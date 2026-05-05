EPS 95 Pension குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.7,500 என்பது உண்மையா? பின்னணியில் உள்ள ரியாலிட்டி!

EPFO Latest News Tamil: இந்தியாவில் தனியார் துறை மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு பிஎப் (EPF) கணக்கு என்பது மிக முக்கியமான சேமிப்பாகும். இதில் ஊழியர்களின் ஓய்வுக்காலத்திற்குப் பிறகு கைகொடுக்கும் மிக முக்கியமான அம்சம் தான் ஈபிஎஸ் (Employees Pension Scheme - EPS). தற்போது இந்த ஈபிஎஸ் ஓய்வூதியத் தொகை அதிகரிக்கப்பட உள்ளதாகத் தொடர்ந்து செய்திகள் வெளியாகி வருகின்றன.
ஈபிஎஸ் (EPS) என்றால் என்ன?
ஈபிஎஸ் என்பது தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பால் (EPFO) செயல்படுத்தப்படும் ஒரு ஓய்வூதியத் திட்டமாகும். ஒரு ஊழியர் பணியில் இருக்கும்போது, அவரது சம்பளத்தில் ஒரு பகுதி பிஎப் கணக்கிற்குச் செல்லும். அதில் நிறுவனம் பங்களிக்கும் தொகையில் 8.33% பகுதி ஈபிஎஸ் கணக்கிற்குச் செல்கிறது. இதுதான் ஊழியர் 58 வயதை எட்டிய பிறகு மாதாந்திர ஓய்வூதியமாக வழங்கப்படுகிறது.
ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான தகுதிகள் என்ன?
ஒரு ஊழியர் ஈபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெற இரண்டு முக்கிய நிபந்தனைகள் உள்ளன.
1. பணிக்காலம்
குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் பிஎப் பங்களிப்புடன் கூடிய பணியில் இருந்திருக்க வேண்டும்.
2. வயது வரம்பு
58 வயதை எட்டும்போது முழுமையான ஓய்வூதியம் கிடைக்கும். (விரும்பினால் 50 வயதிற்கு மேல் குறைந்த அளவு ஓய்வூதியத்தைப் பெறலாம்).
குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.1,000 போதுமானதா?
தற்போது ஈபிஎஸ் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.1,000 ஆகும். இன்றைய காலகட்டத்தில் அதிகரித்து வரும் விலைவாசி மற்றும் பணவீக்கத்தைக் கணக்கிடும்போது, இந்த ரூ.1,000 என்பது ஒருவரின் அடிப்படைத் தேவைகளான மருந்துச் செலவு மற்றும் உணவுத் தேவைக்கே போதுமானதாக இல்லை என்பது ஓய்வூதியதாரர்களின் பிரதான குற்றச்சாட்டாகும்.
இதனால் நாடு முழுவதும் உள்ள சுமார் 75 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் தொழிற்சங்கங்கள் நீண்ட காலமாகப் போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர்.
குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.7,500 என்பது உண்மையா?
"ஓய்வூதியம் ரூ.1,000-லிருந்து ரூ.7,500-ஆக உயர்த்தப்படப் போகிறது" என்ற செய்தி காட்டுத்தீயாகப் பரவி வருகிறது. இது குறித்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய சில முக்கிய விஷயங்கள் என்ன என்பதைக் குறித்து அறிந்துக்கொள்வது அவசியம்.
இது ஒரு கோரிக்கை மட்டுமே
ஓய்வூதியதாரர்கள் சங்கங்கள் (NAC) மற்றும் தொழிற்சங்கங்கள் தான் ரூ.7,500 குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமாக வழங்கப்பட வேண்டும் என்று மத்திய அரசிடம் கோரிக்கை (Demand) வைத்துள்ளன.
அரசு இன்னும் அங்கீகரிக்கவில்லை
மத்திய அரசு இந்த ரூ.7,500 உயர்வு குறித்து எந்தவிதமான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் அல்லது அரசாணையையும் இதுவரை வெளியிடவில்லை.
பொருளாதாரச் சவால்
ஒரே அடியாக ஓய்வூதியத்தை ரூ.1,000-லிருந்து ரூ.7,500-ஆக உயர்த்தினால், அது அரசுக்கு மிகப்பெரிய நிதிச் சுமையை (Financial Burden) ஏற்படுத்தும். இபிஎஃப்ஓ நிதியத்தில் தற்போதிருக்கும் அழுத்தத்தைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது, இவ்வளவு பெரிய உயர்வு உடனடியாகச் சாத்தியமா என்பது கேள்விக்குறியே.
ஓய்வூதியதாரர்களின் எதிர்பார்ப்பு (Realistic Expectations) என்ன?
நிபுணர்களின் கருத்துப்படி, அரசு ரூ.7,500 உயர்வை வழங்காவிட்டாலும், குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை கணிசமாக உயர்த்த ஆலோசித்து வருகிறது.
ரூ.2,000 முதல் ரூ.3,000 வரை
தற்போதைய ரூ.1,000-த்தை இரட்டிப்பாக்கவோ அல்லது ரூ.3,000 வரை உயர்த்தவோ வாய்ப்புகள் அதிகம் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
யாருக்கு லாபம்?
இந்த உயர்வு குறிப்பாகக் குறைந்த ஊதியம் (ரூ.10,000 - ரூ.14,000) பெறும் ஊழியர்களுக்கு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாக அமையும்.
உயர் ஊதியம் பெறுவோர்
ரூ.15,000-க்கும் மேல் ஊதியம் பெறுபவர்களுக்கு ஏற்கனவே ஓய்வூதியக் கணக்கீடு அதிகமாக இருப்பதால், அவர்களுக்குக் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதிய உயர்வு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாது.
ஈபிஎஸ் (EPS) ஓய்வூதிய உயர்வு அறிவிப்பு எப்போது வரும்?
ஓய்வூதியதாரர்களின் கோரிக்கையை அரசு தீவிரமாகப் பரிசீலித்து வருகிறது. வரும் காலங்களில் நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடர்களிலோ அல்லது முக்கிய அமைச்சரவைக் கூட்டங்களிலோ இது குறித்த சுப செய்தி வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஓய்வூதியம் எவ்வளவு உயர வாய்ப்பு இருக்கிறது?
ரூ.7,500 என்பது ஒரு வலுவான கோரிக்கையாக இருந்தாலும், நடைமுறையில் ஒரு நடுத்தர உயர்வு (ரூ.3,000 வரை) கிடைக்கவே அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. எனினும் ஒரு நபர் 30-35 ஆண்டுகள் உழைத்துவிட்டு ஓய்வு பெறும்போது, அவருக்குக் கிடைக்கும் ஓய்வூதியம் கௌரவமான வாழ்க்கையை வாழ வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாகும்.
மேலும் படிக்க - 2 நாட்களில் தமிழ்நாடு மக்களுக்கு காத்திருக்கும் 7 குட் நியூஸ்!
மேலும் படிக்க - குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்: NPS பங்களிப்பு தாமதமானால் அரசே அபராதமாக வட்டி செலுத்தும்
மேலும் படிக்க - ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு சூப்பர் செய்தி! EPFO ஓய்வூதியத்தில் 99% விண்ணப்பங்கள் EPS-95 கீழ் பரிசீலனை
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. ஈபிஎஸ் (EPS) குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.7,500 ஆக உயர்த்தப்பட்டுவிட்டதா?
இல்லை, இது குறித்து மத்திய அரசு இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிடவில்லை. இது ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் தொழிற்சங்கங்களால் முன்வைக்கப்பட்ட ஒரு முக்கிய கோரிக்கையாக மட்டுமே தற்போது உள்ளது.
2. தற்போது மாதந்தோறும் வழங்கப்படும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் எவ்வளவு?
தற்போதைய நடைமுறைப்படி, தகுதியுள்ள ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குறைந்தபட்சம் ₹1,000 மாதாந்திர ஓய்வூதியமாக வழங்கப்படுகிறது.
3. ஓய்வூதியம் ₹1,000-லிருந்து ₹7,500 ஆக உயர வாய்ப்பு உள்ளதா?
ஓய்வூதியதாரர்கள் ₹7,500 கோரி வரும் வேளையில், அரசின் நிதிநிலை மற்றும் ஈபிஎஃப்ஓ (EPFO) நிதிச் சுமையைக் கருத்தில் கொண்டு, நிபுணர்கள் இது ₹2,000 முதல் ₹3,000 வரை உயர வாய்ப்புள்ளதாகக் கருதுகின்றனர்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ