -இலிருந்தும் BHIM போன்ற யுபிஐ செயலிகள் அல்லது பிற யுபிஐ தளங்கள் மூலமும் பிஎஃப் பணத்தை எடுக்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.

இந்த புதிய ஏற்பாட்டின்படி, உறுப்பினர்கள் தங்களின் மொத்த இபிஎஃப் இருப்பு, அவர்களால் எடுக்கக்கூடிய தொகை மற்றும் குறைந்தபட்ச இருப்புத் தேவை ஆகியவற்றை எளிதாகக் காண முடியும். ஆரம்பகட்ட பேச்சுவார்த்தைகளின்படி, தொடக்கத்தில் ஒரு பரிவர்த்தனைக்கான பணம் எடுக்கும் வரம்பு சுமார் ₹25,000 ஆக நிர்ணயிக்கப்படலாம்.

EPFO 3.0 எப்போது தொடங்கும்?

யுபிஐ இணைப்புடன் கூடிய பிஎஃப் பணம் எடுக்கும் அம்சம் ஏப்ரல் 2026-க்குள் முழுமையாகச் செயல்படத் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதற்கு முன், EPFO ​​தனது தற்போதைய மேம்படுத்தல் கட்டத்தில் உள்ள மீதமுள்ள பணிகளை முடிக்கும். முழுமையான வெளியீட்டிற்கு முன்பே, சில யுபிஐ அடிப்படையிலான சேவைகள் கட்டம் கட்டமாகத் தொடங்கப்படலாம்.

சுருக்கமாகச் சொன்னால், EPFO ​​3.0 என்பது க்ளெய்ம் தாமதங்களின் குறைப்பு, விரைவான பிஎஃப் சேவைகள், எளிதான பணம் எடுத்தல் மற்றும் மொபைல் சாதனங்களுக்கான பயனர் நட்பு அமைப்பு ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது. இது உறுப்பினர்களின் மீதான அழுத்தத்தைக் குறைத்து, தற்போது மிகவும் எளிதாக இருக்கும் டிஜிட்டல் வங்கி அனுபவத்திற்கு நிகரான ஒரு அனுபவத்தை அளிக்க முயற்சிக்கும்.

மேலும் படிக்க | பட்ஜெட் 2026: EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு காத்திருக்கும் ஜாக்பாட்! இனி ரூ.10,000 பென்ஷன்!

மேலும் படிக்க | EPFO விதிகள்: நிறுவனம் பிஎஃப் கணக்கில் பணத்தை டெபாசிட் செய்யவில்லை என்றால் என்ன செய்வது?

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

