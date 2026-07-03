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இனி மூன்றே நாளில் பிஎப் பணம்! EPFO அதிரடி புதிய மாற்றம்

EPFO : பிஎப் பணத்துக்கு விண்ணப்பித்தால் மூன்றே நாட்களில் கிடைக்கும் வகையில் இபிஎப்ஓ கொண்டு வந்துள்ள முக்கிய மாற்றங்களை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 03, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 07:37 PM IST
இனி மூன்றே நாளில் பிஎப் பணம்! EPFO அதிரடி புதிய மாற்றம்
Image Credit: EPFO 3 Day PF Claim Settlement: New RulesSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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