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EPFO 3.0: அவசர தேவையா? நொடிகளில் PF பணத்தை எடுக்கலாம்... விரைவில் தொடங்கும் புதிய வசதி

EPFO 3.0: EPFO 3.0 இன் கீழ், உறுப்பினர்கள் தங்கள் சேமிப்புத் தொகையை UPI மற்றும் UPI வசதி கொண்ட ஏடிஎம்கள் (ATMs) மூலம் நேரடியாக அணுகி, உடனடியாகப் பணத்தை தங்கள் கணக்குகளில் மாற்றிக்கொள்ள முடியும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 22, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:00 PM IST
EPFO 3.0: அவசர தேவையா? நொடிகளில் PF பணத்தை எடுக்கலாம்... விரைவில் தொடங்கும் புதிய வசதி
Image Credit: EPFO 3.0 (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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