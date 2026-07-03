/இனி மூன்றே நாளில் பிஎப் பணம்! EPFO அதிரடி புதிய மாற்றம்

EPFO : தனது சேவைகளை முற்றிலும் டிஜிட்டல் மயமாக்கும் நோக்கில், ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம் ஒரு முக்கிய சீர்திருத்தத்தைக் கொண்டுவந்துள்ளது. இனி தகுதியான PF கணக்குகளில் இருந்து பணம் எடுக்க விண்ணப்பித்தால், மூன்றே நாட்களுக்குள் பணம் செட்டில் செய்யப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன்னதாக, மேனுவல் சரிபார்ப்புகள் மற்றும் நடைமுறைச் சிக்கல்களால் பிஎப் பணம் கைக்கு வர நீண்ட நாட்கள் எடுத்துக்கொண்ட நிலையில், இந்த புதிய மாற்றம் சந்தாதாரர்களுக்குப் பெரும் நிம்மதியை அளித்துள்ளது.
இந்த புதிய நடைமுறையை அதிகாரிகள் துரிதமாகச் செயல்படுத்துவதை உறுதி செய்ய, இபிஎஃப்ஓ கடுமையான விதியைக் கொண்டுவந்துள்ளது. நியாயமான காரணங்கள் இன்றி, ஒரு விண்ணப்பத்தை 20 நாட்களுக்கு மேல் தாமதப்படுத்தும் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும், அந்தத் தாமதத்திற்கு 12% தண்டனை வட்டி விதிக்கப்படலாம் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது பிஎப் ஊழியர்களிடையே பொறுப்புணர்வையும், வெளிப்படைத்தன்மையையும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த 3 நாள் செட்டில்மென்ட் வசதியானது, தேவையான தகுதிகள் மற்றும் முழுமையான கேஒய்சி விவரங்கள் சரியாக உள்ள கணக்குகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். கூடுதல் சரிபார்ப்பு தேவைப்படும் கணக்குகளுக்குச் சற்று கூடுதல் காலம் ஆகலாம்.
சேவைகளை எளிமையாக்கும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, மனிதத் தலையீடு இன்றி கணினியே தானாக விண்ணப்பங்களைச் சரிபார்த்துப் பணம் வழங்கும் ஆட்டோ செட்டில்மென்ட் வரம்பை இபிஎஃப்ஓ உயர்த்தியுள்ளது. இதற்கு முன்பு ரூ.1 லட்சமாக இருந்த ஆட்டோ செட்டில்மென்ட் வரம்பு, தற்போது ரூ.5 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் முன்பணம் கோரி விண்ணப்பிக்கும் பெரும்பாலான கணக்குகளுக்கு மிக வேகமாகவும், நிராகரிப்புகள் இன்றியும் பணம் கிடைக்கும்.
மருத்துவ அவசரநிலை, திருமணம், கல்வி, வீடு கட்டுதல் அல்லது வேலையின்மை போன்ற இக்கட்டான சூழ்நிலைகளில் பிஎஃப் பணத்தை எடுக்க நினைப்போருக்கு இந்த வேகம் பெரும் உதவியாக இருக்கும். குறிப்பாக, ஆதார் இணைக்கப்பட்ட யுஏஎன் எண் மற்றும் சரியான வங்கி விவரங்கள் உள்ளவர்களுக்குக் காத்திருப்பு காலம் பெருமளவு குறையும்.
இந்தச் சீர்திருத்தங்கள் அனைத்தும் பணத்தை விரைவாக வழங்குவதற்கான சேவை மேம்பாடே தவிர, பங்களிப்புத் தொகையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஊழியர் மற்றும் நிறுவனம் ஆகிய இரு தரப்பும் தங்களின் 12% அடிப்படைச் சம்பளப் பங்களிப்பை வழக்கம் போல் தொடர்வார்கள்.
இந்த 3 நாள் அதிவேக செட்டில்மென்ட் திட்டத்தின் கீழ் பலன் பெற, இபிஎப் உறுப்பினர்கள் தங்களின் கணக்கில் பின்வரும் விவரங்களைச் சரியாக வைத்திருக்க வேண்டும்:
UAN கணக்கு: உங்களது யுஏஎன் எண் ஆக்டிவாக இருக்க வேண்டும்.
ஆதார் இணைப்பு: யுஏஎன் எண்ணுடன் ஆதார் எண் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
பான் மற்றும் வங்கி விவரங்கள்: பான் கார்டு மற்றும் தற்போதைய வங்கி கணக்கு விவரங்கள் அப்டேட் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
KYC விவரங்கள்: சுயவிவரக் குறிப்புகள் முழுமையாக முடிந்திருக்க வேண்டும்.
மொபைல் எண்: OTP சரிபார்ப்புக்கு வசதியாக, கணக்கில் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண் பயன்பாட்டில் இருக்க வேண்டும்.
இந்த அதிரடி மாற்றங்கள் அனைத்தும் இபிஎப்ஓ அமைப்பின் டிஜிட்டல் உருமாற்றத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும். வரும் காலங்களில் பிஎப் பணத்தை யுபிஐ மூலமாகவோ அல்லது ஏடிஎம் கார்டுகள் மூலமாகவோ நேரடியாக எடுக்கும் அதிநவீன டிஜிட்டல் வசதிகளையும் கொண்டுவர இபிஎஃப்ஓ திட்டமிட்டு வருகிறது.