English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • EPFO 3.0 புத்தாண்டு பரிசு: ஜனவரி முதல் ATM -இல் EPF பணம் எடுக்கும் வசதி? வரம்பு என்ன?

EPFO 3.0 புத்தாண்டு பரிசு: ஜனவரி முதல் ATM -இல் EPF பணம் எடுக்கும் வசதி? வரம்பு என்ன?

EPFO Latest News: EPFO 3.0 எப்போது அமலுக்கு வரும்? ATM மற்றும் UPI மூலம் PF பணம் எடுக்கும் வசதி எப்போது தொடங்கும்? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 5, 2025, 01:09 PM IST
  • ATM மற்றும் UPI மூலம் PF தொகையை எடுப்பதற்கான வரம்பு என்னவாக இருக்கும்?
  • பணம் எடுப்பதற்கான நிபந்தனைகள் என்ன?
  • பணம் எடுக்கும் செயல்முறை எப்படி இருக்கும்?

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 2 ராசிகளுக்கு பண வரவு அதிகரிக்கும்!
camera icon13
Rasi Palan
இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 2 ராசிகளுக்கு பண வரவு அதிகரிக்கும்!
2 நாட்களில் புதன் பெயர்ச்சி: 6 ராசிகளுக்கு சூப்பர், மற்ற ராசிகளுக்கு சுமார்... முழு ராசிபலன் இதோ
camera icon13
Mercury transit
2 நாட்களில் புதன் பெயர்ச்சி: 6 ராசிகளுக்கு சூப்பர், மற்ற ராசிகளுக்கு சுமார்... முழு ராசிபலன் இதோ
இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டும் நாள்!
camera icon13
Rasi Palan
இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டும் நாள்!
24 மணி நேரத்தில் குருப் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு வாழ்க்கை முழுவதும் அதிரடி மாற்றம்
camera icon6
Jupiter Retrograde Transit
24 மணி நேரத்தில் குருப் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு வாழ்க்கை முழுவதும் அதிரடி மாற்றம்
EPFO 3.0 புத்தாண்டு பரிசு: ஜனவரி முதல் ATM -இல் EPF பணம் எடுக்கும் வசதி? வரம்பு என்ன?

EPFO 3.0 Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு புத்தாண்டின் தொடக்கமே அற்புதமாக இருக்கவுள்ளது. 2026 ஆம் ஆண்டில் இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு கிடைக்கப்போகும் வசதிகள் என்ன? ATM மற்றும் UPI மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதி எப்போது தொடங்கும்? இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் விரிவாக தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு அதிகரிக்கும் வசதி

மாத சம்பளம் வாங்கும் ஊழியர்களுக்கு முக்கிய ஆதரவாக இருக்கும் இபிஎஃப் வருங்கால வைப்பு நிதி (PF), அவசர காலங்களில் அதிக பயனுள்ளதாக இருக்கின்றது. தற்போது, ​​ஆன்லைனில் PF நிதியை எடுக்க 5-7 நாட்கள் ஆகும். ஆஃப்லைன் மூலம் பணம் எடுக்க சுமார் ஒரு மாத காத்திருப்பு தேவைப்படுகிறது. 

இருப்பினும், ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) இப்போது அதன் சந்தாதாரர்களுக்கு தங்கள் வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) கணக்குகளை நேரடியாக ATM கள் மற்றும் UPI கட்டண செயலிகள் மூலம் அணுகும் வசதியை வழங்கவுள்ளது. EPFO ​​3.0 என்ற புதிய அமைப்பு தொடங்கப்படுகிறது.

புதிய அமைப்பு ஜனவரியில் தொடங்கும் என கூறப்படுகின்றது. எனினும், இதை பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை. இதன் செயலாக்கத்திற்கு முன், EPFO ​​சந்தாதாரர்களுக்கு ATM கார்டுகளை வழங்கும், இதை பயன்படுத்தி அவர்கள் உடனடியாக தங்கள் PF நிதியை எடுக்க முடியும்.

ATM EPF Withdrawal: பணம் எடுக்கும் செயல்முறை எப்படி இருக்கும்?

- புதிய செயல்முறையின் கீழ், EPFO ​​சந்தாதாரர்களுக்கு ஒரு சிறப்பு ATM அட்டையை வழங்கும். 

- இந்த அட்டை அவர்களின் PF கணக்குடன் இணைக்கப்படும். 

- அட்டையைப் பயன்படுத்தி, சந்தாதாரர்கள் நேரடியாக ATM இலிருந்து PF தொகையை எடுக்க முடியும். 

- இதைச் செய்ய, இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் EPFO ​​ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ATM -க்குச் செல்ல வேண்டும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட ATM -களின் பட்டியல் வெளியிடப்படும். 

- ஏடிஎம்மில் ஊழியர்கள் தங்கள் EPFO ​​யுனிவர்சல் கணக்கு எண்ணுடன் (UAN) இணைக்கப்பட்ட அட்டையைப் பயன்படுத்த வேண்டும். 

- ஏடிஎம்மில் PIN ஐ உள்ளிட்டு பணம் எடுக்கும் விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். 

- அதன் பின்னர் நீங்கள் பணத்தை எடுக்கலாம்.

EPFO 3.0: PF கணக்கை UPI உடன் இணைக்க வேண்டும்

UPI ஐப் பயன்படுத்தி பணத்தை எடுக்க, ஊழியர்கள் தங்கள் PF கணக்கை UPI உடன் இணைக்க வேண்டும். இதற்குப் பிறகு, EPF உறுப்பினர்கள் GPay, PhonePe, Paytm போன்ற UPI தளங்களைப் பயன்படுத்தி தங்கள் PF கணக்குகளிலிருந்து உடனடியாக பணத்தை எடுக்க முடியும்.

EPFO 3.0: ATM மற்றும் UPI மூலம் PF தொகையை எடுப்பதற்கான வரம்பு என்னவாக இருக்கும்?

EPFO 3.0 அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பிறகு, ஏடிஎம் மூலம் பணம் எடுக்கும் வரம்பு மொத்த வைப்புத் தொகையில் 50% ஆக வரையறுக்கப்படலாம். அதாவது, ஊழியர்கள் தங்கள் முழு PF இருப்பையும் ஒரே நேரத்தில் எடுக்க முடியாது. UPI திரும்பப் பெறும் வரம்பு மேலும் குறைக்கப்படலாம். இவை அனைத்தும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வந்த பின்னர் தெளிவாகும்.

EPFO 3.0: பணம் எடுப்பதற்கான நிபந்தனைகள் என்ன?

- ஓய்வு பெறுவதற்கு ஒரு வருடம் முன்பு 90% தொகையை திரும்பப் பெற அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

- மருத்துவ அவசரநிலை, வீடு வாங்குதல் அல்லது கட்டுதல் அல்லது உயர்கல்விக்கு பணம் தேவைப்பட்டால் ஊழியர்கள் ஒரு சிறிய தொகையை எடுக்கலாம். 

- ஒரு மாத வேலையின்மைக்குப் பிறகு 75% நிதியை எடுக்க முடியும். 

- ஒரு ஊழியர் ஓய்வு பெறுவதற்கு முன்பு வேலையில்லாமல் போனால், அவர் தனது PF கணக்கிலிருந்து முழுத் தொகையையும் எடுக்க முடியும். 

- ஏழு ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருந்தால், உங்கள் PF பங்களிப்பில் 50% திரும்பப் பெறலாம். இந்தத் தொகையை அதிகபட்சமாக மூன்று முறை பயன்படுத்தலாம்.

இபிஎஃப் தொகையை எடுத்தால் வரி கழிக்கப்படுமா?

ஒரு ஊழியர் ஐந்து ஆண்டுகள் சேவையை முடித்துவிட்டு PF பணத்தை எடுத்தால், அவருக்கு வருமான வரி பொறுப்பு இல்லை. இந்த ஐந்து ஆண்டு காலத்தை ஒரே நிறுவனத்தில் முடிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்களை இணைத்தும் இந்த சேவைக்காலத்தை முடிக்கலாம்.

EPFO 3.0: வேறு என்ன வசதிகள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன?

- EPFO 3.0 செயல்படுத்தப்படட் பின்னர், 80 மில்லியனுக்கும் அதிகமான EPFO ​​சந்தாதாரர்களின் வேலை எளிதாகும். 

- க்ளெய்ம்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டவுடன் அங்கீகரிக்கப்படும். கைமுறையாக சரிபார்க்க வேண்டிய அவசியமிருக்காது. 

- PF விவரங்களில் ஏதேனும் தவறு ஏற்பட்டால், திருத்தத்திற்காக EPFO ​​அலுவலகத்திற்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியமும் இருக்காது. 

- EPFO ​​3.0 இல், தவறுகள் ஆன்லைனில் சரி செய்யப்படும். இதில், e-KYC செயல்முறை எளிதாக இருக்கும். 

- செயலி அல்லது போர்ட்டலில் புதுப்பிப்புகள் உடனடியாகக் கிடைக்கும். 

- ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு மையப்படுத்தப்பட்ட கட்டண முறை இருக்கும். இதன் மூலம், எந்த வங்கியிலிருந்தும் ஓய்வூதியத்தைப் பெறலாம்.

- EPFO ​​3.0 இல், வீட்டுவசதி, கல்வி, திருமணம் போன்ற நோக்கங்களுக்காக PF பணத்தை திரும்பப் பெறுவது எளிதாக இருக்கும்.

மேலும் படிக்க | EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்? முழு கணக்கீடு இதோ

மேலும் படிக்க | EPFO : பிஎப் பாஸ்புக்கில் உங்கள் பணம் என்டிரி ஆகவில்லையா? இபிஎப்ஓ விளக்கம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

EPFOEPFEPFO 3 0PFPersonal Finance

Trending News