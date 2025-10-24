EPFO 3.0: மேகியை விட வேகமா மணி.... PF உறுப்பினர்கள் இனி 2 நிமிடங்களில் பணத்தை எடுக்கலாம்

EPFO 3.0 Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி. ஊழியர்கள் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO, அதன் அமைப்பில் ஒரு புரட்சிகரமான மாற்றமான EPFO 3.0 ஐ அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. இந்த புதிய அமைப்பில், பல புதிய வசதிகள் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளன. உறுப்பினர்கள் தங்கள் வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) தொகையை எடுக்க இனி வாரக்கணக்கில் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. ATM அட்டையைப் பயன்படுத்தி 2 நிமிடங்களில் உங்கள் PF பணத்தை எடுக்கலாம்.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு அதிகரிக்கும் வசதிகள்
இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் இனி பிஎஃப் பணத்தை எடுக்க, நீண்ட வரிசைகள், சிக்கலான காகிதப்பணிகள் என எதையும் எதிர்கொள்ள வேண்டி இருக்காது. இப்போது அனைத்தும், டிஜிட்டல் முறையில் எளிதாக கிடைக்கும். இந்த புதிய முயற்சி லட்சக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கு, குறிப்பாக அவசரகாலத்தில் உடனடி பணம் தேவைப்படுபவர்களுக்கு பெரும் நிவாரணத்தை அளிக்கிறது.
EPFO 3.0 என்றால் என்ன?
EPFO 3.0 என்பது ஊழியர்களின் வசதிக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு உயர் தொழில்நுட்ப டிஜிட்டல் தளமாகும். இந்த அமைப்பு நவீன தொழில்நுட்பம் மற்றும் வேகமான சேவையகங்களைப் பயன்படுத்தி வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) தொடர்பான அனைத்து சேவைகளுக்கும் உடனடி அணுகலை உறுதி செய்கிறது.
இதன் கீழ், EPFO சேவைகள் இப்போது வங்கிகளின் நெட்வொர்க்குடன் ஒருங்கிணைக்கப்படும். இதன் மூலம் இபிஎஃப் கணக்கிலிருந்து பணம் எடுப்பது, பிஎஃப் டிரான்ஸ்ஃபர், க்ளெய்ம்களுக்கான தீர்வு ஆகியவை முன்பை விட வேகமாகவும் எளிதாகவும் நடக்கும். இது ஊழியர்களுக்கு ஒரு திருப்புமுனையாக இருக்கும்.
PF பணம் எடுப்பது இப்போது இன்னும் எளிதாகும்
முன்பு, பிஎஃப் கணக்கில் உள்ள பணத்தை எடுக்க, மூன்று முதல் ஏழு நாட்கள் வரை ஆனது. ஆனால் EPFO 3.0 இந்த முழு செயல்முறையையும் மாற்றியுள்ளது. இப்போது, வங்கிக் கணக்கிலிருந்து பணம் எடுப்பது போல, பிஎஃப் கணக்கிலிருந்தும் ATM -இலிருந்து நேரடியாக பணம் எடுக்கலாம். ஊழியர்களுக்கு 24x7 பணம் எடுக்கும் அணுகலை வழங்க EPFO பல முக்கிய வங்கிகளுடன் ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டுள்ளது. வங்கி ஏடிஎம் கார்டு போல இதற்கும் ஒரு கார்ட் வழங்கப்படும் என கூறப்படுகின்றது. இப்போது, அவசரகாலத்தில் பிஎஃப் பணத்தை எடுப்பது இன்னும் எளிதாகிவிடும்.
EPF ATM Withdrawal
புதிய விதிகளின் கீழ், பணியாளர்கள் அனைவரும் தங்கள் UAN எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட தனித்துவமான EPFO ATM அட்டையைப் பெறுவார்கள். இந்த அட்டையை எந்த வங்கி ATM இலும் செருகி இபிஎஃப் கணக்கிலிருந்து பணம் எடுக்கலாம் என கூறப்படுகின்றது. அட்டையைச் செருகி, UAN எண் மற்றும் OTP ஐ உள்ளிட்டு, தொகையை எடுக்கலாம். இந்த வழியில், வெறும் 2 நிமிடங்களில் உங்கள் பிஎஃப் பணம் உங்கள் கைகளில் இருக்கும். OTP மற்றும் பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பு உட்பட இந்த செயல்முறை முற்றிலும் டிஜிட்டல் முறையில் பாதுகாப்பாக செயல்படும்.
டிஜிட்டல் பாதுகாப்பில் சிறப்பு கவனம்
EPFO 3.0 இல் பாதுகாப்புக்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மோசடியைத் தடுக்க இந்த அமைப்பு blockchain மற்றும் AI அடிப்படையிலான பாதுகாப்புடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனையின் நிகழ்நேர பதிவும் உங்கள் EPFO மொபைல் செயலி மற்றும் ஆன்லைன் போர்ட்டலில் தெரியும். இது செயல்முறையை விரைவுபடுத்துவது மட்டுமல்லாமல் முழுமையான வெளிப்படைத்தன்மையையும் உறுதி செய்யும்.
EPFO செயலி மற்றும் போர்டல்
EPFO 3.0 உடன், EPFO மொபைல் செயலி மற்றும் ஆன்லைன் போர்ட்டலும் மேலும் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இப்போது, உங்கள் ஸ்மார்ட்போனிலிருந்து சில நொடிகளில் உங்கள் வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) இருப்பைச் சரிபார்க்கலாம், பரிமாற்றம் செய்யலாம் அல்லது க்ளெய்மை தாக்கல் செய்யலாம். இது ஊழியர்களின் நேரத்தையும் முயற்சியையும் மிச்சப்படுத்தும்.
EPFO 3.0: தொடக்கம் எப்போது?
தீபாவளிக்கு முன்னரே இந்த சேவை தொடங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. எனினும், தொழில்நுட்ப அமைப்பு மற்றும் வங்கி ஒருங்கிணைப்பு ஆகியவை இன்னும் முழுமையடையவில்லை. இந்த பணிகள் அனைத்தையும் நிறைவு செய்து, ஜனவரி 2026 முதல் இதை செயல்படுத்த EPFO திட்டமிட்டுள்ளது.
