/EPFO 3.0: அவசர தேவையா? நொடிகளில் PF பணத்தை எடுக்கலாம்... விரைவில் தொடங்கும் புதிய வசதி

EPFO 3.0 Latest News: இந்தியா முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தியாக, ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பும் (EPFO), அரசும் 'EPFO 3.0' திட்டத்தின் கீழ், முக்கியமான மற்றும் எளிமையான சீர்திருத்தங்களை அறிமுகப்படுத்தவுள்ளன. PF தொடர்பான அனைத்து சேவைகளையும் வேகமாகவும், எளிமையாகவும், வசதியாகவும் மாற்றுவதே இதன் முக்கிய நோக்கமாகும்.
EPFO 3.0 -இன் கீழ் வரவுள்ள இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க புதிய மாற்றங்கள் மூலம்,
EPFO 3.0 என்பது மத்திய அரசால் தொடங்கப்பட்ட ஒரு முக்கிய டிஜிட்டல் மேம்பாட்டுத் திட்டமாகும். இதன் மூலம் PF சந்தாதாரர்கள் தங்கள் கணக்கில் உள்ள தொகையை, விரைவாகவும், காகிதப் பயன்பாடு இல்லாமலும் (paperless) எடுக்க அல்லது மாற்றிக்கொள்ள உதவும். இந்த புதிய அமைப்பு பிஎஃப் பண பரிமாற்ற செயலாக்கத்திலுள்ள அனைத்து தாமதங்களையும் நீக்கும்.
உறுப்பினர்கள் தங்கள் சேமிப்புத் தொகையை UPI மற்றும் UPI வசதி கொண்ட ஏடிஎம்கள் (ATMs) மூலம் நேரடியாக அணுகி, உடனடியாகப் பணத்தை தங்கள் கணக்குகளில் மாற்றிக்கொள்ள முடியும். இந்த வசதியின் மூலம், அவசர காலங்களில் நிதி உதவிக்காக மற்றவர்களைச் சார்ந்திருக்கவோ அல்லது நீண்ட நடைமுறைகளை மேற்கொள்ளவோ வேண்டிய அவசியம் இருக்காது.
இந்த காரணங்களால் இபிஎஃப் கணக்கிலிருந்து பணம் எடுப்பது என்பது ஒரு நீண்ட மற்றும் சிக்கலான செயல்முறையாகவே இருந்து வருகிறது.
புதிய EPFO 3.0 அமைப்பு, இந்த முழு செயல்முறையும் மிகவும் எளிமையாகவும் வெளிப்படையாகவும் மாறும். இதன் சாத்தியமான செயல்முறையை இங்கே காணலாம்:
இந்தத் தானியங்கித் தீர்வு (auto-settlement) முறைக்கான வரம்பு சமீபத்தில் ₹1 லட்சத்திலிருந்து ₹5 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு முக்கிய நிம்மதி அளிக்கும் செய்தியாகும். இந்த முறை, நிறுவனத்தின் ஒப்புதல் தேவை மற்றும் நீண்ட காத்திருப்புக் காலம் ஆகியவற்றைத் தவிர்க்கிறது. உறுப்பினர்கள் இனி ஒரே ஒரு 'டேப்' (tap) மூலம் UPI-வசதி கொண்ட ஏடிஎம்களில் பணம் எடுக்கவோ அல்லது UPI பரிமாற்றங்களை மேற்கொள்ளவோ முடியும்.
இந்த புதிய வசதிக்கான சோதனைகளை அரசு வெற்றிகரமாக முடித்துவிட்டதாகத் தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா கடந்த மாதம் அறிவித்தார். இதற்கான குறிப்பிட்ட தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை என்றாலும், நாடு முழுவதும் இந்தச் சேவை விரைவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
UPI கட்டணச் சேவை ஒருங்கிணைப்புக்கான (payment gateway integration) சோதனைகள் வெற்றிகரமாக அமைந்துள்ளதாக தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சகவும் தெரிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் PF நிதியை உறுப்பினர்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு நேரடியாக மாற்ற முடியும் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
EPFO தற்போது சுமார் ₹28 லட்சம் கோடி நிதியை நிர்வகித்து வருகிறது. 2024-25 காலகட்டத்தில் அரசு 1.29 கோடிக்கும் அதிகமான புதிய தொழிலாளர்களைப் பணிப் பட்டியலில் (payroll) இணைத்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வத் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. அதன் வலுவான அமைப்புகள், பாதுகாப்பு மற்றும் வரி இல்லாத வருவாய் ஆகியவற்றின் காரணமாகக் கோடிக்கணக்கான உறுப்பினர்களின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையைப் பெற்றுள்ளது. தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு EPFO பங்களிப்பு மூலம் கிடைக்கும் இபிஎஃப் மற்றும் இபிஎஸ் நிதி, சிறந்த ஓயுகால மொத்தத் தொகையையும், ஓய்வூதிய பாதுகாப்பையயும் அளிக்கின்றன.