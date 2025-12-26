English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • EPFO 3.0: ATM -இல் EPF பணம் எடுக்கும் வசதி எப்போது தொடங்கும்? வரம்பு என்ன?

EPFO 3.0 Latest News: EPFO 3.0 எப்போது முழுமையாக அமலுக்கு வரும்? ATM இலிருந்து நேரடியாக PF பணத்தை எடுக்கும் வசதி எப்போது தொடங்கப்படும்? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 26, 2025, 12:17 PM IST
  • EPFO 3.0 என்றால் என்ன?
  • ATM இலிருந்து நேரடியாக PF பணத்தை எடுக்கும் வசதி எப்போது தொடங்கப்படும்?
  • என்னென்ன புதிய அம்சங்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன?

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு 2026 புத்தாண்டு பல நல்ல செய்திகளையும் புதிய வசதிகளையும் அறிமுகம் செய்யவுள்ளது. EPFO 3.0 2026 -இல் முழுமையாக அமலுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதன் கீழ் இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள பணத்தை எடுக்கும் செயல்முறை, க்ளெய்ம் செயல்முறை, வேலைகளை மாற்றும்போது கணக்கை மாற்றும் செயல்முறை என அனைத்தும் எளிதாகும்.

EPFO 3.0 Features: EPFO 3.0 முக்கிய அம்சங்கள் என்ன?

ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO, EPFO 3.0 என்ற புதிய அமைப்பை அறிமுகம் செய்கிறது. இதன் கீழ் பல வித சீர்திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதில் ஏடிஎம் மூலம் இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள பணத்தை எடுக்கும் வசதி மிக முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுகின்றது. 

EPF (ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி) உறுப்பினர்களுக்கு மத்திய அரசு குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தை அறிவித்துள்ளது. மார்ச் 2026 முதல், ஊழியர்கள் தங்கள் EPF இருப்பில் 75% தொகையை நேரடியாக ATM அல்லது UPI மூலம் எடுக்கலாம் என கூறப்படுகின்றது. EPFO ​​3.0 இல் உள்ள புதிய அம்சங்கள் PF கோரிக்கைகளை தாக்கல் செய்வதையும் தனிப்பட்ட விவரங்களை புதுப்பிப்பதையும் எளிதாக்கும். இந்த அம்சம் ஊழியர்களின் ஓய்வூதிய சேமிப்பு மீதான அவர்களது கட்டுப்பாட்டை அதிகரிக்கும். எனினும், இதற்கான தேதி இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவில்லை. EPF திரும்பப் பெறுதல்களும் எதிர்காலத்தில் UPI உடன் இணைக்கப்படும் என்று சுகாதார அமைச்சர் மன்சுக் மண்டவியா சமீபத்தில் தெரிவித்தார்.

EPF ATM Withdrawal: ATM இலிருந்து நேரடியாக PF பணத்தை எடுக்கும் வசதி எப்போது தொடங்கப்படும்?

இந்த அம்சத்திற்கான அதிகாரப்பூர்வ தேதியை அரசாங்கம் இன்னும் அறிவிக்கவில்லை. இருப்பினும், அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்திற்குள் இது செயல்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. "உங்கள் EPF கணக்கில் 75%-ஐ உடனடியாக நீங்கள் திரும்பப் பெறலாம். மார்ச் 2026-க்கு முன்பு, சந்தாதாரர்கள் தங்கள் EPF நிதியை ATM-களில் இருந்து எடுக்கலாம் என்று நான் ஏற்கனவே அறிவித்து வருகிறேன்" என்று அமைச்சர் மன்சுக் மண்டவியா சமீபத்தில் கூறியுள்ளார்.

EPF Withdrawal: இப்போது எவ்வளவு PF தொகையை எடுக்க முடியும்?

இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு ஏடிஎம் கார்டு போன்ற கார்டுகள் கொடுக்கப்படும் என கூறப்படுகின்றது. முன்னர், EPF உறுப்பினர்கள் தங்கள் வைப்புத்தொகை மற்றும் அதில் கிடைக்கும் வட்டியில் ஒரு பகுதியை மட்டுமே எடுக்க முடியும். இதற்கான வரம்பு காரணத்தைப் பொறுத்து 50% முதல் 100% வரை மட்டுமே இருந்தது. புதிய விதிகளில் பணியாளரின் பங்களிப்பு மற்றும் நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு மற்றும் வட்டி ஆகியவையும் திரும்பப் பெறத்தக்க தொகையில் அடங்கும். இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் கணக்கில் 75%-ஐ உடனடியாக எடுக்க முடியும்.

EPFO 3.0 என்றால் என்ன?

EPFO 3.0 என்பது PF உறுப்பினர் அனுபவத்தை எளிதாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்ட ஒரு புதிய அரசாங்க முயற்சியாகும். இந்த மேம்படுத்தப்பட்ட பதிப்பு PF பணத்தை எடுக்கும் செயல்முறையை விரைவுபடுத்தும். மேலும் இது பயனர்களுக்கு புதிய அம்சங்களை அறிமுகப்படுத்தும். இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு தங்கள் ஓய்வூதிய சேமிப்பு மீது அதிக கட்டுப்பாட்டை வழங்குவதும் நீண்ட காத்திருப்புகளைத் தவிர்ப்பதும் இதன் நோக்கமாகும்.

EPFO 3.0: என்னென்ன புதிய அம்சங்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன?

- EPFO 3.0 PF க்ளெய்ம்களை ஆடோமேடிக்காக, அதாவது தானியக்க முறையில் செயல்பட வைக்கும்.
- கைமுறை செயலாக்கத்திற்கான தேவையைக் குறைக்கும்.
- வலைத்தளத்தில் தொழில்நுட்ப குறைபாடுகள் அல்லது பிரச்சனைகளை நீக்கும்.
- பழைய படிவங்களை நிரப்ப வேண்டிய தொந்தரவு இல்லாமல் உறுப்பினர்கள் பெயர் அல்லது வங்கி விவரங்கள் போன்ற அவர்களின் தனிப்பட்ட விவரங்களை எளிதாக மாற்ற முடியும். 
- இந்த வசதி ஊழியர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
- ஏனெனில், இப்போது அவர்கள் PF-க்காக நீண்ட வரிசைகளில் காத்திருக்க வேண்டாம், வலைத்தள சிக்கல்களையும் எதிர்கொள்ள வேண்டி இருக்காது.

மேலும் படிக்க | EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு புத்தாண்டு பரசு? அதிகரிக்கிறதா இபிஎஸ் ஓய்வூதியம்?

மேலும் படிக்க | இபிஎப்ஓ, அஞ்சல்துறை குறைதீர்ப்பு முகாம் தேதி அறிவிப்பு - மூத்த குடிமக்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ்

