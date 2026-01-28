English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கூகுள் ட்ரெண்ட்ஸில் பட்டையை கிளப்பும் EPFO 3.0: ஏகப்பட்ட வசதிகளுடன் விரைவில் அறிமுகம்

கூகுள் ட்ரெண்ட்ஸில் பட்டையை கிளப்பும் EPFO 3.0: ஏகப்பட்ட வசதிகளுடன் விரைவில் அறிமுகம்

EPFO 3.0 News: கூகிள் டிரெண்ட்ஸில் தொடர்ந்து பிரபலமாக இருக்கும் EPFO ​​3.0. இதற்கான காரணம் என்ன? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 28, 2026, 11:12 AM IST
கூகுள் ட்ரெண்ட்ஸில் பட்டையை கிளப்பும் EPFO 3.0: ஏகப்பட்ட வசதிகளுடன் விரைவில் அறிமுகம்

EPFO 3.0 Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு வரும் நாட்களில் பல முக்கிய செய்திகள் கிடைக்கவுள்ளன. இவை குறித்து அறிந்துகொள்ளும் ஆர்வமும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றது. கடந்த ஏழு நாட்களில் கூகுள் ட்ரெண்ட்ஸில் EPFO ​​3.0 குறித்த தேடல் ஆர்வம் (சர்ச் இன்ட்ரெஸ்ட்) பெருமளவில் அதிகரித்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

EPFO 3.0: நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் மக்களின் ஆர்வம்

இபிஎஃப்ஓ மீது மக்களின் கவனம் அதிகரிப்பதற்கான காரணம் தெளிவாக உள்ளது. ஊழியர்கள் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு, இதுவரை இல்லாத மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப மேம்பாடுகளில் ஒன்றிற்குத் தயாராகி வருகிறது. விரைவான க்ளெய்ம் தீர்வுகள், உடனடிப் பணம் எடுத்தல் மற்றும் வங்கியைப் போன்றே பிஎஃப் பணத்தை அணுகும் வசதி போன்ற வாக்குறுதிகளுடன், ஓய்வூதிய சேமிப்பு மற்றும் பணம் எடுக்கும் முறைகளில் கவனம் செலுத்தும் கோடிக்கணக்கான சம்பளதார ஊழியர்களின் கவனத்தை EPFO ​​3.0 ஈர்த்துள்ளது.

EPFO 3.0: புதிய அறிமுகத்துக்கு தயராகும் EPFO

ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு, EPFO ​​3.0-ஐ ஒரு முழுமையாக நவீனமயமாக்கப்பட்ட, உறுப்பினர்களை மையமாகக் கொண்ட டிஜிட்டல் தளமாக அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருகிறது. கடந்த ஆண்டு, மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா, புதிய அமைப்பு EPFO ​​சேவைகளை "வங்கி போல எளிதில் அணுகக்கூடியதாக" மாற்றும் என்று கூறியிருந்தார். இந்த கருத்து தொடர்ந்து கூகுளில் தேடல்களைத் தூண்டி வருகிறது. மேலும் கூகிள் ட்ரெண்ட்ஸில் EPFO ​​3.0 ஏன் உயர்நிலையில் உள்ளது என்பதையும் இது விளக்குகிறது.

கூகிள் ட்ரெண்ட்ஸில் EPFO ​​3.0 சர்சுகள் அதிகரிக்க காரணம் என்ன?

தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் பத்திரிகையின் அறிக்கையில், ஒரு மூத்த அரசு அதிகாரியை மேற்கோள் காட்டி, EPFO ​​3.0 ஒரு புதிய கட்டமைப்பு, மேம்படுத்தப்பட்ட பேக்கெண்ட் மென்பொருள் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் இயங்கும் மொழி கருவிகளுடன் வெளியிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது 8 கோடிக்கும் அதிகமான செயலில் உள்ள EPFO ​​உறுப்பினர்களுக்கு வேகமான மற்றும் தடையற்ற சேவைகளை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. காலப்போக்கில், இந்த மாற்றம் இந்தியா முழுவதும் 30 கோடிக்கும் மேற்பட்ட EPFO ​​உறுப்பினர்களுக்குப் பயனளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் அளித்த தகவல்

தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் முன்னதாக, EPFO ​​3.0 பல கட்டங்களாக செயல்படுத்தப்படும் என்றும், இது கோர் பேங்கிங் சொல்யூஷனை கிளவுட்-நேட்டிவ், API-ஃபர்ஸ்ட், மைக்ரோசர்வீசஸ் அடிப்படையிலான தொகுதிகளுடன் இணைக்கும் ஒரு கலப்பின வடிவமைப்பைக் கொண்டிருக்கும் என்றும் கூறியிருந்தது. இந்த அமைப்பு கணக்கு மேலாண்மை, இணக்கம், ERP செயல்பாடுகள் மற்றும் ஒரு ஒருங்கிணைந்த வாடிக்கையாளர் அனுபவம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கும்.

EPFO 3.0: முக்கிய அம்சங்கள்

கூகிள் ட்ரெண்ட்ஸில் அதிகரித்து வரும் இந்த ஆர்வம், EPFO ​​3.0-இன் கீழ் திட்டமிடப்பட்டுள்ள பரந்த அளவிலான அம்சங்களாலும் தூண்டப்படுகிறது. EPFO 3.0 -இல்

- வேகமான மற்றும் தானியங்கி க்ளெய்ம் தீர்வுகள், 
- உடனடியாக பணம் எடுக்கும் வசதி,
- பல மொழி சுய சேவை மற்றும் 
- சம்பளத்துடன் இணைக்கப்பட்ட தடையற்ற பங்களிப்புகள் 

ஆகியவை அடங்கும். 

இந்தத் தளம், மனிதத் தலையீடு இல்லாமல் தானியங்கி க்ளெய்ம் தீர்வை அறிமுகப்படுத்துவதையும், குறை தீர்க்கும் முறையை மேம்படுத்துவதையும், பரிந்துரைக்கப்பட்ட நாமினிக்கு இறப்பு கோரிக்கைத் தீர்வுகளை எளிதாக்குவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

EPFO 3.0 வசதிகளில் அதிகம் பேசப்படும் அம்சங்களில் ஒன்று, EPF நிதியை ஏடிஎம் மற்றும் வங்கி பாணியில் அணுக அனுமதிக்கும் முன்மொழிவு ஆகும். இது நீண்ட கோரிக்கை செயல்முறைகளைச் சார்ந்திருப்பதைக் கணிசமாகக் குறைக்கும்.

UPI, ATM EPF Withdrawal

UPI, ATM வழியாக EPF பணம் எடுக்கும் வசதி அறிமுகம் ஆகும் என்ற செய்தி EPFO 3.0 பரபரப்பை இன்னும் அதிகப்படுத்தி வருகிறது. 
கூகிள் ட்ரெண்ட்ஸில் EPFO ​​3.0 பிரபலமடைவதற்கு இது முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகின்றது. UPI மற்றும் ATM வழியாக EPF பணத்தை எடுக்கும் வசதியை செயல்படுத்துவதற்கான திட்டம் மிக முக்கிய மற்றும் பயனுள்ள திட்டமாக பார்கப்படுகின்றது. EPFO ​​உறுப்பினர்கள் தங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பை தெரிந்துகொண்ட பிறகு, தங்கள் பிஎஃப் இருப்பில் இருந்து அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு பகுதியை UPI மூலம் நேரடியாகத் தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றிக்கொள்ளலாம் என பிடிஐ அறிக்கையில் தெரிக்கப்பட்டுள்ளது. வட்டி தொடர்ந்து சேர்வதை உறுதி செய்வதற்காக, EPF இருப்பின் ஒரு பகுதி முடக்கப்பட்டு இருக்கும் அதே வேளையில், உறுப்பினர்கள் நிதியை விரைவாகப் பெறும் வசதியைப் பெறுவார்கள்.

தொழிலாளர் அமைச்சகம் பணம் எடுக்கும் செயல்முறைகளை மேலும் எளிதாக்குவதை நோக்கி பணியாற்றி வருகிறது. குறிப்பாக, EPFO ​​ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஐந்து கோடிக்கும் மேற்பட்ட கோரிக்கைகளைச் செயல்படுத்தி வரும் நிலையில், டிஜிட்டல்மயமாக்கலுக்குப் பிறகும் அவை  பல தாமதங்களை எதிர்கொள்கின்றன.

EPFO 3.0-க்கு பின்னணியில் உள்ள தொழில்நுட்ப சீரமைப்பு

ஆகஸ்ட் 2025-ல், EPFO ​​3.0 தளத்தை செயல்படுத்துதல், இயக்கிப் பராமரித்தல் ஆகிய பணிகளுக்காக TCS, இன்ஃபோசிஸ் மற்றும் விப்ரோ ஆகிய நிறுவனங்களை EPFO ​​தேர்வு செய்தது. இந்த மேம்படுத்தலில், எலக்ட்ரானிக் சலான்-கம்-ரிட்டர்ன் (ECR) அமைப்பைச் சீரமைத்தல், மையப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதியப் பணம் செலுத்தும் அமைப்பை (CPPS) அறிமுகப்படுத்துதல், மற்றும் SPARROW போன்ற புதிய உள் டிஜிட்டல் கருவிகள் மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட மின்-அலுவலக அமைப்புகளை அறிமுகப்படுத்துதல் ஆகியவையும் அடங்கும். இந்தச் சீர்திருத்த முயற்சி குறித்து கருத்து தெரிவித்த பிரதமரின் பொருளாதார ஆலோசனைக் குழு உறுப்பினர் சஞ்சீவ் சன்யால் EPFO-வில் உள்ள சிக்கல்களைத் தீர்க்க ஒரு பெரிய முயற்சி நடைபெற்று வருவதாகக் கூறியிருந்தார்.

செயற்கை நுண்ணறிவு அடிப்படையிலான சேவைகள், கோர் பேங்கிங் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் UPI, ATM அடிப்படையிலான பணம் எடுக்கும் வசதிகள் வரவிருக்கும் நிலையில், நீண்டகாலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்த மாற்றங்கள் விரைவில் நிஜமாகும் என்ற நம்பிக்கையில் இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் காத்திருக்கிறார்கள். இந்த சுழலில் EPFO ​​3.0 -வின் சமீபத்திய நிலை குறித்து அறிந்துகொள்ளும் ஆர்வம் அனைவருக்கும் இருப்பதால், EPFO ​​3.0 கூகிள் டிரெண்ட்ஸில் தொடர்ந்து பிரபலமாக இருப்பது ஆச்சரியமல்ல என்றே கூற வேண்டும்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

