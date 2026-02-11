English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
EPFO ஊதிய உச்சவரம்பு, EPS ஓய்வூதியம், ESIC வரம்பு... 3 குட் நியூஸ்: அமைச்சர் அதிரடி அப்டேட்

EPF Wage Ceiling Hike: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு கூடிய விரைவில் மூன்று நல்ல செய்திகள் கிடைக்கவுள்ளன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 11, 2026, 09:57 AM IST
  • தற்போதைய EPFO ​​மற்றும் ESIC சம்பள வரம்புகள் என்ன?
  • குறைந்தபட்ச மாத இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் அதிகரிக்குமா?
  • ESIC காப்பீட்டில் சாத்தியமான மாற்றங்கள் என்ன?

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. EPFO மற்றும் ESIC ஊதிய உச்சவரம்புகளை உயர்த்துவது, தேசிய அடிப்படை ஊதியத்தை நிர்ணயிப்பது மற்றும் EPS 1995 இன் கீழ் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை அதிகரிப்பது குறித்து அரசாங்கம் முடிவெடுக்கத் தயாராகி வருவதாக மத்திய தொழிலாளர் அமைச்சர் மன்சுக் மண்டவியா தெரிவித்துள்ளார். ஒடிசாவின் பூரியில் நடந்த தொழிலாளர் மாநாட்டில் பேசிய அவர், இந்த பிரச்சினைகள் மத்திய அரசுடன் சமீபத்தில் நடந்த கூட்டங்களில் விவாதிக்கப்பட்டதாகவும், தொழிலாளர்களின் நலன்களைக் கருத்தில் கொண்டு விரைவில் இவை குறித்து மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் என்றும் கூறினார்.

Add Zee News as a Preferred Source

EPFO Wage Ceiling Hike: இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பு அதிகரிக்குமா?

EPFO மற்றும் ESIC கவரேஜுக்கான ஊதிய உச்சவரம்பை அதிகரிக்கும் திட்டத்தை மத்திய அரசு மறுபரிசீலனை செய்து வருகிறது. இது கூடுதல் தொழிலாளர்களை இந்தியாவின் சமூகப் பாதுகாப்பு கட்டமைப்பின் கீழ் லட்சக்கணக்கான கொண்டுவரக்கூடும். தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் தற்போது இந்த திட்டத்தை ஆராய்ந்து வருகிறது. எனினும், இன்னும் இறுதி முடிவு எதுவும் அறிவிக்கப்படவில்லை. குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதிய திருத்தம் மற்றும் தேசிய அடிப்படை ஊதிய மாற்றங்களையும் உள்ளடக்கிய பரந்த தொழிலாளர்-கொள்கை சீர்திருத்தங்களின் ஒரு பகுதியாக இந்த விவாதம் உள்ளது.

தற்போதைய EPFO ​​மற்றும் ESIC சம்பள வரம்புகள் என்ன?

- தற்போது, ​​EPFO ​​ஊதிய உச்சவரம்பு மாதத்திற்கு ரூ.15,000 ஆகும். இது தகுதியான ஊழியர்களுக்கான கட்டாய வருங்கால வைப்பு நிதி பங்களிப்புகளை தீர்மானிக்கிறது. இந்த வரம்பு கடைசியாக 2014 இல் திருத்தப்பட்டது.

- தற்போது ESIC ஊதிய உச்சவரம்பு மாதத்திற்கு ரூ.21,000 ஆக உள்ளது. இது திட்டத்தின் கீழ் சுகாதார காப்பீட்டுத் திட்டத்திற்கான தகுதியை வரையறுக்கிறது.

- இந்த வரம்புகள் பல ஆண்டுகளாக மாறாமல் இருப்பதால், சற்று அதிக சம்பளம் வாங்கும் பல தொழிலாளர்கள் தற்போது கட்டாய சமூகப் பாதுகாப்பு சலுகைகளிலிருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளனர்.

முன்மொழியப்பட்ட EPFO ​​ஊதிய உச்சவரம்பு அதிகரிப்பு என்ன?

இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பை ரூ.15,000 -இலிருந்து ரூ.25,000–ரூ.30,000 -க்கு இடையில் மாற்ற கோரிக்கைகள் உள்ளன. எனினும், அரசாங்கம் EPFO ​​ஊதிய உச்சவரம்பை மாதத்திற்கு ரூ.25,000 ஆக உயர்த்த பரிசீலித்து வருவதாக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த பரிசீலனை செயல்படுத்தப்பட்டால், இந்த மாற்றம் அதிக சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களுக்கு, குறிப்பாக தனியார் துறை மற்றும் நடுத்தர வருமான பிரிவுகளில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு வருங்கால வைப்பு நிதி காப்பீட்டை விரிவுபடுத்தக்கூடும்.

ESIC காப்பீட்டில் சாத்தியமான மாற்றங்கள்

EPFO சீர்திருத்தங்களுடன், அரசாங்கம் ESIC சம்பள வரம்பிலும் அதிகரிப்பை மதிப்பீடு செய்து வருகிறது. இந்த வரம்பு தற்போது ரூ.21,000 ஆக உள்ளது. ESIC உச்சவரம்பை அதிகரிப்பது, இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் அதிகமான தொழிலாளர்கள் மருத்துவக் காப்பீட்டு சலுகைகளைப் பெற அனுமதிக்கும். இது இந்தியாவின் சமூகப் பாதுகாப்பு காப்பீட்டை வலுப்படுத்தும்.

அரசாங்கம் திருத்தத்தை பரிசீலிக்க காரணம் என்ன?

பணவீக்கம், ஊதிய உயர்வு மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பணியாளர்களின் விரிவாக்கம் இருந்தபோதிலும், EPFO ​​ஊதிய உச்சவரம்பு ஒரு தசாப்தத்திற்கும் மேலாக மாறாமல் உள்ளது.

இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பு அதிகரித்தால்:

- சமூகப் பாதுகாப்பு கவரேஜ் விரிவடையும்.

- PF பங்களிப்புகள் மூலம் ஓய்வூதிய சேமிப்பு அதிகரிக்கும்.

- காலப்போக்கில் ஓய்வூதிய நிதியும் வலுப்பெறும்.

அத்தகைய திருத்தம் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கான நிதிப் பாதுகாப்பை கணிசமாக மேம்படுத்தும் என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

EPS Pension Hike: குறைந்தபட்ச மாத இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் அதிகரிக்குமா?

தற்போது இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமாக ரூ.1,000 கிடைக்கிறது. இன்றைய வாழ்க்கைச் செலவுகளை ஒப்பிடும் போது இது மிக குறைவான ஒரு தொகையாகும். மேலும், பத்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இது மாறாமல் அப்படியே உள்ளது. இபிஎஸ் ஓய்வூயத்தை அதிகரிக்க பல தரப்புகளிலிருந்து கோரிக்கைகள் வந்த வண்ணம் உள்ளன. ரூ.3,000 முதல் ரூ.7,500 வரையிலான பரந்த வரம்பில் இதை அதிகரிப்பதற்கான கோரிக்கைகள் உள்ளன. இது குறித்தும் மத்திய அரசு முக்கிய முடிவை எடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் கொள்கை அழுத்தம்

2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில், சில மாதங்களுக்குள் EPF ஊதிய உச்சவரம்பை மறுபரிசீலனை செய்யுமாறு உச்ச நீதிமன்றம் அரசாங்கத்திடம் கேட்டுக் கொண்டது. இது கொள்கை விவாதத்தை துரிதப்படுத்தியது. தற்போதுள்ள வரம்புகள் தற்போதைய ஊதிய நிலைகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை என்று வாதிட்டு, EPF, ESIC மற்றும் ஓய்வூதிய வரம்புகளை திருத்துமாறு தொழிலாளர் சங்கங்களும் கோரியுள்ளன.

ஊதிய உச்சவரம்பு அதிகரிக்கப்பட்டால்:

- கூடுதல் ஊழியர்கள் கட்டாய PF பங்களிப்புகளின் கீழ் வருவார்கள்.

- நிறுவன பங்களிப்புகள் அதிகரிக்கலாம்.

- ஓய்வூதிய சேமிப்பு அதிகரிக்கலாம்.

- சில தொழிலாளர்களுக்கு கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் குறையலாம், ஆனால் நீண்ட கால சேமிப்பு அதிகமாக இருக்கலாம்.

இருப்பினும், அரசாங்கம் அதிகாரப்பூர்வ முடிவை அறிவிக்கும் வரை, EPFO ​​ஊதிய உச்சவரம்பு ரூ.15,000 ஆகவும், ESIC ரூ.21,000 ஆகவும் தொடரும் என்பதை நினைவில் கொள்வது நல்லது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

EPFOEPSEPFEPF Wage Ceiling HikeEps Pension

