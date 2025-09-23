EPFO 3.0: UPI, ATM மூலம் பிஎஃப் தொகையை எடுப்பதற்கான வரம்பு என்ன?

EPFO 3.0 Latest News: EPFO உறுப்பினர்களுக்கு வரும் வாரங்களில் பல முக்கிய செய்திகள் கிடைக்கவுள்ளன. அவர்களது பிஎஃப் செயல்முறைகளில் பல அப்டேட்கள் ஏற்படவுள்ளன. இவற்றின் மூலம் பணம் எடுக்கும் விதம் நவீனமாகவும், விரைவாகவும் மேம்படும். இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு அதிகரிக்கப்போகும் வசதிகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் விரைவில் பிஎஃப் கணக்கு செயல்முறையில் பல மாற்றங்களை பெறவுள்ளனர். விரைவில், உறுப்பினர்கள் தங்கள் EPF கணக்கிலிருந்து ஒரு கார்டை ஸ்வைப் செய்தோ அல்லது தங்கள் மொபைல் UPI ஐ ஸ்கேன் செய்தோ பணத்தை எடுக்க முடியும். EPFO 3.0 இன் கீழ் அத்தகைய திட்டம் உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது.
EPFO 3.0 இன் கீழ் ATM அல்லது UPI மூலம் பணம் எடுக்கும் வரம்பு என்னவாக இருக்கும்? இதன் மூலம் ஒரு முறை பனம் எடுத்த பின்னர், அடுத்த முறை பணம் எடுக்க இடைவெளி எவ்வளவு இருக்க வேண்டும்? இப்படி பல கெள்விகள் உறுப்பினர்களிடம் உள்ளன.
- ATM அல்லது UPI மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பின்னர், அவசர காலங்களில் ஊழியர்கள் உடனடியாக பணத்தை எடுக்க முடியும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
- மருத்துவம், கல்வி, வீடு கட்டுதல் அல்லது குடும்பத் தேவைகளுக்கு திடீரென நிதி தேவைப்படுபவர்களுக்கு இந்த மாற்றங்கள் நிவாரணம் அளிக்கும்.
- இதுமட்டுமல்லாமல், PF கணக்குகள் பயனர் நட்பு முறையில் அதாவது யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக மாறும் என்று EPFO தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
தற்போது, ATM அல்லது UPI மூலம் எவ்வளவு பணம் எடுக்க முடியும் என்பது பற்றியோ அல்லது ஒரு முறை பணம் எடுத்த பின்னர், அடுத்த முறை பணம் எடுக்க எவ்வளவு நேரம் காத்திருக்க வேண்டும் என்பது பற்றி அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எதுவும் வரவில்லை. ஆனால் ATM மூலம் பணம் எடுக்கும் வரம்பு 10,000 முதல் 25,000 ரூபாய் வரை இருக்கலாம் என்றும், பணம் எடுக்கும் இடைவெளி 30 நாட்களாக இருக்கலாம் என்றும் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
UPI மூலம் பணம் எடுக்கும் வரம்பு ரூ.2,000 முதல் ரூ.3,000 வரை இருக்கக்கூடும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்தத் தொகையை ஒரு நாளைக்கு ரூ.25,000 வரை எடுக்கலாம். இவை வெறும் மதிப்பீடுகள் மட்டுமே என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. உண்மையான வரம்பு குறித்து அரசின் அறிவிப்பு வந்த பின்னர்தான் தெளிவாகும்.
EPFO 3.0 அமலுக்கு வந்த பின்னர் உறுப்பினர்களின் வசதிகள் அதிகரிக்கும். இதுவரை, PF இலிருந்து பணம் எடுக்க, முதலில் பிஎஃப் உறுப்பினர்கள் ஆன்லைன் போர்ட்டலில் படிவத்தை நிரப்ப வேண்டியிருந்தது. அது செயல்படுத்தப்பட அதிக நேரம் எடுத்தது. ஆனால் EPFO 3.0 வந்த பின்னர், இந்த செயல்முறை முற்றிலும் மாறும். பணம் எடுக்கும் செயல்முறை விரைவாகவும், எளிதாகவும் மாறும்.
