EPFO: பிஎப் இல்லாத ஊழியர்களுக்கு சிறப்பு அறிவிப்பு! மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

EPFO: இதுவரை பிஎப் கணக்கு இல்லாத ஊழியர்களுக்கும், தங்கள் ஊழியர்களை பிஎப்பில் சேர்க்காத நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அரசு, இபிஎப்ஓ சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பை வழங்கியுள்ளன. இதுநாள் வரை எப் கணக்கு இல்லாமல், பணிப் பலன்கள் கிடைக்கப்பெறாமல் இருந்த ஊழியர்கள் இப்போது உடனே தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பில் உறுப்பினராகலாம். ஏனென்றால், தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) தனது 73வது நிறுவன தினத்தை முன்னிட்டு, இந்த ஆண்டு நவம்பர் 1 ஆம் தேதி அன்று ஒரு முக்கியத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இத்திட்டத்தின் பெயர் ஊழியர் சேர்க்கை திட்டம் - 2025 ஆகும் (Employees' Enrolment Scheme - 2025 - EES 2025).
இத்திட்டம் முறையாக பிஎப் அமைப்பில் சேரத் தவறிய ஊழியர்களுக்கும், அவர்களைச் சேர்க்காத நிறுவனங்களுக்கும் ஒரு பொன்னான வாய்ப்பை வழங்குகிறது. மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தால் தொடங்கப்பட்ட இந்தத் திட்டம், நவம்பர் 1, 2025 முதல் ஏப்ரல் 30, 2026 வரை 6 மாத காலத்திற்கு நடைமுறையில் இருக்கும். உடனே, உழியர்கள் முறையாக விண்ணப்பித்து இத்திட்டத்தில் சேர்ந்து கொள்ளலாம்.
இந்தச் சலுகையைப் பெற தகுதியுள்ள ஊழியர்கள் யார்?
இந்தச் சலுகையைப் பெற தகுதியுள்ள ஊழியர்கள் யார் ? என்றால், ஜூலை 1, 2017 முதல் அக்டோபர் 31, 2025 வரையிலான காலகட்டத்தில் ஒரு நிறுவனத்தில் பணியில் சேர்ந்து, ஆனால் EPF திட்டத்தில் சேர்க்கப்படாத அனைத்து ஊழியர்களுமே இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ள தகுதியானவர்கள் இந்தச் சிறப்புத் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம், தகுதியுள்ள அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் சமூகப் பாதுகாப்பை விரிவுபடுத்துவது மற்றும் முறைசாரா தொழிலாளர்களை முறைப்படுத்தப்பட்ட அமைப்புக்குள் கொண்டு வருவதுதான்.
நிறுவனங்களுக்கான முக்கிய சலுகைகள்
தன்னார்வமாக முன்வந்து ஊழியர்களைச் சேர்க்கும் நிறுவனங்களுக்கு EPFO குறிப்பிடத்தக்க சலுகைகளை அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம், கடந்த கால இணக்கமற்ற தன்மைக்கான சுமை பெருமளவில் குறைகிறது:
ஊழியர் பங்கு தள்ளுபடி: முந்தைய காலகட்டங்களில் ஊழியரின் சம்பளத்தில் இருந்து PF பங்குத் தொகை கழிக்கப்படவில்லை என்றால், அந்தப் பணத்தை நிறுவனம் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதாவது, ஊழியர் பங்கு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது.
அபராதம் குறைப்பு: நிறுவனம் செலுத்த வேண்டிய தங்களது, அதாவது முதலாளியின் பங்களிப்பை செலுத்தும்போது, பெயரளவு அபராதத் தொகையான ரூ. 100 மட்டுமே செலுத்தினால் போதும். கடுமையான அபராதங்களில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.
சட்ட நடவடிக்கைகளில் இருந்து பாதுகாப்பு: இத்திட்டத்தின் கீழ் ஊழியர்களைச் சேர்க்கும் நிறுவனங்கள் மீது, கடந்த கால விதிமீறல்களுக்காக அதிக அபராதம் அல்லது சட்ட நடவடிக்கை, சட்டத்தின் பிரிவு 7A, 26B அல்லது ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் பிரிவு 8-இன் கீழ் உள்ளவை உட்பட எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாது.
ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கும் நன்மை
இந்தத் திட்டத்தின் மூலம், இதுவரை PF-ல் சேர்க்கப்படாத ஊழியர்கள் மீண்டும் EPF திட்டத்தில் இணைக்கப்படுவார்கள். இதன் விளைவாக, அவர்களுக்கு முறையான சமூகப் பாதுகாப்பு, ஓய்வூதியச் சேமிப்பு (Pension Benefits) மற்றும் முறைப்படுத்தப்பட்ட பணியாளராக இருப்பதன் மூலம் கிடைக்கும் அனைத்து வருங்கால வைப்பு நிதி நன்மைகளும் முழுமையாகக் கிடைக்கும். இது நாட்டின் சமூகப் பாதுகாப்பு வலையமைப்பை வலுப்படுத்த ஒரு முக்கியமான நடவடிக்கையாகும். மத்திய தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சகமும், தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பும், இந்த வாய்ப்பை நிறுவனங்களும், தொழிலாளர்களும் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
